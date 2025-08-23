English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cloud burst in Uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్ లో మరోసారి వరదల బీభత్సం..

Chamoli cloudburst tharali uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్‌లో మరోసారి క్లౌడ్ బరస్ట్  బీభత్సం సృష్టించింది. అర్థరాత్రి  చమోలీ జిల్లాలో తెల్లవారుజామున కురిసిన భారీ వర్షానికి పలువురు గల్లంతైనట్లుగా తెలుస్తోంది. వాహనాలు బురదలో కూరుకుపోయాయి. పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొందరు నీటిలో  కొట్టుకుపోయారు.  అలా వరదల కారణంగా పలువురు గల్లంతయ్యారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 23, 2025, 12:50 PM IST

Trending Photos

Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన &#039;బ్రహ్మాముడి&#039; హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
6
Weight Loss Journey
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన 'బ్రహ్మాముడి' హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
6
Happy Birthday Chiranjeevi
HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
5
Jio new plan 2025
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
5
Udaya Bhanu
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
Cloud burst in Uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్ లో మరోసారి వరదల బీభత్సం..

Chamoli cloudburst tharali uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్ లో మేఘం గర్జించింది. దీంతో వరుణుడు ఈ ప్రాంతాన్ని వర్షంతో ముంచెత్తాడు.  భారీ వర్షాలతో కొండచరియలు విరిగిపడి ఇళ్లపై పడిపోయాయి. ఇక తరాలీ మార్కెట్ ప్రాంతంతో పాటు తరాలీ తహసీల్ కాంప్లెక్స్ శిథిలాల్లో కూరుకుపోయాయి. అదేవిధంగా చెప్డాన్ మార్కెట్ ప్రాంతంలో కొన్ని దుకాణాలు దెబ్బతిన్నాయి.తరాలీ-గ్వాల్దం రహదారితో పాటు తరాలీ-సాగ్వారా రోడ్డుపై బండరాళ్లు విరిగిపడటంతో అధికారుల ఆ రహదారులను మూసివేశారు. 

NDRF, SDRF బృందాలు గత రాత్రి నుంచి సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. పరిస్థితి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తరాలీ పోలీసులు రాత్రి సమయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి స్థానిక ప్రజలను హెచ్చరించి, వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారని తెలిపారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న NDRF, NDRS  బృందాలు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి.ఇళ్లల్లో చిక్కుకుపోయిన స్థానికులను రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నాయి.

ఈ ఘటనపై ఉత్తరాఖండ్‌ ప్రభుత్వం స్పందించింది. ప్రజలందరూ సురక్షితంగా ఉండాలని సూచించింది.సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించింది. గత రాత్రి చమోలీ జిల్లాలోని తరాలీ ప్రాంతంలో క్లౌడ్ బరస్ట్‌పై తనకు నివేదిక అందిందని పేర్కొన్నారు. జిల్లా యంత్రాంగంతో పాటు SDRF, పోలీసులు ఘటనా స్థలంలో సహాయ కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారని సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామీ తెలిపారు.

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Cloud burst in UttarakhandUttarakhand rainsCloud burst in Uttarakhandr rain fallchamoli cloudburst tharali uttarakhand live updates

Trending News