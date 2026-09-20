Vande Bharat Sleeper Delhi To Varanasi: భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు వేగవంతమైన, ఆధునికమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించే లక్ష్యంతో స్లీపర్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ప్రవేశపెడుతోంది. టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం.. దీపావళి పండుగ సమయంలో న్యూఢిల్లీ, వారణాసిలను కలుపుతూ రెండవ స్లీపర్ వందే భారత్ను నడిపేందుకు రైల్వే శాఖ యోచిస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదిత రాత్రిపూట సర్వీస్ వల్ల దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీ, తూర్పు ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రాంతాల మధ్య ప్రయాణించే వారికి సరికొత్త ప్రత్యామ్నాయం అందుబాటులోకి రానుంది. కాగా, హౌరా - కామాఖ్య మార్గం తర్వాత భారతీయ రైల్వే రూపకల్పన చేసిన రెండవ స్లీపర్ వందే భారత్ ఆపరేషన్ ఇదే కావడం విశేషం.
రైలు వేళలు, ప్రయాణ వేగం..
ఈ ప్రతిపాదిత స్లీపర్ వందే భారత్ రైలు రాత్రి 9:20 గంటలకు వారణాసి కంటోన్మెంట్ నుండి బయలుదేరి, రాత్రి 10:45 గంటలకు ప్రయాగ్రాజ్, అర్ధరాత్రి 12:35 గంటలకు కాన్పూర్ సెంట్రల్ మీదుగా ప్రయాణించి, మరుసటి రోజు ఉదయం 5:00 గంటలకు న్యూఢిల్లీ చేరుకుంటుంది.
తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ రైలు రాత్రి 9:20 గంటలకు న్యూఢిల్లీలో బయలుదేరి, మరుసటి రోజు ఉదయం 5:00 గంటలకు వారణాసికి చేరుకునేలా షెడ్యూల్ ఖరారు చేస్తున్నారు. ట్రాక్ పరిస్థితులను బట్టి ఈ రైలు గంటకు 130 కి.మీ. నుండి 160 కి.మీ. గరిష్ట వేగంతో ప్రయాణిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే తుది వేగం, ప్రయాణ సమయాలు ఆపరేషనల్ క్లియరెన్స్, టైమింగ్ ట్రయల్స్పై ఆధారపడి ఉంటాయి.
కోచ్ల సదుపాయాలు
ఈ స్లీపర్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో మొత్తం 16 బోగీలు ఉంటాయి. వీటిలో 823 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణించవచ్చు. కోచ్ల వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
11 ఏసీ 3 - టైర్ కోచ్లు
4 ఏసీ 2 - టైర్ కోచ్లు
1 ఫస్ట్ ఏసీ కోచ్
ఈ రైలులో వందే భారత్ శ్రేణికి చెందిన విలక్షణమైన ఆధునిక ప్రయాణ సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సెప్టెంబర్ నెలలోనే ట్రయల్ రన్స్ ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, రైలు నంబర్, టికెట్ ఛార్జీలు, రెగ్యులర్ సర్వీసు ప్రారంభ తేదీలను రైల్వే బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది.
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