  • Video Viral: ప్రియుడితో హోటల్ గదిలో వాగ్వాదం.. నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకేసిన యువతి.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ప్రియుడితో హోటల్ గదిలో వాగ్వాదం.. నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకేసిన యువతి.. వీడియో వైరల్..

Delhi woman jumps from fourth floor hotel: గదిలో ప్రియుడితో వాగ్వాదంకు దిగింది. ఆ తర్వాత అది కాస్త తారాస్థాయికి చేరడంతో హోటల్ గదిలోని విండో గుండా కిందకు దూకేసింది.ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. వాలెంటైన్స్ డే వేళ ఈ ఘటన పెనువిషాదంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 14, 2026, 02:43 PM IST
  • వాలెంటైన్స్ డే వేళ షాకింగ్..
  • హోటల్ నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకిన యువతి..

Video Viral: ప్రియుడితో హోటల్ గదిలో వాగ్వాదం.. నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకేసిన యువతి.. వీడియో వైరల్..

 Delhi woman jumps from fourth floor hotel after argument with boy friend: యువతీ, యువకులు ఎక్కడ చూసిన వాలెంటైన్స్ డే సంబరాల్లో మునిగితెలుతున్నారు. కొంత మంది తమ ప్రియమైన వాళ్లతో ఈ రోజు ఎంజాయ్ చేసేందుకు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు వెళ్తుంటారు. తమ వారికి లవ్ ను ప్రపోజ్ చేస్తారు. ఇదంతా ప్రతిఏటా జరిగిదే. కొంత మంది ప్రేమను యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఆనందంతో పొంగిపోతే, మరికొంత మంది తమ ప్రేమను ఒప్పుకోలేని ఆవేశంతో ఎదుటివారిని చంపడం లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం చేస్తారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఇటీవల యువతి ఏకంగా నాలుగో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకేసింది. 

ఢిల్లీలోని ఫర్ష్ బజార్ ప్రాంతంలోని  ఒక హోటల్‌ ఉంది. అందలో యువతి, తన ప్రియుడితో కలిసి నాలుగో అంతస్థులోని గదిలో దిగారు. అయితే.. వీరిద్దరు వాలెంటైన్స్ డేను ఎంజాయ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటారు. కానీ ఇంతలో వారి మధ్య ఏంగొడవ ఏంజరిగిందో కానీ ఆమె శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1 గంట ప్రాంతంలో హోటల్ విండో నుంచి కిందకు దూకేసింది. ఆమె గటట్టిగా కేకలు వేయడంతో చుట్టుపక్కల వారు షాక్ అయ్యారు.

ఇంతలో ఆమె లక్ బాగుండి ఆమె నెల మీద కాకుండా అక్కడ ఉన్న కాటున్ డబ్బాలలో పడింది. దీంతో స్వల్పగాయలలో బైటపడింది. వెంటనే ఆమెను స్థానికులు దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. హోటల్ సిబ్బంది సమాచారం మేరకు పోలీసులు ఆ జంటపై కేసు నమోదు చేశారు.

Read more: Women Beneficiaries: మహిళలకు బంపర్ జాక్‌పాట్.. ఎన్నికల వేళ వారి అకౌంట్‌లో ఏకంగా రూ. 5000లు జమా.. డిటెయిల్స్..

యువతి ప్రేమను యువకుడు రిజక్ట్ చేశాడని అందుకే ఆమె నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకేసిందని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. తనను ఇన్నాళ్లు ప్రేమ పేరుతో మోసం చేశాడని తెలిసి ఈ విధంగా తన ప్రాణాలు తీసుకొవాలని సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసిందని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Delhiwoman jumps from fourth floorWoman Suicide AttemptWoman argument with lovergirl jumps from 4 th floor

