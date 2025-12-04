English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Big Basket: రైతు బజార్‌ కంటే 40 శాతం తగ్గింపుతో కూరగాయలు లభించేది ఇక్కడే!

Big Basket Vegetables Discount Offers: చీప్‌ ధరలకు కూరగాయలను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? బిగ్‌బాస్కెట్‌లో అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అన్ని రకాల కూరగాయలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Dec 4, 2025

Big Basket Vegetables Discount Offers: చాలా మంది మార్కెట్‌కి వెళ్లి రోజు కూరగాయలు విక్రయిస్తూ ఉంటారు. నిజానికి చాలా మంది రోజు ఇలాగే చేస్తూ సమయం వృధా చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే కొంతమంది దగ్గరగా ఉన్న రతన్‌దీప్‌తో పాటు విజేత స్టోర్స్‌కి వెళ్తారు. వీటన్నింటిలో కూరగాల ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటికి బదులుగా చీప్‌ ధరలతో ఎలా కొనుగోలు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

చాలా మంది అధిక రేట్లతో కూరగాయలను విక్రయిస్తున్నారు. నిజానికి చాలా మంది కీలో మీటర్ల దూరం రైతు బజార్‌కి వెళ్లి కూడా కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. వీటన్నింటి కంటే బిగ్‌బాస్కెట్‌లో చాలా తక్కుద ధరలకే వెజిటెబుల్స్‌ లభిస్తాయి. బిగ్‌బాస్కెట్‌లో అన్ని రకాల కూరగాయలను చీప్‌ ధరకే కొనుగోలు చేయోచ్చు. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల వెజిటెబ్స్‌ అయితే, దాదాపు 40 నుంచి 50 శాతం వరకు తగ్గింపు ధరలకే లభిస్తూ ఉంటాయి. ఇందులో ప్రాంతాన్ని బట్టి, రోజువారీ డిమాండ్, సప్లైని బట్టి ధరలు నిర్ణయిస్తూ ఉంటారు.

ముఖ్యంగా ఈ కామర్స్‌ షాపింగ్‌ ఫ్లాట్‌ ఫామ్స్‌లో ఎలాగైతే డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ లభిస్తాయో.. బిగ్‌బాస్కెట్‌లో కూడా అలాంటి ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి రోజు చౌవక (Har Din Sasta) సేల్‌లో భాగంగా నిత్యవసరాలతో కూరగాయలు చీప్‌ ధరలకే పొందవచ్చు. అయితే, ఈ రోజు ఏయే కూరగాయలు ఎంత డిస్కౌంట్‌తో విక్రయిస్తున్నారో తెలుసుకోండి. 

 బిగ్‌బాస్కెట్‌లో ప్రత్యేకమైన Har Din Sasta సేల్‌లో భాగంగా ఈ రోజు కొన్ని తాజా కూరగాయలు చీప్‌ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వెజిటెబుల్స్‌ దాదాపు 50 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తున్నాయి. చాలా మంది రోజువారి ఆహారాల్లో వినియోగించే ఉల్లిపాయలు (Onion) 1kgకి ఏకంగా 40 నుంచి 49 శాతం వరకు    తగ్గింపుతో రూ.24 నుండి  రూ.43 ధరల్లో అందుబాటులో ఉంది. 

అలాగే కొత్త ఆలుగడ్డలు (Potato New) 5 kgలకు ఏకంగా 20 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.159 అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక టొమాటోలు 1 kg ఏకంగా    48 శాతం తగ్గింపుతో రూ.64తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక బీన్స్  కూడా ఒక kgకి దాదాపు 61 శాతం వరకు తగ్గింపుతో రూ.100కే లభిస్తోంది. ముల్లంగి (White Radish) కేజీ గ్రాములు 24 శాతం డిస్కౌంట్‌తో రూ.86, లేడీస్ ఫింగర్ (Ladies Finger) 1 kgకి 40 శాతం వరకు తగ్గింపుతో రూ. 62 ధరతో, దోసకాయ 1 kg ధర 24 శాతం తగ్గింపుతో రూ.70 ధర, క్యాప్సికమ్ (Capsicum) 1 kg 24 శాతం తగ్గింపుతో రూ.93తో లభిస్తోంది. ఈ సేల్స్‌లో భాగంగా బల్క్‌గా కూరగాయలు కొనుగోలు చేసేవారికి బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి రైతు బజార్‌ కంటే ఏకంగా 40 శాతం తగ్గింపుతో ఇందులో ఎక్కువగా కూరగాయలు కొనుగోలు చేయోచ్చు. 

