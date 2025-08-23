Cloud burst in Uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్ లో మరోసారి వరదల బీభత్సం..

Chamoli cloudburst tharali uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్ లో మేఘం గర్జించింది. దీంతో వరుణుడు ఈ ప్రాంతాన్ని వర్షంతో ముంచెత్తాడు. భారీ వర్షాలతో కొండచరియలు విరిగిపడి ఇళ్లపై పడిపోయాయి. ఇక తరాలీ మార్కెట్ ప్రాంతంతో పాటు తరాలీ తహసీల్ కాంప్లెక్స్ శిథిలాల్లో కూరుకుపోయాయి. అదేవిధంగా చెప్డాన్ మార్కెట్ ప్రాంతంలో కొన్ని దుకాణాలు దెబ్బతిన్నాయి.తరాలీ-గ్వాల్దం రహదారితో పాటు తరాలీ-సాగ్వారా రోడ్డుపై బండరాళ్లు విరిగిపడటంతో అధికారుల ఆ రహదారులను మూసివేశారు.
NDRF, SDRF బృందాలు గత రాత్రి నుంచి సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. పరిస్థితి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తరాలీ పోలీసులు రాత్రి సమయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి స్థానిక ప్రజలను హెచ్చరించి, వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారని తెలిపారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న NDRF, NDRS బృందాలు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి.ఇళ్లల్లో చిక్కుకుపోయిన స్థానికులను రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నాయి.
ఈ ఘటనపై ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం స్పందించింది. ప్రజలందరూ సురక్షితంగా ఉండాలని సూచించింది.సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించింది. గత రాత్రి చమోలీ జిల్లాలోని తరాలీ ప్రాంతంలో క్లౌడ్ బరస్ట్పై తనకు నివేదిక అందిందని పేర్కొన్నారు. జిల్లా యంత్రాంగంతో పాటు SDRF, పోలీసులు ఘటనా స్థలంలో సహాయ కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారని సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామీ తెలిపారు.
