Vande Bharat Sleeper: రైలు ప్రయాణికులకు అదిరిపోయే న్యూస్..'వందే భారత్ స్లీపర్' వచ్చేస్తోంది..తొలి రైలు నడిచేది అక్కడే!

Vande Bharat Sleeper Launch Date: సుదూర ప్రయాణాలు చేసే ప్రయాణికుల నిరీక్షణకు తెరపడనుంది. అత్యంత వేగవంతమైన, అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కలిగిన వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీనిపై రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ గురువారం కీలక ప్రకటన చేశారు.
దేశంలోనే మొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు కోల్కతా - గువాహటి నగరాల మధ్య నడవనుందని ఆయన ప్రకటన చేశారు. జనవరి 18 లేదా 19 తేదీల్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ రైలును ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. రాబోయే 15-20 రోజుల్లో ఈ రైలు ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానుంది.
విమానం కంటే తక్కువ ధరకే టికెట్లు!
మధ్యతరగతి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా రైల్వే శాఖ టికెట్ ధరలను నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం కోల్కతా-గువాహటి విమాన టికెట్ ధర రూ. 6 వేల నుంచి 8 వేల వరకు ఉండగా, వందే భారత్ స్లీపర్ ధరలు ఇలా ఉండబోతున్నాయి (ఆహారంతో కలిపి). 3rd క్లాస్ AC టికెట్ రూ. 2,300, 2nd క్లాస్ AC టికెట్ ధర సుమారు రూ. 3,000, 1st క్లాస్ AC టికెట్ ధర సుమారు రూ. 3,600 గా ఉండనున్నాయి.
గంటకు 180 కి.మీ వేగం..!
వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు తన సామర్థ్యాన్ని ఇప్పటికే నిరూపించుకుంది. రాజస్థాన్లోని కోటా నుంచి మధ్యప్రదేశ్లోని నాగ్దా మధ్య నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఈ రైలు గంటకు 180 కి.మీ. గరిష్ఠ వేగాన్ని అందుకుంది. రైలు అత్యంత వేగంతో వెళ్తున్నప్పుడు గ్లాసుల నిండా నీళ్లు నింపి ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచినా, అవి ఏమాత్రం కింద పడకపోవడం ఈ రైలు ప్రత్యేకత. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
రైలులోని అత్యాధునిక ఫీచర్లు
ఈ రైలులో మొత్తం 16 కోచ్లు ఉంటాయి. ఇందులో ప్రయాణికుల కోసం ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలు కల్పించారు. ఆకర్షణీయమైన, సౌకర్యవంతమైన స్లీపర్ బెర్తులు, అధునాతన సస్పెన్షన్ వల్ల ప్రయాణంలో కుదుపులు తెలియకుండా ఉండే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. నిప్పును గుర్తించే వ్యవస్థ, సీసీటీవీ నిఘాతో పాటు విమానాల్లో ఉండే తరహాలో వ్యాక్యూమ్ టాయిలెట్లను ఏర్పాటు చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో దేశంలోని అన్ని ప్రధాన నగరాలను కలుపుతూ మరిన్ని వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లను ప్రవేశపెట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
