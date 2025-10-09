English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  CJI BR Gavai On Shoe Attack: షూ దాడి ఘటన.. తొలిసారి స్పందించిన సీజేఐ బీఆర్ గవాయి.. ఏమన్నారంటే..?

CJI BR Gavai On Shoe Attack: షూ దాడి ఘటన.. తొలిసారి స్పందించిన సీజేఐ బీఆర్ గవాయి.. ఏమన్నారంటే..?

Br Gavai on shoe attack incident: సుప్రీంకోర్టులో జరిగిన షూదాడి ఘటనపై సీజేఐ బీఆర్ గవాయి స్పందించారు.ఈ క్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఆ రోజు జరిగిన ఘటన చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురైనట్లు చెప్పారు.  అదే విధంగా పదేళ్ల క్రితం గతంలో ఒక కోర్టులో ఇదే విధంగా జరిగిన ఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 9, 2025, 06:55 PM IST
  • షూ ఘటనపై రియాక్ట్ అయిన గవాయి..
  • షాక్ అయ్యామని వ్యాఖ్యలు..

cji br gavai reacts on lawyer rakesh kishore shoe attack incident: సుప్రీంకోర్టులో ఇటీవల సీనియర్ లాయర్ రాకేష్ కిశోర్ సీజేఐ బీఆర్ గవాయిపై షూ విసిరారు.ఈ ఘటనతో యావత్ భారత దేశం కూడా షాక్ కు గురైంది. అత్యున్నత ధర్మాసనం అయిన చీఫ్  జస్టిస్ పై దాడి ఘటనను పార్టీల కతీతంగా రాజకీయ పార్టీలన్ని ఖండించాయి.ఈ క్రమంలో దీనిపై సీనియర్ లాయర్ రాకేష్ కిషోర్ కూడా దాడి తర్వాత కూడా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఇది తాను చేయలేదని, దైవం చేయించిందన్నారు. గవాయి చర్యకు ఇది ప్రతిచర్య అంటూ తాను చేసిన దాడికి సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేశారు.ఈ క్రమంలో దీనిపై సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ మాత్రం సీరియస్ గా చర్యలకు ఉపక్రమించింది. భవిష్యత్తులో లాయర్ రాకేష్ కిశోర్ ఎక్కడ కూడా వాదించకుండా ఆయన ఎంట్రీ కార్డును రద్దు చేసింది.

ఈ ఘటనపై 15 రోజుల్లో వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసిన బార్ అసోసియేషన్ వెంటనే... ఈ విధంగా చర్యలకు దిగడం పట్ల రాకేష్ కిషోర్ మాత్రం విచారం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు బెంగళూరులో కూడా లాయర్ రాకేష్‌పై కేసు నమోదైంది. ఆయన CJI పై ఉద్దేశపూర్వకంగానే దాడి చేశారని ఆల్‌ ఇండియా అడ్వొకేట్స్‌ అసోషియేషన్‌ అధ్యక్షుడు భక్తవత్సల ఫిర్యాదు చేశారు. 

Read more: Lawyer Rakesh Kishore Video: క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తే లేదు.. జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్‌పై లాయర్ రాకేశ్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఈ ఘటనపై సీజేఐ బీఆర్ గవాయ్ స్పందించారు. ఆరోజు జరిగింది చూసి ఒక్కసారిగా  షాక్ అయిపోయానని అన్నారు. అదే విధంగా ఈ ఘటనను 'మర్చిపోయిన ఛాప్టర్‌'గా కూడా అభివర్ణించారు.ఈ క్రమంలో లాయర్ రాకేష్ కిషోర్ ప్రస్తుతం జీవితాంతం వాదించడానికి కోర్టు మెట్లు ఎక్కకుండా  సుప్రీంకోర్టు బార్‌ అసోసియేషన్ బహిష్కరించడం ప్రస్తుతం మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

cji br gavaicji reacts on shoe attackSupreme CourtGavai on rakesh Kishore shoe attackcji gavai reacts on rakesh Kishore incident

