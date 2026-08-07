Vande Mataram Act: చట్టంగా మారిన 'వందేమాతరం'..విద్యార్థులు సరిగా ఆలపించకపోతే శిక్ష పడుతుందా?

Vande Mataram Act News: జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం'కి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ తీసుకొచ్చిన 'ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్స్ టు నేషనల్ హానర్ (అమెండ్మెంట్) బిల్లు, 2026'కు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదముద్ర వేశారు. దీంతో ఈ బిల్లు అధికారికంగా చట్ట రూపం దాల్చింది. ఇప్పటివరకు జాతీయ జెండా, రాజ్యాంగం, జాతీయ గీతం 'జనగణమన'కు మాత్రమే ఉన్న చట్టపరమైన రక్షణ.. ఇకపై 'వందేమాతరం'కి కూడా లభించింది. పార్లమెంట్లో రాజ్యసభ (జులై 29), లోక్సభ (జులై 30) ఈ బిల్లును ఆమోదించిన సంగతి తెలిసిందే.
చట్టం ప్రకారం శిక్ష ఎవరికి వర్తిస్తుంది?
ఎవరైనా కావాలనే వందేమాతరం గానాన్ని అడ్డుకున్నా, లేదా అది ఆలపించే సమావేశాలకు భంగం కలిగించినా ఈ చట్టం కింద నేరంగా పరిగణిస్తారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే గరిష్టంగా మూడేళ్ల జైలు శిక్ష, జరిమానా లేదా రెండూ విధించబడతాయి. మళ్లీ అదే తప్పు పునరావృతం చేస్తే కనీసం ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష తప్పదని 'ది హిందూ' నివేదిక పేర్కొంది.
విద్యార్థులు సరిగా పాడకపోతే శిక్ష ఉంటుందా?
ఈ చట్టం ఏ పౌరుడినీ వందేమాతరం బలవంతంగా ఆలపించాలని కోరదు. గేయం పాడటం పూర్తిగా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన 'బిజో ఎమ్మాన్యుయేల్' తీర్పు ప్రకారం.. జాతీయ గీతాలు లేదా గేయాలాలాపన సమయంలో నిశ్శబ్దంగా నిలబడటం లేదా పాల్గొనకపోవడం ఎలాంటి నేరం కాదు.
బడులలో రోజూ పాడే అలవాటు ఉండటం వల్ల విద్యార్థులు సాధారణంగా తప్పులు చేయరు. ఒకవేళ పొరపాటున ఏమైనా తప్పు దొర్లితే అది ఉద్దేశపూర్వకం కానందున ఎలాంటి శిక్ష ఉండదు. ఉపాధ్యాయులు దాన్ని సరిదిద్దుతారు. అయితే, కావాలనే గేయానికి అవమానం కలిగించే రీతిలో ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుగా పాడినట్లు రుజువైతేనే చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి.
ఆరు చరణాల నిబంధన ఏమిటి?
కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ మార్గదర్శకాల ప్రకారం అధికారిక కార్యక్రమాలు, పాఠశాలల్లో వందేమాతరం ఆరు చరణాలూ పూర్తిస్థాయిలో పాడాలని సూచించారు. అయితే, ఆరు చరణాలు పూర్తిస్థాయిలో పాడకపోయినా లేదా పాడేటప్పుడు చిన్నపాటి లోపాలు దొర్లినా ఈ కొత్త చట్టం కింద ఎలాంటి శిక్షా ఉండదు. చట్టపరమైన శిక్షలు కేవలం ఉద్దేశపూర్వకంగా అవమానించే వారికి, ఆటంకం కలిగించే వారికి మాత్రమే వర్తిస్తాయి.
చట్టం వెనుక నేపథ్యం
బంకించంద్ర ఛటర్జీ రచించిన అమర గీతం 'వందేమాతరం' భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో జాతిని ఏకం చేయడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించింది. ఈ గేయం 150వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా దేశంలో జాతీయ చైతన్యాన్ని, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేసే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ చారిత్రక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది.
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