Vandemataram: వందేమాతరం 150 యేళ్లు పూర్తైయిన సందర్భంగా పార్లమెంట్ లో చర్చ.. ప్రధాని మోడీ స్పెషల్ స్పీచ్..

PM Modi Speech On Vandemataram in Lok Sabha: బంకించంద్ర ఛటర్జీ ఆనంత్ మఠ్ లో రాసిన ‘వందేమాతరం’ గేయం 150 యేళ్లు పూర్తైయిన సందర్భంగా పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో స్పెషల్ డిబేట్ జరగనుంది. లోక్సభలో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రధాని మోదీ చర్చతో వందేమాతరం పై డిబేట్ ప్రారంభమైంది. దాదాపు పది గంటలపాటు వందేమాతరం గేయం చర్చ సాగనుంది. రాజ్యసభలో హోంమంత్రి అమిత్ షా చర్చను మొదలు పెడతారు. స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన వందేమాతరం చారిత్రక, సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతపై సభ్యులు మాట్లాడనున్నారు.
గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ పాటలోని కొన్ని భాగాలను తొలగించిందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇప్పటికే పలుమార్లు ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో చర్చ సమయంలో సభలో గందరగోళం నెలకొనే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ.. వందేమాతరం గేయంపై అనుసరించిన విధానాలను ప్రధాని మోడీ సభ వేదికగా ఎండగట్టే అవకాశాలున్నాయి.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
ప్రముఖ బెంగాలీ రచయిత బంకిం చంద్ర ఛటర్జీ 1875లో వందేమాతరం పాటను రాశారు. ఇది 1882లో ప్రచురితమైన ఆయన ప్రసిద్ధ నవల ‘ఆనందమఠం’లో భాగం. స్వరాలు సమకూర్చినది జదునాథ్ భట్టాచార్య. స్వాతంత్ర్య సమరంలో లక్షలాది మంది స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు ప్రేరణగా ఈ గీతం నిలిచింది. 1950లో భారత గణతంత్ర రాజ్యాంగంలో జాతీయ గీతంగా అధికారిక గుర్తింపు పొందింది. అంతేకాదు అప్పట్లో వందేమాతరం అనేది స్వాతంత్య్ర సంగ్రామానికి పర్యాయ పదంగా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో పార్లమెంట్ వందేమాతరం పై స్పెషల్ సెషన్ నిర్వహించడం ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.