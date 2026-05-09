Vck party supports tvk Vijay thalapathy to form new government: తమిళనాడు రాజకీయాలు దేశంలోనే హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. టీవీకే పార్టీకి ప్రజలు 108 స్థానాలు ఇచ్చిన కూడా మ్యాజిక్ ఫిగర్ రాకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కష్టతరంగా మారింది. గత నాలుగు రోజులు నుంచి తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు విషయంలో హైడ్రామా నెలకొంది. ఈ క్రమంలో మొత్తం 234 స్థానాలున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు 118 సీట్లు అవసరం. ఏప్రిల్ 23న జరిగిన ఎన్నికల్లో టీవీకే 108 సీట్లతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది.
అయితే, సొంతంగా మెజారిటీ రాకపోవడంతో కాంగ్రెస్ 5స్థానాలు, కమ్యునిస్ట్ పార్టీలు తమ మద్దతు ప్రకటించాయి. ఈ క్రమంలో సంఖ్యాబలం 116 కు చేరింది. తాజాగా వీసీకే తన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల మద్దతు కూడా ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సంఖ్యాబలం సమకూరినట్లైంది. దీంతో నాలుగు రోజులుగా నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెర పడింది.
మరోవైపు గత కొన్నేళ్లుగా అరవ రాజకీయాలను శాసిస్తున్న ద్రవిడ పార్టీలైన డీఎంకే (59), అన్నాడీఎంకే (47)లను టీవీకే పార్టీ స్థాపించి తొలిసారి ఎన్నికల్లోనే వెనక్కి నెట్టి తన సత్తా చాటింది. ఈ పరిణామంతో టీవీకే విజయ్ గవర్నర్ ఆర్.వి. అర్లేకర్ త్వరలోనే విజయ్ను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన టీవీకే కార్యకర్త..
అంతకు ముందు టీవీకే పార్టీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటును అడ్డుకుంటున్నారని టీవీకే పార్టీ కార్కకర్త తీవ్ర మనస్తాపంకు గురయ్యాడు. తిరునెల్వెలి జిల్లాలోని సెట్టికుళంకు చెందిన టీవీకే పార్టీ కార్యకర్త ఇసక్కియప్పన్ ఆత్మహత్యయత్నంకు పాల్పడ్డాడు. వెంటనే చుట్టుపక్కల వారు మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అతను పుతుమనై గ్రామ టీవీకే కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook