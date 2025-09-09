Vice President Election 2025: ప్రారంభమైన ఉపరాష్ట్రపతి పోలింగ్.. ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ప్రధాని మోదీ.. వీడియో..

Vice President Elections 2025 begins: దేశంలో ప్రస్తుతం ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల హడావిడి నడుస్తొంది. ఈ క్రమంలో జగదీప్ ధన్ ఖడ్ తన పదవికి రాజీనామా చేయడంతో ఈ ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఈ పదవి కోసం అధికార ఎన్డీయే కూటమి, విపక్షాల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఎన్డీయే కూటమి తరఫున సీపీ రాధాకృష్ణన్ బరిలో నిలవగా, విపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి.. తెలుగువారైన జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి బరిలో నిలిచారు.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at the Parliament House to cast his vote for the Vice Presidential election.
Voting for the post of Vice President to begin shortly. NDA nominee and Maharashtra Governor C.P. Radhakrishnan faces the Opposition INDIA bloc’s nominee… pic.twitter.com/e1xV7AlHD1
— ANI (@ANI) September 9, 2025
ఈ వైఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నిక.. ఢిల్లీలోని నూతన పార్లమెంట్ భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన 'ఎఫ్-101 వసుధ' పోలింగ్ కేంద్రంలో ఉదయం 10 గంటలకు పోలింగ్ మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉదయాన్నే తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి రేపుతున్న ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో.. మూడు ప్రాంతీయ పార్టీలు ఈ ఎన్నికలకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాయి. తెలంగాణకు చెందిన భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్), ఒడిశాకు చెందిన బిజూ జనతా దళ్ (బీజేడీ), పంజాబ్కు చెందిన శిరోమణి అకాలీదళ్ (ఎస్ఏడీ) ఓటింగ్లో పాల్గొనకూడదని స్పష్టం చేశాయి.
ఈ మూడు పార్టీలు ఏ కూటమికీ మద్దతు ఇవ్వకుండా తటస్థంగా నిలిచాయి. ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పార్లమెంటు ఉభయ సభల సభ్యులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. పోలింగ్ ప్రక్రియ ఈరోజు రాత్రి వరకు ముగిసిన తర్వాత.. ఈ రోజు విజేతను ప్రకటించనున్నారు. మరోవైపు.. భారత నూతన ఉప రాష్ట్రపతి ఎవరో నేటితో తెలిసిపోనుంది.
బీఆర్ఎస్ లో రాజ్యసభ్యలో నలుగురు ఎంపీలున్నారు. యూరియా సమస్యల కారణంగా ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వలేదు. ఇక రాజ్యసభలో ఏడుగురు ఎంపీలున్న.. బీజేడీ కూడా ఈ ఎన్నికలకు దూరంగా ఉన్నాయి. పంజాబ్ లో వరదల కారణంగా.. అకాళీ దళ్ సైతం ఈ ఎన్నికలకు దూరంగా ఉంటున్నట్లు వెల్లడించాయి.
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో మొత్తం 781 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. బరిలో ఉన్న అభ్యర్థికి..391 ఓట్లు అవసరం. లోక్సభ, రాజ్యసభ సభ్యుల బలంతో ఎన్డీఏ కూటమికి స్పష్టమైన ఆధిక్యం ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
