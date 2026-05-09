Venu Swamy Comments on Vijay and Trisha: దళపతి విజయ్ సీఎం కాలేరా? ఆయన సీఎం అయిన కూడా మళ్లీ ఎన్నికలు వచ్చే అవకాశం ఉందా? ప్రస్తుతం తమిళనాడులో రాజకీయ పరిణామాలు రోజుకో విధంగా మారుతున్న తరుణంలో తాజాగా మరో హాట్ టాపిక్ తెరపైకి వచ్చింది. ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు వేణు స్వామి విజయ్, త్రిషలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష లేకుండా ఉంటే విజయ్ జాతకం మరోలా ఉండేదని ఆయన అన్నారు. విజయ్ సీఎం అయినా కూడా నెల లేదా ఆరు నెలలు, ఏడాది తర్వాత మళ్లీ తమిళనాడు ఎన్నికలు వచ్చే అవకాశం నూటికి వెయ్యి శాతం ఉన్నాయంటూ ఆయన కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఇక గురువు మార్పు వల్ల తమిళనాడులో పెను సంచలనాలు కూడా నమోదయ్య అవకాశం ఉందన్నారు. బెంగాల్ లోను రాష్ట్రపతి పాలన వచ్చే అవకాశం ఉందని వేణు స్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తమిళనాడు ఎన్నికలు 2026 టీవీకే విజయ్ పార్టీ 108 స్థానాల్లో విజయ ప్రభంజనం మోగించింది. అయితే అక్కడ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు 118 స్థానాలు కావలసి ఉంది. ఇప్పటికీ ఆయన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని సపోర్ట్ అడిగింది. అయితే ప్రతిపక్ష నేతలు కూడా ఆయనకు సపోర్ట్ ఇస్తా అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ 116 స్థానాలకు మద్దతు తెలిపే ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య పడిపోయింది. అయితే ఈరోజు ఆయన సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేయాల్సిన తరుణంలో ఈరోజు విజయ్ మళ్లీ గవర్నర్ను కలిసే అవకాశం ఉంది.
విజయ్ పార్టీ ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4వ తేదీన విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. అదే రోజు హీరోయిన్ త్రిష పుట్టినరోజు కూడా జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె ఉదయమే తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయ పార్టీ ముందంజలో ఉండడంటంతో త్రిష వెంటనే విజయ్ ఇంటికి నేరుగా వెళ్లి కలిసింది. రెండున్నర గంటల తర్వాత బయటకు వచ్చింది. ఆయనకు సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా పలువురు సినీ ప్రముఖులు విషెస్ తెలియజేశారు. మొదటి భార్య సంగీత స్వర్ణ లింగం కూడా విజయ్ త్రిష మధ్య ఎఫైర్ ఉందంటూ ఆమె విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
అయితే గతంలో కూడా వేణు స్వామి విజయ్ త్రిష ఎఫైర్ పై కామెంట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. విజయ్ దళపతి తన భార్యకు డైవర్స్ ఇచ్చేసి త్రిషను పెళ్లి చేసుకుంటారు కొన్ని రోజులు డేటింగ్ కూడా చేస్తున్నారని చెప్పారు. అంతేకాదు కొన్ని రోజుల్లో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారని సంచలన జోస్యం చెప్పారు. దీంతో అప్పట్లో కూడా వేణు స్వామి కామెంట్స్ వైరల్ గా అయ్యాయి. కానీ నెటిజన్స్ మాత్రం ఈయన ఫేమస్ అయ్యేందుకు మాత్రమే ఏది పడితే అది మాట్లాడుతున్నారు అంటూ చివాట్లు పెట్టారు.
