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Vande Bharat Sleeper: ప్రయాణికులకు దసరా, దీపావళి కానుక.. వచ్చే నెల నుంచి ఈ రూట్‌లో వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్‌ప్రెస్!

Vande Bharat Sleeper Delhi To Varanasi: రాబోయే దీపావళి పండుగ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం భారతీయ రైల్వే న్యూఢిల్లీ - వారణాసి మధ్య రెండవ స్లీపర్ వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలును అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ రైలు గంటకు 130 కి.మీ. నుండి 160 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణించి, ప్రయాణ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించనుంది. ఈ నెలలోనే (సెప్టెంబర్) దీని ట్రయల్ రన్స్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశముంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 20, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:30 AM IST
Vande Bharat Sleeper: ప్రయాణికులకు దసరా, దీపావళి కానుక.. వచ్చే నెల నుంచి ఈ రూట్‌లో వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్‌ప్రెస్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Vande Bharat Sleeper: ప్రయాణికులకు దసరా, దీపావళి కానుక.. వచ్చే నెల నుంచి ఈ రూట్‌లో వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్‌ప్రెస్!
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