English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Vande Bharat Sleeper Train: పట్టాలెక్కిన వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్.. వేగం, ఛార్జీలు పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Vande Bharat Sleeper Train: పట్టాలెక్కిన వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్.. వేగం, ఛార్జీలు పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Vande Bharat Sleeper Train Price: మొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ హౌరా నుంచి కామాఖ్య (గువహతి) వరకు మొదలైంది. ఈ ట్రైన్ ఎంత వేగంతో వెళుతుంది..? ఛార్జీలు ఎలా ఉన్నాయి..? ఎన్ని గంటల్లో గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటుంది..? పూర్తి వివరాలు ఇలా..   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 17, 2026, 07:25 PM IST

Trending Photos

Actress Prema Tragedy: చిరునవ్వుతో కనిపించే హీరోయిన్ ప్రేమ జీవితంలో ఇంత విషాదం ఉందా..?
5
Actress Prema
Actress Prema Tragedy: చిరునవ్వుతో కనిపించే హీరోయిన్ ప్రేమ జీవితంలో ఇంత విషాదం ఉందా..?
Good News for Central Govt Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. సింగిల్ అకౌంట్.. బోలెడు బెనిఫిట్స్.. థ్యాంక్యూ మోదీ సర్!
6
salary account package for central government employees
Good News for Central Govt Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. సింగిల్ అకౌంట్.. బోలెడు బెనిఫిట్స్.. థ్యాంక్యూ మోదీ సర్!
Prabhas: ప్రభాస్‌ను నిండా ముంచేసిన నేచురల్ స్టార్ నాని.. మరి ఇంత ఘోరమా!
5
Prabhas Raja Saab Disaster
Prabhas: ప్రభాస్‌ను నిండా ముంచేసిన నేచురల్ స్టార్ నాని.. మరి ఇంత ఘోరమా!
Anasuya Bharadwaj: రంగుల పతంగులతో అనసూయ అందాల విందు.. నెటిజన్ల మతిపోగొట్టిన ఫోటోలు..!
5
Anasuya Bharadwaj Sankranti photos
Anasuya Bharadwaj: రంగుల పతంగులతో అనసూయ అందాల విందు.. నెటిజన్ల మతిపోగొట్టిన ఫోటోలు..!
Vande Bharat Sleeper Train: పట్టాలెక్కిన వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్.. వేగం, ఛార్జీలు పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Vande Bharat Sleeper Train Price: మన దేశంలో మొట్టమొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ పట్టాలెక్కింది. ప్రధాని మోదీ  పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని మాల్డా పట్టణం నుంచి జెండా ఊపి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును ప్రారంభించారు. మొదటి ట్రైన్ పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని హౌరా-అస్సాంలోని కామాఖ్య మధ్య నడుస్తోంది. ఈ రైలు జనవరి చివరి నాటికి సాధారణ సేవలను ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ హై-స్పీడ్ రైలు కూడా సేవలు అందించనుంది. పూర్తిగా ఎయిర్ కండిషన్డ్ డిజైన్ చేశారు. సుదూర రాత్రి ప్రయాణాన్ని వేగవంతంతోపాటు.. మరింత సౌకర్యవంతంగా, మరింత ప్రీమియంగా మార్చడం లక్ష్యంగా ఈ రైలును తీసుకువచ్చారు.

Add Zee News as a Preferred Source

16 ఏసీ కోచ్‌లు..

వందే భారత్ స్లీపర్ రైలులో 16 పూర్తిగా ఏసీ కోచ్‌లు ఉన్నాయి. వీటిలో 11 AC 3-టైర్ కోచ్‌లు, నాలుగు AC 2-టైర్ కోచ్‌లు, ఒక ఫస్ట్ AC కోచ్ ఉన్నాయి. మొత్తం 823 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణించే సౌకర్యం ఉంది. కోల్‌కతా-గౌహతి మధ్య ప్రయాణం దాదాపు 1,000 కిలోమీటర్ల దూరం ఉండగా.. 14 గంటల ప్రయాణం పడుతుందని అంచనా. రైలు నంబర్ 27575 కాగా.. వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు హౌరా నుంచి సాయంత్రం 6:20 గంటలకు మొదలై.. మరుసటి రోజు ఉదయం 8:20 గంటలకు కామాఖ్య (గువహతి) చేరుకుంటుంది. మొత్తం ప్రయాణ సమయం 14 గంటలు. ఈ మార్గంలో అత్యంత వేగవంతమైన రైలు ఇదే. 

