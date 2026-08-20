Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /School Holidays: స్కూల్ విద్యార్థులపై వీధికుక్కల వరుస దాడులు..ఆ స్కూళ్లకు వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు!

School Holidays: స్కూల్ విద్యార్థులపై వీధికుక్కల వరుస దాడులు..ఆ స్కూళ్లకు వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు!

Uttarakhand School Holidays: కుక్కల బెడదతో గత కొన్ని రోజులుగా హింసాత్మక ఘటనలు చోటుచేసుకున్న తరుణంలో ఉత్తరాఖండ్‌ చమోలీ జిల్లాలోని నారాయణబగడ్ ప్రాంతంలో స్కూళ్లకు 4 రోజులు సెలవులు ప్రకటించారు. శునకాల కారణంగా విద్యార్థుల తల్లీదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 20, 2026, 06:01 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:01 AM IST
School Holidays: స్కూల్ విద్యార్థులపై వీధికుక్కల వరుస దాడులు..ఆ స్కూళ్లకు వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Holidays: స్కూల్ విద్యార్థులపై వీధికుక్కల వరుస దాడులు..ఆ స్కూళ్లకు వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు!
2
3
4
5