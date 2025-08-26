Vaishno Devi Yatra: జమ్మూలో మెరుపు వరదల బీభత్సం.. వైష్ణోదేవీ యాత్రకు తాత్కాలికంగా బ్రేకులు.. రాష్ట్రంలో హైఅలర్ట్..

Vaishno devi yatra suspended temporarily due to heavy rains: భారీ వర్షాలు ఉత్తర భారతంను వణికిస్తున్నాయి. దీంతో సాధారణ జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఎక్కడ చూసిన కూడా నదులు భారీగా పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ముఖ్యంగా.. జమ్మూకశ్మీర్, హిమాచల్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్లో నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో.. జమ్మూలోని దొడాలో మేఘాలకు చిల్లు పడిందా అన్న విధంగా వర్షంకురిసింది. దీంతో మెరుపు వరదలు సంభవించాయి. దీంతో పదుల సంఖ్యలో ఇళ్లన్ని ప్రవాహాంలోకొట్టుకునిపోయాయి. ఈ ఘటనలనో ఇప్పటికి ముగ్గురు చనిపోయారు. మరోవైపు..వాయవ్య భారతంలో ఈ నెల 31 వరకు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
భారీ వర్షాల కారణంగా జమ్ము- శ్రీనగర్, కిష్ట్వార్- దొడా జాతీయ రహదారులు మూసివేశారు. అంతే కాకుండా..చినాబ్ కు ఉపనది అయిన తావి కూడా ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన అధికారులు వైష్ణోదేవీ ఆలయ యాత్రను తాత్కలికంగా నిలిపివేశారు.
Read more: Jammu Kashmir Flash Floods: జమ్మూ కశ్మీర్ లో ఆకస్మిక వరదలు.. పేక మేడల్లా కూలిపోయిన భవనాలు..
వరద ప్రభావం తగ్గిన తర్వాత మరల యాత్రాకు అనుమతి ఇస్తామని తెలిపారు. మరోవైపు భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వారిని ఇతరప్రాంతాలకు తరలించి తాత్కాలికంగా వసతుల్ని అధికారులు కల్పిస్తున్నారు. వరద పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అనవసరంగా బైటకు రావొద్దని అధికారులు ప్రజలకు కీలక సూచలను చేశారు.
