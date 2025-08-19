B Sudarshan Reddy: మోదీకి బిగ్ షాక్.. విపక్షాల ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా తెలంగాణాకు చెందిన బి. సుదర్శన్ రెడ్డి.. ఆయన ఎవరంటే..?

b Sudarshan reddy named indi alliance vice president candidate: ప్రస్తుతం దేశంలో రెండో అత్యున్నత పదవిపై అధికార ఎన్డీయే, ఇండియా కూటమి పార్టీలు తమదైన చాణక్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఎన్డీయే తమ ఉపరాష్ట్రపతి మహారాష్ట్ర గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ ను తమ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దింపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్డీఏ ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థికి మద్దతు ఇవ్వాలని ప్రతిపక్షాలకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఈక్రమంలో ఇండియా కూటమి మోదీకి బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఇండియా కూటమి తాజాగా.. ఉపరాష్ట్రపతి పదవి కోసం తమ అభ్యర్థిని ప్రకటించింది. సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి పేరును ఇండియా కూటమి ఖరారు చేసింది.
దీంతో ఎన్డీయే తమిళ సెంటిమెంట్ కు.. కూటమి తెలంగాణ ఫ్లెవర్ తో స్ట్రాంగ్ గా కౌంటర్ ఇచ్చిందని రాజకీయాల్లో చర్చ నడుస్తొంది. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం గతంలో తెలంగాణకు చెందిన వారికి వైఎస్ ప్రెసిడెంట్ పదవి కోసం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పలు మార్లు కోరారు. ఈ క్రమంలో అనూహ్యంగా ఇండియా కూటమి జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి పేరును ఖరారుచేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి స్వస్థలం తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా ఆకుల మైలారం. 1971 లో ఉస్మానియా యానివర్సీటీలో లా విద్యన్ అభ్యసించారు. 2005 లో గువాహటి హైకోర్టు సీజీగా పనిచేశారు. అదే విధంగా.. 2007నుంచి 2011 మధ్య కాలంలో సుప్రీంకోర్టు జడ్జీగాను సేవలందించారు. ఈ క్రమంలో ఆయన గోవాకు తొలి లోకాయుక్తగాను పనిచేశారు.