రైలు బండేల్ జంక్షన్, నబద్వీప్ ధామ్, కట్వా జంక్షన్, అజిమ్‌గంజ్, మాల్డా టౌన్, న్యూ జల్‌పాయిగురితోపాటు మరికొన్ని స్టేషన్లలో ఈ రైలు ఆగుతుంది. చాలా స్టాపుల్లో 2 నిమిషాలు ఆగనుంది. అయితే రైలు న్యూ జల్‌పాయిగురి, మాల్డా టౌన్‌లో 10 నిమిషాలు, అజిమ్‌గంజ్‌లో 5 నిమిషాలు ఆగుతుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో రైలు నంబర్ 27576 కాగా.. సాయంత్రం 6:15 గంటలకు హౌరా నుంచి బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8:15 గంటలకు కామాఖ్య చేరుకుంటుంది. 

టికెట్ ధరలు ఇలా..
 
హౌరా నుంచి కామాఖ్య (గువహతి)కు ప్రయాణించే వారు 5 శాతం GST మినహాయించి.. AC 3-టైర్ టికెట్ కోసం రూ.2,299 చెల్లించాలి. అదే సమయంలో న్యూ జల్పైగురి, మాల్డా టౌన్ నుంచి ఒకే తరగతిలో టికెట్ ధర వరుసగా రూ.1,334, రూ.960. AC 2-టైర్‌లో హౌరా నుంచి గౌహతికి టికెట్ ధర రూ.2,970. న్యూ జల్పైగురికి ఛార్జీ రూ.1,724 కాగా.. మాల్డా టౌన్‌కు ప్రయాణ ధర రూ.1,240.

ఫస్ట్ ఏసీలో ప్రయాణీకులు హౌరా నుంచి గౌహతికి ప్రయాణించడానికి రూ.3,640 చెల్లించాలి. న్యూ జల్పైగురికి టిక్కెట్ల ధర రూ.2,113, మాల్డా టౌన్‌కు రూ.1,520. కామాఖ్య వైపు నుంచి మాల్డా టౌన్‌కు ఏసీ 3-టైర్ ఛార్జీలు రూ.1,522, ఏసీ 2-టైర్ ఛార్జీలు రూ.1,965, ఫస్ట్ ఏసీ టిక్కెట్ల ధర రూ.2,409. కామాఖ్య నుంచి న్యూ జల్పైగురి మధ్య ప్రయాణానికి ఏసీ 3-టైర్ లో రూ.962, ఏసీ 2-టైర్‌లో రూ.1,243, ఫస్ట్ ఏసీలో రూ.1,524.

180 కి.మీ వేగంతో..
 
వందే భారత్ రైలు గరిష్టంగా గంటకు 180 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. అయితే సాధారణంగా గంటకు 120 నుంచి 130 కి.మీ. వేగంతో నడుస్తుంది. స్లీపింగ్ బెర్త్‌లు సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా రూపొందించారు. పరిశుభ్రత కోసం 99 శాతం సూక్ష్మక్రిములను చంపగల అధునాతన క్రిమిసంహారక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నాఉ. ప్రయాణీకులకు తాజా బెడ్‌ షీట్స్, తువ్వాళ్లు అందిస్తారు. కవచ్ ఆటోమేటిక్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్, ఆన్‌బోర్డ్ నిఘా కెమెరాలతో భద్రతకు అధిక ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు. ప్రయాణ సమయంలో ఆటోమేటిక్ స్లైడింగ్ తలుపులు మూసుకుంటాయి. రైలు స్టేషన్లలో ఆగినప్పుడు మాత్రమే తెరుచుకుంటాయి. 

Also Read: EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు పెన్షన్ ధమాకా..కనీస పెన్షన్ రూ.6,000కి పెంపు? బడ్జెట్‌లో ప్రకటన వచ్చే ఛాన్స్!

Also Read: Honor Magic 8 Pro Air ఫోన్‌ జనవరి 19న లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

vande bharat sleeper trainvande bharatVande Bharat NewsVande Bharat Sleeper Train DetailsIndias First Vande Bharat Sleeper Train

Trending News