Vaishno Devi Landslide: వైష్ణోదేవి యాత్ర మార్గంలో ఆకస్మిక వరదలు.. కొండచరియలు విరిగిపడి 30 మంది మృతి..

Vaishno Devi Yatra Landslide: భారీ వర్షాలు వరదల బీభత్సంతో జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కాత్ర వైష్ణో దేవి యాత్ర మార్గంలో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొండ చరియలు విరిగిపడి 30 ముంది యాత్రికులు అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడగా.. మరో 23 మంది తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. ఇక పరిస్థితులను చూస్తే మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. పవర్ లైన్స్, టవర్స్ కూడా ధ్వంసం అయ్యాయి. జమ్మూ ప్రాంతంలో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించి పోయింది. మరోవైపు రావి, చినాబ్, బియాస్ నదులు కూడా ఉగ్రరూపం దాల్చాయి.
బుధవారం ఈ కాత్రాలోని వైష్ణో దేవి యాత్ర మార్గంలో భారీ కొండ చరియలు విరిగిపడడంతో 30 మంది భక్తులు చనిపోయారు. ఇక ఆ మార్గంలో బాగా శిథిలాలు కూడా పేరుకుపోవడంతో సహాయక చర్యలు కూడా వెంటనే చేపట్టారు. ఇక జమ్మూ కాశ్మీర్లో రికార్డు స్థాయిలో నిన్న వర్షపాతం కూడా నమోదు అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే పలు గ్రామాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. దీంతో పాటు భారత సైన్యం కూడా సహాయక చర్యల్లో పాల్గొని ప్రజలకు ఆహారం నీళ్లు తదితర సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది.
ఇక ప్రధానంగా జమ్మూ పరిసర ప్రాంతాల్లోని జమ్మూ సాంబ, అక్నూరు, నగ్రోట, కోర్టు బాల్వాల్ , విజయపూర్, కతువా, బుదంపూర్, రియాసీ, రాం నగర్, హీరా నగర్ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షం పడుతూనే ఉంది. ఇక 12 కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు కూడా మేఘాలు చేరుకున్న నేపథ్యంలో తుఫాను అలర్ట్ కూడా జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. తూర్పు ఈశాన్య దిశగా కదులుతున్న ఈ తుఫాను వల్ల కొండా చర్యలు విరిగిపడ్డాయి.
India Meteorological Department (IMD) tweets, "Jammu DWR Imagery at 0510 hours indicates widespread thunderstorm activity across the region. Severe convection, with heavy rain, thunderstorms, and possible hail (reflectivity above 40 dBZ), is occurring over Jammu, RS Pura, Samba,… pic.twitter.com/hLIuIes5rD
— ANI (@ANI) August 27, 2025
రైలు రద్దు..
భారీ వర్షాలకు ఇప్పటికే ఉత్తర రైల్వే కూడా 22 రైళ్లను రద్దు చేసింది. మరో 27 రైళ్లను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. దీంతో ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాయి. వైష్ణో దేవి బేస్ క్యాంపు నుంచి తొమ్మిది రైళ్లు ఉన్నాయి. పటాన్ పోర్ట్ ,కంట్రోరి మధ్య రాయల రాకపోకలు కూడా నిలిచిపోయాయి. జనజీవనం జమ్ము కాశ్మీర్ పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది.
ఇక ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నారు. పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు మరింత జాగ్రత్త తీసుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. ప్రయాణాలు ఈ ప్రాంతాల్లో రద్దు చేసుకోవాలని అన్నారు. పూర్తిగా సైన్యం తమ స్వాధీనంలోకి ఈ ప్రాంతాలను తీసుకుంది.
Read more: 'జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి' బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్కు హైదరాబాద్ సిద్ధం.. గణేశ్ మండపాలకు హైకోర్టు మార్గదర్శకాలు..!
Read more: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook