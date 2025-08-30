Vande Bharat Trains: వందేభారత్ రైలు ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్..! అసలు మ్యాటర్ ఇదే..

Vande Bharat Trains: కేంద్రంలో 11 యేళ్ల క్రితం నరేంద్ర మోడీ సర్కారు కొలువు దీరిన తర్వాత అన్ని రంగాల్లో దేశం పురోగమించింది. అందులో రైల్వేలో భారీ మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇప్పటికే రైల్వేలో బయో టాయిలెట్ తో పాటు దేశం మొత్తాన్ని ఎలక్ట్రిఫికేష్ చేయడంతో పాటు వందే భారత్ రైల్లను ప్రవేశ పెట్టింది. త్వరలో బుల్లెట్ రైళ్లను కూడా ప్రవేశపెట్టనుంది. ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా వందే భారత్ రైళ్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. అలాంటి రద్దీ ఉన్న మార్గాల్లో మరిన్ని కోచ్లతో వందే భారత్ రైళ్లను అప్గ్రేడ్ చేయనున్నారు.
సికింద్రాబాద్, తిరుపతి, మంగుళూరు సెంట్రల్ తిరువనంతపురం సెంట్రల్, చెన్నై ఎగ్మోర్ తిరునల్వేలి, మధురై బెంగళూరు క్యాంట్, డియోఘర్ వారణాసి, హౌరా రూర్కెలా, ఇండోర్ నాగపూర్ ఈ ఏడు రూట్లలో ప్రయాణికుల నుంచి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ మార్గాల్లో నాలుగు... 8 కోచ్ల వందే భారత్ రైళ్లు, మూడు 16 కోచ్ల వందే భారత్ రైళ్లు నడుస్తున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
16 కోచ్ల రైళ్లను 20కోచ్లకు, 8 కోచ్ల రైళ్లను 16కోచ్లకు అప్గ్రేడ్ చేయనున్నట్టు భారత రైల్వే శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26 లో ఆక్యుపెన్సీ, వృద్ధి అవకాశాలను బట్టి, మూడు 16 కోచ్ల వందే భారత్ రైలు సర్వీసులను 20 కోచ్లకు, నాలుగు 8 కోచ్ల వందే భారత్ రైళ్లను 16 కోచ్లకు విస్తరించాలని తాత్కాలికంగా ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు తెలిపారు.మరోవైపు తెలంగాణలో రెండు లైన్ల ఉన్న చోట మరో రెండు లైన్లను వేస్తూ రైళ్ల ఆలస్యానికి కళ్లెం వేయనున్నారు. దీంతో రైల్లు ఆన్ టైమ్ గమ్యస్థానానికి చేరేలా పకడ్బబందీ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
