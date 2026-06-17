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Vadodara: హైవేపై ఊహించని రక్తపాతం.. లగ్జరీ బస్సు ప్రయాణంలో పెను విషాదం, ఆరుగురు మృతి, మరో 20 మంది పరిస్థితి విషమం!

Vadodara Bus Truck Accident 6 Killed: తెల్లవారుజామున వడోదర నుండి జరోడ్ వెళ్లే హైవేపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఒక ట్రక్కు లగ్జరీ బస్సును బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, 20 మంది ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. రాజస్థాన్ లోని బంస్వారం నుండి సూరత్ వెళ్తున్న లగ్జరీ బస్సు, జరోడ్ లోని కోటంబి గ్రామం సమీపంలో హైవేపై ఆగి ఉన్న ట్రక్కు వెనుక భాగాన్ని ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 17, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:02 AM IST
Vadodara: హైవేపై ఊహించని రక్తపాతం.. లగ్జరీ బస్సు ప్రయాణంలో పెను విషాదం, ఆరుగురు మృతి, మరో 20 మంది పరిస్థితి విషమం!
Image Credit: Vadodara Bus Truck Accident 6 Killed: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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హైవేపై ఊహించని రక్తపాతం.. లగ్జరీ బస్సు ప్రయాణంలో పెను విషాదం, ఆరుగురు మృతి
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