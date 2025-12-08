Vandemataram: వందేమాతరం 150 యేళ్లు పూర్తైయిన సందర్భంగా పార్లమెంట్ లో చర్చ.. ప్రధాని మోడీ స్పెషల్ స్పీచ్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  వందేమాతరం 150 యేళ్లు పూర్తైయిన సందర్భంగా పార్లమెంట్ లో చర్చ.. ప్రధాని మోడీ స్పెషల్ స్పీచ్..

Vandemataram: పార్లమెంట్‌ లో ఈరోజు  వందేమాతరం గేయం మారుమోగనుంది. వందేమాతరం జాతీయ గేయం 150 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా పార్లమెంట్ ఉభయసభల్లో ప్రత్యేక చర్చ జరగనుంది. 

PM Modi Speech On Vandemataram in Lok Sabha: బంకించంద్ర ఛటర్జీ ఆనంత్ మఠ్ లో రాసిన ‘వందేమాతరం’ గేయం 150 యేళ్లు పూర్తైయిన సందర్భంగా పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో స్పెషల్ డిబేట్ జరగనుంది.  లోక్‌సభలో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రధాని మోదీ చర్చతో వందేమాతరం పై డిబేట్ ప్రారంభమైంది. దాదాపు పది గంటలపాటు వందేమాతరం గేయం చర్చ సాగనుంది. రాజ్యసభలో హోంమంత్రి అమిత్‌ షా చర్చను మొదలు పెడతారు. స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన వందేమాతరం చారిత్రక, సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతపై సభ్యులు మాట్లాడనున్నారు. 

గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ పాటలోని కొన్ని భాగాలను తొలగించిందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర  మోడీ ఇప్పటికే పలుమార్లు ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో చర్చ సమయంలో సభలో గందరగోళం నెలకొనే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ.. వందేమాతరం గేయంపై అనుసరించిన విధానాలను ప్రధాని మోడీ సభ వేదికగా ఎండగట్టే అవకాశాలున్నాయి. 

ప్రముఖ బెంగాలీ రచయిత బంకిం చంద్ర ఛటర్జీ 1875లో వందేమాతరం పాటను రాశారు. ఇది 1882లో ప్రచురితమైన ఆయన ప్రసిద్ధ నవల ‘ఆనందమఠం’లో భాగం. స్వరాలు సమకూర్చినది జదునాథ్ భట్టాచార్య. స్వాతంత్ర్య సమరంలో లక్షలాది మంది స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు ప్రేరణగా ఈ గీతం నిలిచింది. 1950లో భారత గణతంత్ర రాజ్యాంగంలో జాతీయ గీతంగా అధికారిక గుర్తింపు పొందింది. అంతేకాదు అప్పట్లో వందేమాతరం అనేది స్వాతంత్య్ర సంగ్రామానికి పర్యాయ పదంగా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో పార్లమెంట్ వందేమాతరం పై స్పెషల్ సెషన్ నిర్వహించడం ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం. 

