Viral Video: ఇదేందయ్యా సామీ..! నడిరోడ్డుపై పానీపూరీ కోసం మహిళ రచ్చ.. రంగంలోకి పోలీసులు.. వీడియో వైరల్..!

Vadodara Woman Paani Puri Protest: భారతదేశంలో స్ట్రీట్ ఫుడ్గా పానీపూరీ చాలా ఫేమస్. వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ల వరకూ.. అందరూ పానీపూరీని ఇష్టంగా తింటారు. ఇక కొందరైతే సాయంత్రం కాగానే పానీపూరీ తినకుండా అస్సలు ఉండలేరు. అంతలా పానీపూరీకి అభిమానులు ఉన్నారు. తాజాగా తనకు పానీపూరీలు తక్కువగా ఇచ్చాడంటూ ఓ మహిళ నడిరోడ్డు మీద నిరసనకు దిగిన ఘటన గుజరాత్లో జరిగింది.
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని వడోదర సుర్ సాగర్ సరస్సు దగ్గర.. ఓ మహిళ పానీపూరీ తినడానికి వెళ్లింది. 20 రూపాయలకు తనకు పానీపూరీ కావాలని అడిగింది. దీంతో సదరు పానీపూరీ వ్యాపారి.. ఆమెకు నాలుగు పానీపూరీలు ఇచ్చాడు. అయితే ఆ మహిళ నాకు ఇంకా రెండు పానీపూరీలు వస్తాయి కదా అని అడుగగా.. లేదు 20 రూపాయలకు నాలుగు పానీపూరీలు మాత్రమే వస్తాయని వ్యాపారి చెప్పాడు. దీంతో ఆగ్రహించిన మహిళ.. నాకు ఆరు పానీపూరీలు ఇస్తానని చెప్పి నాలుగే ఇచ్చాడంటూ రోడ్డు మీద నిరసనకు దిగింది.
Instead of feeding 6 pani puris for 20 rupees, Bhayya served four golgappas, then this lady sat on Road to Protest, The DIAL 112 team took charge of the situation. Vadodara GJ
తనకు మిగతా రెండు పానీపూరీలు ఇచ్చే వరకు అక్కడి నుండి కదలనంటూ రోడ్డు మధ్యలోనే బైఠాయించింది. దీంతో రోడ్డు మీద వచ్చి పోయే వాహనాలు, జనాలతో అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు.. సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. పోలీసులు వచ్చి ఆమెను ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుందని చెప్పి రోడ్డు మీద నుంచి తీసుకెళ్లారు. ఆ మహిళ పోలీసులతో ఏడుస్తూ, తనకు ఆరు పానీపూరీలు ఇప్పించాలని లేదా ఆ పానీపూరీ దుకాణాన్ని తొలగించాలని డిమాండ్ చేసింది.
ఓ స్థానిక న్యూస్ ఛానెల్తో మాట్లాడిన మహిళా.. ఈ పానీపూరీ బండి వద్దకు తాను ఎప్పుడూ వస్తానని, గతంలో రూ.20కి ఆరు పానీపూరీలు ఇచ్చేవాడని.. కానీ ఇప్పుడు నాలుగు మాత్రమే ఇస్తున్నాడని చెప్పింది. వ్యాపారి దాదాగిరి చేస్తున్నాడని ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. చివరకు పోలీసులు మహిళను సముదాయించి అక్కడి నుంచి పంపించారు.
वडोदरा अजीबोगरीब घटना सामने आई
महिला को सिर्फ 2 पानीपुरी सड़क पर धरना देकर किया विरोधप्रदर्शन
पानीपुरी वाले ने 20 रुपएमें 6 पूरी की जगह इस महिलाको सिर्फ 4 पूरी खिलाई
महिला नाराज़ हो गई दो और पूरी खाने की जिद्द में सड़क पर धरना देने बैठ गई
जिसके चलते सड़क पूरी तरह जाम हो गई pic.twitter.com/GHQHKSKpHo
