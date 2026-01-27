Varun Dhawan: మెట్రోలో హీరో వరుణ్ ధావన్‌.. గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చిన సంస్థ, అసలు ఏం జరిగిందంటే..?

Varun Dhawan Metro Controversy Video: మెట్రో గ్రాఫ్ట్ హ్యాండిల్స్ పట్టుకొని బాలీవుడ్ హీరో వరుణ్ ధావన్ పుల్ అప్స్ చేశాడు. దీంతో మెట్రో సంస్థ ఆగ్రహించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో షేర్ చేస్తూ స్నేహితులతో హ్యాంగ్ అవుట్ అవ్వడం ఓకే.. కానీ గ్రాబ్ హ్యాండిల్స్ తో స్టంట్స్ చేయడం తప్పు. దీన్ని పబ్లిక్ న్యూసెన్స్.. మెట్రో ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ గా పరిగణిస్తాం అని ప్రకటించింది. దీనికి జరిమానా లేదా జైలు శిక్ష కూడా పడుతుంది అని హెచ్చరించింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.
బార్డర్ 2 సినిమా ప్రమోషన్ల భాగంగా వరుణ్ ధావన్ మెట్రో నియమాలను ఉల్లంఘించాడు. ఆయన ముంబై మెట్రోలో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో గ్రాబ్ హ్యాండిల్స్ పై వేలాడుతూ స్టంట్ చేశాడు. దీంతో ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. మహా ముంబై మెట్రో ఆపరేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ దీనిపై కన్నెర్ర చేసి హీరోను హెచ్చరించింది. మెట్రో అథారిటీ ఎక్స్ వేదికగా వీడియోలు షేర్ చేసి ఇది డిస్క్లైమర్ సినిమా కాదు.. హ్యాండిల్స్ వేలాడటానికి కాదు.. పట్టుకోవడం కోసం అని రాసుకొచ్చింది. మెట్రోలో ఇలాంటి పనులు చేయటం వల్ల శిక్షార్హమైన నేరంగా పరిగణిస్తాం అని మెట్రో హెచ్చరించింది. 2002 చట్టం ప్రకారం ఇలాంటిది శిక్షార్హమైన నేరం అని ఆ సదరు యాక్టర్ ని హెచ్చరించింది. ప్రయాణికులకు ప్రమాదం కలిగించేలా లేక మెట్రో ఆస్తికి నష్టం కలిగించేలా చేయడం వల్ల భారీ జరిమానా లేదా జైలు శిక్ష కూడా విధిస్తామని హెచ్చరించింది.
సాధారణంగా హీరో అంటే ప్రజలకు ఆదర్శప్రాయులు.. కాబట్టి మీరు బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. మెట్రోలో సమావేశం అవ్వచ్చు, లోపలి తిరగండి కానీ ఇలాంటి పనులు మాత్రం ఇకపై చేయకండి అంటూ రాసుకొచ్చింది. ఇక సోషల్ మీడియా వేదికగా వరుణ్ ధావన్ వీడియో వైరల్ అయింది. దీంతో నెట్టింటా రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి వరుణ్ ధావన్ కి కొంత మంది సపోర్ట్ గా నిలిస్తే మరికొందరు ఆయనపై కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. సెలబ్రిటీలు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో క్రమశిక్షణను పాటించాలని అది సామాన్యులు కూడా ఫాలో అవుతారని రాసుకొస్తున్నారు.
This video should have come with a disclaimer like the ones in your action movies, @Varun_dvn -
Do Not Try This On Maha Mumbai Metro
We get it, it is cool to hang out with friends inside our metros but those grab handles are not for hanging.
Acts like these are punishable… pic.twitter.com/XiCP8OF8wT
— Maha Mumbai Metro Operation Corporation Ltd (@MMMOCL_Official) January 26, 2026
ఈ ఘటన శనివారం జరిగింది. భారీ ట్రాఫిక్ ఉండే ముంబై మెట్రోలో హీరో వరుణ్ ధావన్ ప్రయాణం చేశారు. సినిమా హాల్ కు సర్ప్రైజ్గా చేరుకోవాలని ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండటంతో మెట్రో ద్వారా ఆయన రైలు ప్రయాణం చేశాడు. ఇంస్టాగ్రామ్ వేదికగా ఈ వరుణ్ ధావన్ షేర్ చేసి నేను ఏ సినిమాకు హాల్కు మెట్రోలో చెప్పండి? అంటూ పోస్ట్ కూడా పెట్టాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అయిన కాసేపటికే ముంబై మెట్రో కార్పొరేషన్ దీనిపై స్పందించింది. ఇక బార్డర్ 2 సినిమా ప్రస్తుతం వరుణ్ ధావన్ నటించాడు. ఈ ఫిలిం సన్నీడియోల్, వరుణ్ ధావన్, దిల్జిత్ దోసంజే ప్రధాన పాత్రలో పోషించారు. హీరాయిన్లుగా మోనా సింగ్, సోనం బాజువ, అన్యాసింగ్, మేధారాన ప్రధాన పాత్ర పోషించారు.
