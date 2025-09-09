English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vice President of India Election: ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సర్వం సిద్ధం.. ఎన్డీయే అభ్యర్ధికే ఎక్కువ అవకాశాలు..!

Vice President of India Election 2025: భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు నేడు పోలింగ్‌ జరగనుంది. ఇక బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే తరుపున తమిళనాడు భారతీయ జనతా పార్టీ నేత సీపీ రాధాకృష్ణన్ బరిలో ఉన్నారు. అటు ప్రతిపక్ష ఇండి కూటమి తరుపున మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి బరిలో ఉన్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 9, 2025, 05:05 AM IST

Trending Photos

Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
5
Canara Bank Jobs 2025
Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
6
Gold Price Forecast
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
7
DA Hike 2025
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
Vice President of India Election: ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సర్వం సిద్ధం.. ఎన్డీయే అభ్యర్ధికే ఎక్కువ అవకాశాలు..!

Vice President of India Election 2025: జగదీప్ ధన్ కడ్ రాజీనామాతో భారత ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరగుతోంది. భారత 15వ ఉప రాష్ట్రపతి అయ్యేది ఈ రోజు తేలనుంది. ఇప్పటి వరకు తొలి ఉప రాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, హమీద్ అన్సారీ వరుసగా రెండు సార్లు ఉప రాష్ట్రపతిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు.  పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో బలం చూసుకుంటే ఎన్డీయే అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్  సునాయాసంగా గెలిచే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటికే ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు సంబంధించి మాక్ పోల్ నిర్వహించారు. నేడు జరిగే  ఎన్నికల్లో అధికార ఎన్డీఏ అభ్యర్థి సిపి రాధాకృష్ణన్‌, ఇండియా బ్లాక్‌ ఉమ్మడి ప్రతిపక్ష అభ్యర్థి బి. సుదర్శన్‌ రెడ్డి మధ్య ప్రత్యక్ష పోటీ జరగనుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

పార్లమెంట్‌ హౌస్‌లోని వసుధలోని రూమ్‌ నెంబర్‌ ఎఫ్‌-101లో పోలింగ్‌ జరుగుతుందని..ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు రిటర్నింగ్‌ అధికారిగా ఉన్న రాజ్యసభ సెక్రెటరీ జనరల్‌ పిసి మోడీ తెలిపారు. ఉదయం 10 గంటలకు పోలింగ్‌ ప్రారంభమై సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగయనుంది. ఓట్ల లెక్కింపు ఈ రోజు  సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తరువాత వెంటనే ఫలితం ప్రకటించనున్నట్టు రాజ్యసభ సెక్రెటేరియట్‌ తెలిపింది. 

ఉపరాష్ట్రపతికి జరిగే ఎన్నికల్లో పార్లమెంటు ఉభయ సభల సభ్యులు ఓటు వేయనున్నారు. 17వ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు ఎలక్టోరల్‌ కాలేజీలో రాజ్యసభకు ఎన్నికైన 233 మంది సభ్యులు, రాజ్యసభకు నామినేటెడ్‌ 12 మంది సభ్యులు, లోక్‌సభకు ఎన్నికైన 543 మంది సభ్యులు ఉంటారు. ఎలక్టోరల్‌ కాలేజీలో మొత్తం 788 మంది సభ్యులు ఉండగా, ప్రస్తుతం 781 మంది ఎంపీలు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. పశ్చిమ బంగాల్ లోని బసీర్ హాట్ సీటుకు ఉప ఎన్నిక జరగాల్సి ఉంది. దీంతో లోక్ సభలో 542 సభ్యులు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. ఇందులో ఉప రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్స్ కు  394 మంది మెజారిటీ అవసరం. లోక్ సభలో  ప్రస్తుతం బీజేపీకి చెందిన ఎన్డీయే కు 293 మంది మెంబర్స్  మద్దతు ఉంది.  రాజ్యసభలో 129 మంది సంఖ్యా బలం ఉంది.  మొత్తంగా 422 మంది సభ్యులు ఎన్టీయేకు మద్దతుగా ఉన్నారు. అటు ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఏపీ నుంచి పాలక, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చెందిన ఎంపీలు ఎన్డీయేకు ఓటు వేయనున్నారు. దేశంలో కేవలం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని మొత్తం ఎలక్ట్రోల్ ఓట్లు ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధికి పడనున్నాయి.  

నేడు జరుగనున్న భారత ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు దూరంగా ఉండాలని బీఆర్ఎస్  నిర్ణయించింది. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సైతం..  ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. యురియా కొర‌త‌ను తీర్చాల‌ని కేంద్ర‌, రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాల‌ను డిమాండ్ చేశామ‌న్నారు. అయినా రెండు ప్ర‌భుత్వాలు పట్టించుకోలేదని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ఎన్డీఏ అభ్య‌ర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణ‌న్‌, ఇండియా కూట‌మి అభ్య‌ర్థిగా సుప్రీంకోర్టు మాజీ జ‌డ్జి బీ సుద‌ర్శ‌న్ రెడ్డి పోటీప‌డుతున్నారు. అటు ఈ ఎన్నిక‌ల్లో పోటీకి దూరంగా ఉండ‌నున్న‌ట్లు బీఆర్ఎస్ ఎంపీ సురేశ్ రెడ్డి వెల్ల‌డించారు. అన్ని విధాలుగా ఆలోచ‌న‌లు చేసి, ఎన్నిక‌కు దూరంగా ఉండాల‌ని నిర్ణ‌యించిన‌ట్లు చెప్పారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతులు తీవ్ర సంక్షోభ ప‌రిస్థితుల్లో ఉన్నార‌న్నారు. బీఆర్ఎస్ కు రాజ్యసభలో నలుగురు సభ్యులు ఉన్నారు. లోక్ సభలో సభ్యులు లేరు. 

తెలుగువారి అత్మగౌరవం కోసం టీడీపీ ఎంపీలు జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌ రెడ్డికి ఓటేయాలని మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్‌ కుమార్‌. బిజెపికి ఆర్ఎస్ఎస్ కు  చెక్ పెట్టాలంటే  ఇదే రైట్ టైం అనీ, తెలుగు రాష్ట్రాల ఎంపీలు తెలుగు వ్యక్తికి ఓటువేయాలన్నారు. తనను ఓడించిన కూటమి అభ్యర్థికి జగన్ ఎందుకు మద్దతిస్తున్నారో  అర్థం కావడంలేదన్నారు. మోడీ, అమిత్ షాలు తనను ఓడించిన కూటమి అభ్యర్థికి జగన్ ఎందుకు మద్దతిస్తున్నారో  అర్థం కావడంలేదన్నారు. మోదీ, అమిత్ షాలు ఉపరాష్ట్రపతి ధన్‌ఖడ్‌ను పారిపోయేలా చేసి మళ్లీ ఎన్నిక తీసుకొచ్చారని విమర్శించారు.

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Vice President of india ElectionVice President of IndiaVice President of india candidatesCP Radhakrishnan nomination for vice president of indiaCP Radhakrishnan

Trending News