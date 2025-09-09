English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vice President Election 2025: ప్రారంభమైన ఉపరాష్ట్రపతి పోలింగ్.. ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ప్రధాని మోదీ.. వీడియో..

PM Modi casts his first vote video: దేశానికి అత్యున్నత పదవి అయిన  ఉప రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకునేందుకు పోలింగ్ ప్రక్రియ ఈ రోజు ఉదయం ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలో దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ  తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 9, 2025, 11:22 AM IST
  • ప్రారంభమైన వైఎస్ ప్రెసిడెంట్ పోలింగ్..
  • రాత్రికల్లా ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ప్రకటన..

Vice President Elections 2025 begins: దేశంలో ప్రస్తుతం ఉపరాష్ట్రపతి  ఎన్నికల హడావిడి నడుస్తొంది. ఈ క్రమంలో జగదీప్ ధన్ ఖడ్ తన పదవికి రాజీనామా చేయడంతో ఈ ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఈ పదవి కోసం అధికార ఎన్డీయే కూటమి, విపక్షాల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది.   ఎన్డీయే కూటమి తరఫున సీపీ రాధాకృష్ణన్ బరిలో నిలవగా, విపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి.. తెలుగువారైన జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి బరిలో నిలిచారు.

ఈ వైఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నిక.. ఢిల్లీలోని నూతన పార్లమెంట్ భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన 'ఎఫ్-101 వసుధ' పోలింగ్ కేంద్రంలో ఉదయం 10 గంటలకు పోలింగ్ మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉదయాన్నే తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.

దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి రేపుతున్న ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో.. మూడు ప్రాంతీయ పార్టీలు ఈ ఎన్నికలకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాయి. తెలంగాణకు చెందిన భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్), ఒడిశాకు చెందిన బిజూ జనతా దళ్ (బీజేడీ), పంజాబ్‌కు చెందిన శిరోమణి అకాలీదళ్ (ఎస్ఏడీ) ఓటింగ్‌లో పాల్గొనకూడదని స్పష్టం చేశాయి.

ఈ మూడు పార్టీలు ఏ కూటమికీ మద్దతు ఇవ్వకుండా తటస్థంగా నిలిచాయి. ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పార్లమెంటు ఉభయ సభల సభ్యులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. పోలింగ్ ప్రక్రియ  ఈరోజు రాత్రి వరకు ముగిసిన తర్వాత.. ఈ రోజు విజేతను ప్రకటించనున్నారు. మరోవైపు.. భారత నూతన ఉప రాష్ట్రపతి ఎవరో నేటితో తెలిసిపోనుంది.

బీఆర్ఎస్ లో రాజ్యసభ్యలో నలుగురు ఎంపీలున్నారు.  యూరియా సమస్యల కారణంగా ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వలేదు. ఇక రాజ్యసభలో ఏడుగురు ఎంపీలున్న.. బీజేడీ కూడా ఈ ఎన్నికలకు దూరంగా ఉన్నాయి. పంజాబ్ లో వరదల కారణంగా.. అకాళీ దళ్ సైతం ఈ ఎన్నికలకు దూరంగా ఉంటున్నట్లు వెల్లడించాయి.

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో మొత్తం 781 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. బరిలో ఉన్న అభ్యర్థికి..391 ఓట్లు అవసరం. లోక్‌సభ, రాజ్యసభ సభ్యుల బలంతో ఎన్డీఏ కూటమికి స్పష్టమైన ఆధిక్యం ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vice President Polls 2025pm ModiCP RadhakrishnanVice President Elections updatesvice president elections 2025

