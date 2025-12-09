English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Vandemataram@150Years: 2047 వికసిత్ భారత్ లక్ష్యానికి వందేమాతరం ఓ స్ఫూర్తి.. ప్రధాని మోడీ..

Vandemataram@150Years: 2047 వికసిత్ భారత్ లక్ష్యానికి వందేమాతరం ఓ స్ఫూర్తి.. ప్రధాని మోడీ..

Vandemataram@150Years: ప్రజల్లో ధైర్యాన్ని నింపిన వందేమాతరం దేశ ఐక్యతకు నినాద ఆయుధంగా నిలిచిందని భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో వందేమాతర గీతం తరతరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చిందన్నారు.  వందేమాతర గీతానికి 150యేళ్లు నిండిన సందర్భంగా లోక్ సభలో ప్రధాని మోడీ చర్చను ప్రారంభించారు. అంతేకాదు 2047 వికసిత్ భారత్ లక్ష్యానికి వందేమాతరం గేయం ఓ స్పూర్తి అన్నారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 9, 2025, 11:25 AM IST

Vandemataram@150Years: 2047 వికసిత్ భారత్ లక్ష్యానికి వందేమాతరం ఓ స్ఫూర్తి.. ప్రధాని మోడీ..

Prime Minister Narendra Modi : వందేమాతర ఉద్ధేశాన్ని, గౌరవాన్ని మళ్లీ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ. నిన్న పార్లమెంట్ లో వందేమాతరం కు సంబంధించిన డిబేట్ పై ప్రధాని మోడీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులను కడిగిపారుసారు. జననీ జన్మభూమిశ్చ అన్న రాముడి మాటలకు మరోరూపం వందేమాతరం అంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. జ్ఞానం, సమృద్ధికి భారత్ మారుపేరని ప్రధాని మోడీ చెప్పుకొచ్చారు. వందేమాత‌రం కేవ‌లం రాజ‌కీయ స్వేచ్ఛా మంత్రం కాదు అని, బ్రిటీష్ పాల‌కుల ఆధీనం నుంచి భ‌ర‌త‌మాత స్వేచ్ఛ కోసం జ‌రిగిన పవిత్ర యుద్ధం అన్నారు. వందేమాతరం గీతం 150 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ  దేశ ఐక్యత -ప్రజలకు ధైర్య మంత్రంగా మారిందన్నారు. భారతమాతను దుర్గామాతగా కొలుస్తూ బంకించంద్ర అద్భుతంగా ఆ పాటను రాశారని లోక్ సభలో ప్రస్తావించారు. బ్రిటీషర్లు  ‘గాడ్ సేవ్ ద క్వీన్’  గీతానికి ప్రతి ఇంటికీ తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తున్న రోజుల్లో  వందేమాతరం గీతం పోటీగా గర్వంగా నిలిచిందని అన్నారు. శత్రువుల చెవుల్లో మారుమోగిందని అన్నారు. వందేమాత‌ర మంత్రం స్వాతంత్ర్య స‌మ‌రోత్సాహ స‌మ‌యంలో యావ‌త్ దేశ ప్రజ‌ల‌కు శ‌క్తిని, ప్రేర‌ణ‌ను ఇచ్చింద‌న్నారు.  
 
వందేమాతరం గేయం బంకిమ్ చంద్ర ఛట్టోపాధ్యాయ్‌ రచించిన  ఆనంద్‌మఠ్ నవలలోనిది. 1770ల నాటి బెంగాల్‌లో ఈ నవలా రచనకు బీజం పడింది. దారుణమైన కరువుతో ప్రజలు అల్లాడుతుండగా, బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలకుల పన్నుల పీడనానికి వ్యతిరేకంగా అందరూ ఏకమై చారిత్రాత్మక తిరుగుబాటు చేశారు. ఈ ఐక్య పోరాటమే బంకిమ్ చంద్రుడిలో జాతీయతా భావాన్ని రగిలించి  ఆనంద్‌మఠ్  నవలకు ప్రాణం పోసింది. భారతీయులలో నెలకొన్న నిరాశను తొలగించి మాత ఈ భూమి కొరకు సర్వస్వాన్ని సమర్పించే వారిగా భారతీయులను తీర్చిదిద్దడం అవసరం అని భావించిన ఠాగూర్, అందులో రాసిన గేయమే వందేమాతరం.

ఆనందమఠ్‌  నవలలో భాగమైన వందేమాతరం గీతంలోని చివరి పాదాల్లో ప్రస్తావించిన దుర్గమ్మను మృత్యుదేవతగా అభివర్ణించుకున్నారు. అందులోని  రాక్షసులు అనే మాటను తమకు బ్రిటిషర్లు అన్వయించున్నారు. ఆ పాటపైన నిషేధాజ్ఞలు విధించారు. ఆ నిరంకుశమైన నిర్ణయం భారతీయుల్లో ఆగ్రహాన్ని పెంచింది. కార్మికులూ, కర్షకులూ,  రైతులూ మహిళలూ... ఒకరేమిటి, సమస్త ప్రజానీకం పోరాట  యోధులుగా మారారు. భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ చరిత్రలో 1905-11 మధ్య కాలాన్ని  వందేమాతర యుగం అంటున్నా, ఆ ప్రభావం 1947 వరకూ మహోజ్జ్వలంగా కొనసాగిందనే చెప్పాలి.

భారతదేశపు ఆత్మ నుంచి జనించిన ఈ గీతం ఎప్పటికీ  నిలుస్తుంది. తరతరాలకు ఉత్తేజమిస్తుంది. భారతీయత అనే కోణం నుంచి మన చరిత్ర, సంస్కృతి, విలువలు, సంప్రదాయాలను వీక్షించి... నిరంతరం స్ఫూర్తి పొంది... సదా కార్యాచరణలో నిమగ్నం కావాలని ప్రబోధించే దివ్య గానమే వందేమాతరం అన్నారు. వందేమాతరం కేవలం గత వైభవ స్మరణేకాదు, ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు బాటను వేసే మంత్ర జపమని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. బ్రిటిష్ పరిపాలన కాలం నాటి పరిస్థితుల గురించి, అప్పటి ప్రజలపై వందేమాతర గీతం ప్రభావం గురించి మోడీ  ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.

వందేమాతర గీత భావనను ఆయా రాష్ట్రాల్లో కవులు మంచి సాహిత్యంతో ప్రజలకు మనోరంజకంగా ఆలపించేందుకు ప్రయత్నించిన విషయాన్నిలోక్ సభలో ప్రధాని మోడీ ప్రస్తావించారు. తమిళనాడులో కవి సుబ్రహ్మణ్యం స్తుతిగీతగా అద్భుత సాహిత్యంతో ప్రజల్లో ఉత్తేజాన్ని పెంపొందించారని పేర్కొన్నారు. వందేమాతరం కేవలం గేయం మాత్రమే కాదు, ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసి, సమష్టి కార్యాచరణకు పురిగొల్పే నినాదమన్నారు.  భారత దేశం అన్నిరంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలిచి, ప్రపంచంలోనే గొప్పగా నిలిచేవిధంగా 2047 వికసిత్ భారత్ లక్ష్యానికి వందేమాతరం స్ఫూర్తిని ఇస్తుందన్నారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

