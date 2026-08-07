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Vande Mataram Act: చట్టంగా మారిన 'వందేమాతరం'..విద్యార్థులు సరిగా ఆలపించకపోతే శిక్ష పడుతుందా?

Vande Mataram Act News: జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం'కి చట్టపరమైన రక్షణ కల్పిస్తూ తీసుకొచ్చిన 'ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్స్ టు నేషనల్ హానర్ (అమెండ్‌మెంట్) బిల్లు, 2026'కు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదం తెలిపారు. దీంతో ఈ బిల్లు అధికారికంగా చట్టంగా మారింది. ఇప్పటివరకు జాతీయ జెండా, రాజ్యాంగం, జాతీయ గీతం 'జనగణమన'కు మాత్రమే ఉన్న చట్టపరమైన రక్షణ.. ఇకపై 'వందేమాతరం'కి కూడా వర్తించనుంది. పార్లమెంట్‌లో రాజ్యసభ (జులై 29), లోక్‌సభ (జులై 30) ఈ బిల్లును ఆమోదించిన విషయం తెలిసిందే.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 07, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:00 PM IST
Vande Mataram Act: చట్టంగా మారిన 'వందేమాతరం'..విద్యార్థులు సరిగా ఆలపించకపోతే శిక్ష పడుతుందా?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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