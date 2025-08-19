English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Former sc judge b Sudarshan reddy: ఇండియా కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి తమ అభ్యర్థిగా మాజీ సుప్రీంకోర్ట్ జడ్జీ పి. సుదర్శన్ రెడ్డి పేరును ఖరారు చేసింది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక్కసారిగా ఢిల్లీ రాజకీయాలు హట్ హాట్ గా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 19, 2025, 01:44 PM IST
B Sudarshan Reddy: మోదీకి బిగ్ షాక్.. విపక్షాల ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా తెలంగాణాకు చెందిన బి. సుదర్శన్ రెడ్డి.. ఆయన ఎవరంటే..?

b Sudarshan reddy named indi alliance vice president candidate: ప్రస్తుతం దేశంలో రెండో అత్యున్నత పదవిపై అధికార ఎన్డీయే, ఇండియా కూటమి పార్టీలు తమదైన చాణక్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఎన్డీయే తమ ఉపరాష్ట్రపతి మహారాష్ట్ర గవర్నర్‌ సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ ను తమ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దింపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్‌డీఏ ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థికి మద్దతు ఇవ్వాలని ప్రతిపక్షాలకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఈక్రమంలో ఇండియా కూటమి మోదీకి బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఇండియా కూటమి తాజాగా.. ఉపరాష్ట్రపతి పదవి కోసం తమ అభ్యర్థిని ప్రకటించింది. సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి పేరును ఇండియా కూటమి ఖరారు చేసింది.

దీంతో ఎన్డీయే తమిళ సెంటిమెంట్ కు.. కూటమి తెలంగాణ ఫ్లెవర్ తో స్ట్రాంగ్ గా కౌంటర్ ఇచ్చిందని రాజకీయాల్లో చర్చ నడుస్తొంది. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం గతంలో తెలంగాణకు చెందిన వారికి వైఎస్ ప్రెసిడెంట్ పదవి కోసం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పలు మార్లు కోరారు. ఈ క్రమంలో అనూహ్యంగా ఇండియా కూటమి  జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి పేరును ఖరారుచేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. 

Read more: CP RadhaKrishnan: ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా మహరాష్ట్ర గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్.. కీలక ప్రకటన చేసిన జేపీ నడ్డా..

 జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి స్వస్థలం తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా ఆకుల మైలారం. 1971 లో ఉస్మానియా యానివర్సీటీలో లా విద్యన్ అభ్యసించారు. 2005 లో గువాహటి హైకోర్టు సీజీగా పనిచేశారు. అదే విధంగా.. 2007నుంచి 2011  మధ్య కాలంలో సుప్రీంకోర్టు జడ్జీగాను సేవలందించారు. ఈ క్రమంలో  ఆయన గోవాకు తొలి లోకాయుక్తగాను పనిచేశారు. 

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

B Sudarshan reddyVice president electionspm Modiformer supreme court judge b Sudarshan reddycp radha krishnan

