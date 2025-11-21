Vande Bharat Sleeper: రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త..త్వరలో వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు ప్రారంభం!

Vande Bharat Sleeper Train: వందే భారత్ విజయవంతం అయిన తర్వాత ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యవంతంగా భారత రైల్వే మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ సెమీ-హై-స్పీడ్ రైలును త్వరలో ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ట్రయల్ రన్ తర్వాత మొదటి నమూనాలో కొన్ని కీలకమైన మార్పులు, మెరుగుదలలు చేస్తున్నారు.
ఇదే విషయాన్ని కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు. స్లీపర్ రైలు నిర్వహణలో జరుగుతున్న ఆలస్యంపై ఆయన స్పందిస్తూ.. ప్రస్తుతం దేశంలోని మొట్టమొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలుకు స్వల్ప మెరుగుదలలు చేస్తున్నామని అన్నారు.
రైలు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?
రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఛేంజెస్ చేసిన తర్వాత, డిసెంబర్ (వచ్చే నెల)లో ఈ రైలు ప్రయాణీకులకు అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలిపారు.
మొదటి ట్రయల్ రన్ సమయంలో కోచ్లు, సీట్లలో కొన్ని చిన్న సమస్యలు గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. "మేము సత్వరమార్గాలను నమ్మము. ప్రయాణాన్ని సౌకర్యవంతంగా మార్చే మంచి రైలును నిర్మించడమే మా లక్ష్యం" అని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రయాణీకుల భద్రత, సౌలభ్యం విషయంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండబోదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
రైలులో చేస్తున్న ముఖ్య మార్పులు ఏమిటి?
ప్రయాణీకుల భద్రత, సౌకర్యాన్ని పెంచడానికి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలులో అనేక కొత్త పునరుద్ధరణ పనులు, మార్పులు జరుగుతున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
ఎమెర్జెన్సీ అలారం బటన్: ఎగువ బెర్త్లలో ఉన్న ప్రయాణీకులు కూడా సులభంగా నొక్కగలిగే ప్రదేశానికి ఎమెర్జెన్సీ అలారం బటన్ను మారుస్తున్నారు. AC డక్ట్ను కూడా మెరుగైన ప్లేస్కి తరలిస్తున్నారు.
అగ్ని ప్రమాద నివారణ: అగ్ని ప్రమాద నివారణ కోసం ప్రత్యేక కేబుల్స్, ఆర్క్ ఫాల్ట్ డిటెక్షన్ పరికరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
CCTV కేబుల్స్: సీసీటీవీల కోసం అగ్ని నిరోధక కేబుల్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
భద్రతా తనిఖీలు: యూరోపియన్ భద్రతా ప్రమాణాలకు (EN 45545, EN 15227) అనుగుణంగా అన్ని తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
మొదటి ట్రయల్ తర్వాత సూచించిన లోపాలను పరిష్కరించి, మెరుగైన ఉత్పత్తిని భవిష్యత్ తరాలకు అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ పనులు జరుగుతున్నాయని రైల్వే మంత్రి తెలిపారు. ఈ రైలు ప్రారంభమైన తర్వాత.. సుదూర ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతంగా, సురక్షితంగా మారుతుందని భావిస్తున్నారు.
