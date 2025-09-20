English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ఇదేందయ్యా సామీ..! నడిరోడ్డుపై పానీపూరీ కోసం మహిళ రచ్చ.. రంగంలోకి పోలీసులు.. వీడియో వైరల్..!

Paani Puri Protest: పానీపూరీ.. ఫుడ్ లవర్స్‌కి ఇదొక ఎమోషన్. సాయంత్రం వేళ అలా పానీపూరీ తింటే.. ఆ మజానే వేరు. అసలు పానీపూరీ అంటే ఇష్టపడని వాళ్లంటూ ఉండరనడంలో ఎలాంటి డౌట్ అక్కర్లేదు. అంతలా పానీపూరీకి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. అంత ఇష్టమున్న పానీపూరీని.. నాకు తక్కువగా ఇస్తే ఊరుకుంటానా అంటూ ఓ మహిళా చిన్నపిల్లలా ఏడ్చుకుంటూ.. రోడ్డు మధ్యలో కూర్చొని రచ్చరచ్చ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 20, 2025, 02:56 PM IST

Vadodara Woman Paani Puri Protest: భారతదేశంలో స్ట్రీట్ ఫుడ్‌గా పానీపూరీ చాలా ఫేమస్. వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ల వరకూ.. అందరూ పానీపూరీని ఇష్టంగా తింటారు. ఇక కొందరైతే సాయంత్రం కాగానే పానీపూరీ తినకుండా అస్సలు ఉండలేరు. అంతలా పానీపూరీకి అభిమానులు ఉన్నారు. తాజాగా తనకు పానీపూరీలు తక్కువగా ఇచ్చాడంటూ ఓ మహిళ నడిరోడ్డు మీద నిరసనకు దిగిన ఘటన గుజరాత్‌లో జరిగింది.

గుజరాత్‌ రాష్ట్రంలోని వడోదర సుర్ సాగర్ సరస్సు దగ్గర.. ఓ మహిళ పానీపూరీ తినడానికి వెళ్లింది. 20 రూపాయలకు తనకు పానీపూరీ కావాలని అడిగింది. దీంతో సదరు పానీపూరీ వ్యాపారి.. ఆమెకు నాలుగు పానీపూరీలు ఇచ్చాడు. అయితే ఆ మహిళ నాకు ఇంకా రెండు పానీపూరీలు వస్తాయి కదా అని అడుగగా.. లేదు 20 రూపాయలకు నాలుగు పానీపూరీలు మాత్రమే వస్తాయని వ్యాపారి చెప్పాడు. దీంతో ఆగ్రహించిన మహిళ.. నాకు ఆరు పానీపూరీలు ఇస్తానని చెప్పి నాలుగే ఇచ్చాడంటూ రోడ్డు మీద నిరసనకు దిగింది.

తనకు మిగతా రెండు పానీపూరీలు ఇచ్చే వరకు అక్కడి నుండి కదలనంటూ రోడ్డు మధ్యలోనే బైఠాయించింది. దీంతో రోడ్డు మీద వచ్చి పోయే వాహనాలు, జనాలతో అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు.. సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. పోలీసులు వచ్చి ఆమెను ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుందని చెప్పి రోడ్డు మీద నుంచి తీసుకెళ్లారు. ఆ మహిళ పోలీసులతో ఏడుస్తూ, తనకు ఆరు పానీపూరీలు ఇప్పించాలని లేదా ఆ పానీపూరీ దుకాణాన్ని తొలగించాలని డిమాండ్ చేసింది.

ఓ స్థానిక న్యూస్ ఛానెల్‌తో మాట్లాడిన మహిళా.. ఈ పానీపూరీ బండి వద్దకు తాను ఎప్పుడూ వస్తానని, గతంలో రూ.20కి ఆరు పానీపూరీలు ఇచ్చేవాడని.. కానీ ఇప్పుడు నాలుగు మాత్రమే ఇస్తున్నాడని చెప్పింది. వ్యాపారి దాదాగిరి చేస్తున్నాడని ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. చివరకు పోలీసులు మహిళను సముదాయించి అక్కడి నుంచి పంపించారు.

