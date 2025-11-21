English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Vande Bharat Sleeper: రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త..త్వరలో వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు ప్రారంభం!

Vande Bharat Sleeper: రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త..త్వరలో వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు ప్రారంభం!

Vande Bharat Sleeper Train: వందే భారత్‌ విజయవంతం అయిన తర్వాత ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యవంతంగా భారత రైల్వే మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ సెమీ-హై-స్పీడ్ రైలును త్వరలో ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ట్రయల్ రన్ తర్వాత మొదటి నమూనాలో కొన్ని కీలకమైన మార్పులు, మెరుగుదలలు చేస్తున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 21, 2025, 03:37 PM IST

Trending Photos

GDP Ranks: ప్రపంచంలో టాప్ 7 ఆర్థిక దేశాలు.. మన దేశం ఏ స్థానంలో ఉంది?
7
GDP
GDP Ranks: ప్రపంచంలో టాప్ 7 ఆర్థిక దేశాలు.. మన దేశం ఏ స్థానంలో ఉంది?
Petrol -Diesel Prices Today(November 21): నేటి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇవే.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే..?
5
Petrol Diesel Price 21 Nov
Petrol -Diesel Prices Today(November 21): నేటి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇవే.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Vegetable Prices Today(November 21): ఆకుకూరలు కొనలేము.. కాయకూరలు ముట్టలేము.. భగ్గమంటున్న ధరలు.. కూరగాయలతో పోటీ పడితున్న గుడ్డు ధర..!!
7
vegetable price hike India
Vegetable Prices Today(November 21): ఆకుకూరలు కొనలేము.. కాయకూరలు ముట్టలేము.. భగ్గమంటున్న ధరలు.. కూరగాయలతో పోటీ పడితున్న గుడ్డు ధర..!!
Gold -Silver Price Today: రూ. 8000తక్కువకే తులం బంగారం.. నవంబర్ 21వ తేదీ శుక్రవారం ఏపీ, తెలంగాణలో పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold Rate Today
Gold -Silver Price Today: రూ. 8000తక్కువకే తులం బంగారం.. నవంబర్ 21వ తేదీ శుక్రవారం ఏపీ, తెలంగాణలో పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Vande Bharat Sleeper: రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త..త్వరలో వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు ప్రారంభం!

Vande Bharat Sleeper Train: వందే భారత్‌ విజయవంతం అయిన తర్వాత ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యవంతంగా భారత రైల్వే మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ సెమీ-హై-స్పీడ్ రైలును త్వరలో ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ట్రయల్ రన్ తర్వాత మొదటి నమూనాలో కొన్ని కీలకమైన మార్పులు, మెరుగుదలలు చేస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇదే విషయాన్ని కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు. స్లీపర్ రైలు నిర్వహణలో జరుగుతున్న ఆలస్యంపై ఆయన స్పందిస్తూ.. ప్రస్తుతం దేశంలోని మొట్టమొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలుకు స్వల్ప మెరుగుదలలు చేస్తున్నామని అన్నారు.

రైలు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?
రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఛేంజెస్ చేసిన తర్వాత, డిసెంబర్ (వచ్చే నెల)లో ఈ రైలు ప్రయాణీకులకు అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలిపారు.

Also Read: EPF Ceiling Hike: ఉద్యోగులకు నూతన సంవత్సర కానుక..పీఎఫ్ వేతన పరిమితిలో భారీ పెంపు యోచన!

మొదటి ట్రయల్ రన్ సమయంలో కోచ్‌లు, సీట్లలో కొన్ని చిన్న సమస్యలు గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. "మేము సత్వరమార్గాలను నమ్మము. ప్రయాణాన్ని సౌకర్యవంతంగా మార్చే మంచి రైలును నిర్మించడమే మా లక్ష్యం" అని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రయాణీకుల భద్రత, సౌలభ్యం విషయంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండబోదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

రైలులో చేస్తున్న ముఖ్య మార్పులు ఏమిటి?
ప్రయాణీకుల భద్రత, సౌకర్యాన్ని పెంచడానికి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలులో అనేక కొత్త పునరుద్ధరణ పనులు, మార్పులు జరుగుతున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

ఎమెర్జెన్సీ అలారం బటన్: ఎగువ బెర్త్‌లలో ఉన్న ప్రయాణీకులు కూడా సులభంగా నొక్కగలిగే ప్రదేశానికి ఎమెర్జెన్సీ అలారం బటన్‌ను మారుస్తున్నారు. AC డక్ట్‌ను కూడా మెరుగైన ప్లేస్‌కి తరలిస్తున్నారు.

అగ్ని ప్రమాద నివారణ: అగ్ని ప్రమాద నివారణ కోసం ప్రత్యేక కేబుల్స్, ఆర్క్ ఫాల్ట్ డిటెక్షన్ పరికరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

CCTV కేబుల్స్: సీసీటీవీల కోసం అగ్ని నిరోధక కేబుల్స్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

భద్రతా తనిఖీలు: యూరోపియన్ భద్రతా ప్రమాణాలకు (EN 45545, EN 15227) అనుగుణంగా అన్ని తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.

మొదటి ట్రయల్ తర్వాత సూచించిన లోపాలను పరిష్కరించి, మెరుగైన ఉత్పత్తిని భవిష్యత్ తరాలకు అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ పనులు జరుగుతున్నాయని రైల్వే మంత్రి తెలిపారు. ఈ రైలు ప్రారంభమైన తర్వాత.. సుదూర ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతంగా, సురక్షితంగా మారుతుందని భావిస్తున్నారు.

Also REad: Duty Free Gold: బంగారం ప్రియులకు శుభవార్త! ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండా కిలో బంగారం కొనొచ్చు..ఎలా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

vande bharat sleepervande bharat sleeper trainIndian RailwaysAshwini Vaishnaw0

Trending News