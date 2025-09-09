Vice President of India Election: ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సర్వం సిద్ధం.. ఎన్డీయే అభ్యర్ధికే ఎక్కువ అవకాశాలు..!

Vice President of India Election 2025: జగదీప్ ధన్ కడ్ రాజీనామాతో భారత ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరగుతోంది. భారత 15వ ఉప రాష్ట్రపతి అయ్యేది ఈ రోజు తేలనుంది. ఇప్పటి వరకు తొలి ఉప రాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, హమీద్ అన్సారీ వరుసగా రెండు సార్లు ఉప రాష్ట్రపతిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో బలం చూసుకుంటే ఎన్డీయే అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్ సునాయాసంగా గెలిచే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటికే ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు సంబంధించి మాక్ పోల్ నిర్వహించారు. నేడు జరిగే ఎన్నికల్లో అధికార ఎన్డీఏ అభ్యర్థి సిపి రాధాకృష్ణన్, ఇండియా బ్లాక్ ఉమ్మడి ప్రతిపక్ష అభ్యర్థి బి. సుదర్శన్ రెడ్డి మధ్య ప్రత్యక్ష పోటీ జరగనుంది.
పార్లమెంట్ హౌస్లోని వసుధలోని రూమ్ నెంబర్ ఎఫ్-101లో పోలింగ్ జరుగుతుందని..ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు రిటర్నింగ్ అధికారిగా ఉన్న రాజ్యసభ సెక్రెటరీ జనరల్ పిసి మోడీ తెలిపారు. ఉదయం 10 గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభమై సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగయనుంది. ఓట్ల లెక్కింపు ఈ రోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తరువాత వెంటనే ఫలితం ప్రకటించనున్నట్టు రాజ్యసభ సెక్రెటేరియట్ తెలిపింది.
ఉపరాష్ట్రపతికి జరిగే ఎన్నికల్లో పార్లమెంటు ఉభయ సభల సభ్యులు ఓటు వేయనున్నారు. 17వ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో రాజ్యసభకు ఎన్నికైన 233 మంది సభ్యులు, రాజ్యసభకు నామినేటెడ్ 12 మంది సభ్యులు, లోక్సభకు ఎన్నికైన 543 మంది సభ్యులు ఉంటారు. ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో మొత్తం 788 మంది సభ్యులు ఉండగా, ప్రస్తుతం 781 మంది ఎంపీలు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. పశ్చిమ బంగాల్ లోని బసీర్ హాట్ సీటుకు ఉప ఎన్నిక జరగాల్సి ఉంది. దీంతో లోక్ సభలో 542 సభ్యులు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. ఇందులో ఉప రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్స్ కు 394 మంది మెజారిటీ అవసరం. లోక్ సభలో ప్రస్తుతం బీజేపీకి చెందిన ఎన్డీయే కు 293 మంది మెంబర్స్ మద్దతు ఉంది. రాజ్యసభలో 129 మంది సంఖ్యా బలం ఉంది. మొత్తంగా 422 మంది సభ్యులు ఎన్టీయేకు మద్దతుగా ఉన్నారు. అటు ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఏపీ నుంచి పాలక, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చెందిన ఎంపీలు ఎన్డీయేకు ఓటు వేయనున్నారు. దేశంలో కేవలం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని మొత్తం ఎలక్ట్రోల్ ఓట్లు ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధికి పడనున్నాయి.
నేడు జరుగనున్న భారత ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు దూరంగా ఉండాలని బీఆర్ఎస్ నిర్ణయించింది. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సైతం.. ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. యురియా కొరతను తీర్చాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను డిమాండ్ చేశామన్నారు. అయినా రెండు ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ఎన్డీఏ అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్, ఇండియా కూటమి అభ్యర్థిగా సుప్రీంకోర్టు మాజీ జడ్జి బీ సుదర్శన్ రెడ్డి పోటీపడుతున్నారు. అటు ఈ ఎన్నికల్లో పోటీకి దూరంగా ఉండనున్నట్లు బీఆర్ఎస్ ఎంపీ సురేశ్ రెడ్డి వెల్లడించారు. అన్ని విధాలుగా ఆలోచనలు చేసి, ఎన్నికకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతులు తీవ్ర సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారన్నారు. బీఆర్ఎస్ కు రాజ్యసభలో నలుగురు సభ్యులు ఉన్నారు. లోక్ సభలో సభ్యులు లేరు.
తెలుగువారి అత్మగౌరవం కోసం టీడీపీ ఎంపీలు జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డికి ఓటేయాలని మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్. బిజెపికి ఆర్ఎస్ఎస్ కు చెక్ పెట్టాలంటే ఇదే రైట్ టైం అనీ, తెలుగు రాష్ట్రాల ఎంపీలు తెలుగు వ్యక్తికి ఓటువేయాలన్నారు. తనను ఓడించిన కూటమి అభ్యర్థికి జగన్ ఎందుకు మద్దతిస్తున్నారో అర్థం కావడంలేదన్నారు. మోడీ, అమిత్ షాలు తనను ఓడించిన కూటమి అభ్యర్థికి జగన్ ఎందుకు మద్దతిస్తున్నారో అర్థం కావడంలేదన్నారు. మోదీ, అమిత్ షాలు ఉపరాష్ట్రపతి ధన్ఖడ్ను పారిపోయేలా చేసి మళ్లీ ఎన్నిక తీసుకొచ్చారని విమర్శించారు.
