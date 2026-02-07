Vaibhav Suryavanshi Dance Video: ఆయుష్ మాత్రే సారథ్యంలో అండర్ 19 టోర్నమెంట్ కప్ భారత్ కైవసం చేసుకుంది. అయితే టోర్నమెంట్కు సంబంధించి ఎలాంటి ప్రైజ్ మనీ ఏ జట్టుకు అందదు. అయితే, పరుగులతో రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు యువకెరటం వైభవ్ సూర్యవంశి. కేవలం 80 బంతుల్లో 175 పరుగులు చేసి చారిత్రాత్మక ఇన్నింగ్స్ విజయానికి తెరతీశాడు. శుక్రవారం జరిగిన ఈ టోర్నమెంట్ లో ఇంగ్లాండ్తో పోరాడిన భారత్ చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. ఫైనల్లో భారత్ 100 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లాండ్పై గెలిచింది. గెలుపు తర్వాత టీమిండియా ఆటగాళ్లు సంబరాలు చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే కేవలం మైదానంలో మాత్రమే కాదు.. డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో కూడా వైభవ్ సూర్యవంశి అద్భుతమైన డాన్స్ తో అదరగొట్టాడు. ఆ వీడియో నెట్టింటా వైరల్ అవుతూ ఉంది.
వీడియో ప్రకారం వైభవ్ సూర్య వంశీ పంజాబీ పాటపై డాన్స్ చేశాడు. ఆ తర్వాత నాకు అర్థం కావడంలేదు అంటూ భోజ్పురీలో వినిపిస్తుంది అంటూ రచ్చ చేస్తూ డ్యాన్స అదరగొట్టారు. వైభవ్తోపాటు ఇతర ఆటగాళ్లు కూడా డ్రెసింగ్ రూమ్లో ఉత్సాహంగా కిల్లర్ డాన్స్ చేసి అదరగొట్టారు ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ఈ డ్యాన్స్వీడియో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కూడా షేర్ చేసింది.
175(80) Exceptional gameplay by Vaibhav Sooryavanshi in U19 WC finals. India lifting the trophy for the 6th time. #U19WorldCup2026 #under19worldcup
His aggressive intent while batting’ll help him a lot when he’ll be launching himself in the senior division. #Fearless pic.twitter.com/1OIGdgJyng
— Ayush Vardhan Tiwari (@AyushVTiwari) February 7, 2026
ఇక 2026 అండర్ 19 ప్రపంచ కప్ హరారే వేదికగా జరిగింది. టీమిండియా 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 411 పరుగులు చేయగా.. ఇంగ్లాండ్ 45.2 ఓవర్లలో 311 పరుగులు చేసి ఆలౌట్ అయింది. అంటే మొత్తానికి టీమిండియా 100 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి ఇందులో వైభవ్ 15 ఫోర్లు, 15 సిక్సులతో సహా మొత్తం 175 పరుగులు చేశాడు. ప్రపంచకప్ లో వైభవ్ సూర్య వంశీ హీరోగా నిలిచి భారత్కు విజయాన్ని అందించాడు. ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, ఈ టోర్నమెంట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ గా కూడా ఎంపిక అయ్యాడు.
అయితే ఈ టోర్నమెంట్కు ఐసీసీ ఎలాంటి ప్రైజ్ మనీ అందించనప్పటికీ.. త్వరలో బీసీసీఐ మాత్రం ఆటగాళ్లకు బహుమతులు ప్రధానం చేసే అవకాశం ఉంది. 2022లో అండర్ 19 పంచకప్ గెలిచిన భారత జట్టుకు రూ.4 మిలియన్లు అందించింది. అదేవిధంగా 2025లో అండర్ 19 మహిళా ప్రపంచ కప్ గెలిచిన వారికి ఐదు కోట్ల బహుమతి అందుకుంది. త్వరలో బీసీసీఐ వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆయుష్ మాత్రేతోపాటు ఇతర ఆటగాళ్లకు కూడా రివార్డులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
