CJI BR Gavai On Shoe Attack: షూ దాడి ఘటన.. తొలిసారి స్పందించిన సీజేఐ బీఆర్ గవాయి.. ఏమన్నారంటే..?

cji br gavai reacts on lawyer rakesh kishore shoe attack incident: సుప్రీంకోర్టులో ఇటీవల సీనియర్ లాయర్ రాకేష్ కిశోర్ సీజేఐ బీఆర్ గవాయిపై షూ విసిరారు.ఈ ఘటనతో యావత్ భారత దేశం కూడా షాక్ కు గురైంది. అత్యున్నత ధర్మాసనం అయిన చీఫ్ జస్టిస్ పై దాడి ఘటనను పార్టీల కతీతంగా రాజకీయ పార్టీలన్ని ఖండించాయి.ఈ క్రమంలో దీనిపై సీనియర్ లాయర్ రాకేష్ కిషోర్ కూడా దాడి తర్వాత కూడా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇది తాను చేయలేదని, దైవం చేయించిందన్నారు. గవాయి చర్యకు ఇది ప్రతిచర్య అంటూ తాను చేసిన దాడికి సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేశారు.ఈ క్రమంలో దీనిపై సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ మాత్రం సీరియస్ గా చర్యలకు ఉపక్రమించింది. భవిష్యత్తులో లాయర్ రాకేష్ కిశోర్ ఎక్కడ కూడా వాదించకుండా ఆయన ఎంట్రీ కార్డును రద్దు చేసింది.
ఈ ఘటనపై 15 రోజుల్లో వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసిన బార్ అసోసియేషన్ వెంటనే... ఈ విధంగా చర్యలకు దిగడం పట్ల రాకేష్ కిషోర్ మాత్రం విచారం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు బెంగళూరులో కూడా లాయర్ రాకేష్పై కేసు నమోదైంది. ఆయన CJI పై ఉద్దేశపూర్వకంగానే దాడి చేశారని ఆల్ ఇండియా అడ్వొకేట్స్ అసోషియేషన్ అధ్యక్షుడు భక్తవత్సల ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఈ ఘటనపై సీజేఐ బీఆర్ గవాయ్ స్పందించారు. ఆరోజు జరిగింది చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయానని అన్నారు. అదే విధంగా ఈ ఘటనను 'మర్చిపోయిన ఛాప్టర్'గా కూడా అభివర్ణించారు.ఈ క్రమంలో లాయర్ రాకేష్ కిషోర్ ప్రస్తుతం జీవితాంతం వాదించడానికి కోర్టు మెట్లు ఎక్కకుండా సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ బహిష్కరించడం ప్రస్తుతం మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది.
