Woman gives birth on floor Video: మానవత్వం మంట కలిసిన ఘటన.. కటిక నెలపై గర్భిణి ప్రసవం.. వీడియో..

Pregnant woman forced to deliver on hospital floor in Haridwar: ఇటీవల కాలంలో ప్రజల కోసం ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బీపీఎల్ కింద ఉన్న వారి కోసం ప్రభుత్వం అన్నిరకాలుగా ఆదుకోవడానికి పాటు పడుతుంది. అయిన కూడా ప్రజలకు ప్రభుత్వ ఫలాలు మాత్రం అందడం లేదు.
కొంత మంది అధికారులు చేస్తున్న పనుల వల్ల ఇటుప్రభుత్వం, అటు ప్రజలు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. మొత్తంగా ఉత్తరాఖండ్లో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం మానవత్వానికి సవాల్ గా మారింది. ఉత్తరాఖండ్ లోని హరిద్వార్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. నిన్న రాత్రి హరిద్వార్కు చెందిన ఒక నిండు గర్భిణికి నొప్పులు వచ్చాయి. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. రాత్రి 9.30 గంటల ప్రాంతంలో ఆమెను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు.
ये वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला महिला अस्पताल का बताया जा रहा है जहां एक गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया गया, जिसके चलते उसने अस्पताल के फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया।
परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर ने गर्भवती को यह कहते हुए… pic.twitter.com/4XOcEFXEtG
అయితే, డ్యూటీలో ఉన్న లేడీ డాక్టర్ ఆమెను అడ్మిట్ చేసుకోలేదు. కానీ వారికి వేరే ఆస్పత్రికి వెళ్లే స్థోమతలేక అక్కడే ఉండిపోయారు. మహిళ నొప్పులతో విలవిల్లాడుతున్న అక్కడి సిబ్బంది కనికరంచలేదు. ఈ క్రమంలో రాత్రి 1.30 గంటల సమయంలో అందరూ చూస్తుండగా.. కటిక నేలపై ఆ మహిళ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ విషాద ఘటనను అక్కడి వారు వీడియో తీశారు.
మొత్తంగా ఈ ఘటన యావత్ దేశంలో మానవత్వంపై సవాల్ విసిరింది. ఇది కాస్త ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్లడంతో అధికారులు వీరికి నోటీసులు పంపారు. అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. డ్యూటీ డాక్టర్ సోనాలిని ఉద్యోగంలోంచి తీసేశారు. ఇద్దరు నర్సులకు కూడా నోటీసులు పంపారు. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
