CP RadhaKrishnan: ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా మహరాష్ట్ర గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్.. కీలక ప్రకటన చేసిన జేపీ నడ్డా..

Nda announces Maharashtra governor cp Radhakrishnan as nda candidate: కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీయే ప్రభుత్వం.. మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో గత కొన్ని రోజులుగా ఉపరాష్ట్రపతి పదవిపై అనేక ఊహగానాలు వార్తలలో నిలిచాయి.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ఒక క్లారిటీ ఇస్తు కీలక ప్రకటన చేశారు. తమిళనాడుకు చెందిన సీపీ రాధాకృష్ణన్ ను ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి ఎన్డీఏ అభ్యర్థిగా పేరును ఖరారు చేసింది. గతంలో సీపీ రాధాకృష్ణన్.. జార్ఖండ్, తెలంగాణాలకు గవర్నర్ గా కూడా సేవలందించారు. ప్రస్తుతం ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ అనారోగ్య కారణాలతో తన పదవికి రాజీనామా చేయడంతో ఎన్నిక తప్పనిసరైంది.
లోక్సభ, రాజ్యసభ సభ్యులతో కూడిన ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో ఎన్డీఏకు స్పష్టమైన సంఖ్యాబలం ఉంది. సుమారుగా.. 422 మంది సభ్యుల మద్దతు ఉండటంతో.. రాధాకృష్ణన్ విజయం లాంఛనమేనని రాజకీయ పండితులు భావిస్తున్నారు.
Read more: Tirupati Special Trains: తిరుమల భక్తులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. అందుబాటులోకి ప్రత్యేక రైళ్లు.. డిటెయిల్స్..
మరోవైపు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల షెడ్యూల్.. భారత ఎన్నికల సంఘం ఆగస్టు 7న విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 9న పోలింగ్ జరగనుంది. రహస్య బ్యాలెట్ పద్ధతిలో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరగనుంది.
1957 మే 4న జన్మించిన సీపీ రాధాకృష్ణన్... తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు లోక్ సభ స్థానం నుంచి రెండు సార్లు బీజేపీ తరపున ఎంపీగా గెలిచారు. తమిళనాడు బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ గా కూడా పనిచేశారు. 2016 నుంచి 2019 వరకు ఆల్ ఇండియా కాయర్ బోర్డు చైర్మన్ గా సేవలందించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook