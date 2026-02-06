Unusual Engagement At Metro Station Video Viral: సాధారణంగా నిశ్చితార్థం వేడుక అంటే లక్షలు పెట్టి మరి బంక్వెట్ హాల్ లేదా ఏదైనా పెద్ద రెస్టారెంట్లు, ఫంక్షన్ హాల్ ఎంచుకుంటారు. అయితే ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది.. ఏకంగా మెట్రో స్టేషన్ లోనే ఓ జంట నిశ్చితార్థం చేసుకుంది. పక్కనే అమ్మ నాన్నతో పాటు ఈ వేడుక గ్రాండ్ గా జరుపుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ వేడుక వీడియో వైరల్ అవుతుంది . అయితే ఇది ఏ నగరంలో జరిగిందో ఇప్పటివరకు బయటపడలేదు. కానీ భావోద్వేగాల మధ్య ఈ జంట నిశ్చితార్థం జరిగిపోయింది.
ఈ వీడియో ప్రకారం మొదటగా మెట్రో స్టేషన్ లోకి అబ్బాయి వారి తరఫు అమ్మ నాన్న బంధువులు కూడా వచ్చారు. ఆ తర్వాత భయం భయంతో అమ్మాయి పరిగెత్తుకుంటూ మెట్రో స్టేషన్ కి వస్తుంది. కంగారుపడుతూ అబ్బాయి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాడు. టైం అయిపోతుంది అంటున్న సమయంలోనే అమ్మాయి కూడా అక్కడకు వస్తుంది. అప్పుడు అబ్బాయి ఆ అమ్మాయిని కాసేపు మాట్లాడుతూ ఒప్పించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. ఎట్టకేలకు అమ్మాయి ఒప్పుకుంటుంది. అయితే ఈ వీడియో మొత్తంలో అబ్బాయి ఎవరికో కాల్ చేస్తూ ఉంటాడు.
ఆ తర్వాత కాసేపు కాబోయే పెళ్లికూతురు పెళ్ళికొడుకు తల్లితో కూడా కాసేపు చర్చించుకుంటారు. ఫైనల్ గా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చే ముందు ఒక సీరియస్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఓ రెండు గంటల తర్వాత ఎట్టకేలకు వారు అంతా ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు. చివరగా అక్కడే అమ్మాయిని, అబ్బాయిని పక్కపక్కనే మెట్రో స్టేషన్ సీట్ల పైన కూర్చోబెట్టి నిశ్చితార్థం తంతు పూర్తి చేస్తారు. అమ్మాయి తలపై చున్నీ వేసి ఆమె ఒడిలో పండ్లు పెడుతుంది. ఇదంతా జరుగుతున్న సమయంలో ఆంటీ సరిగా వీడియో తీయి అని కెమెరామెన్కు చెబుతుంది. ఈ వీడియోని అమ్మాయి వాళ్ళ తండ్రికి ప్రూఫ్ పంపించమని కూడా ఆదేశిస్తుంది. మొత్తానికి ఏ ఖర్చు లేకుండా ఉన్న సమయంలో మెట్రో స్టేషన్ లోనే ఏకంగా నిశ్చితార్థం ముగించేశారు.
Metro स्टेशन पर कभी रोका/सगाई देखा है आपने? 💍
नहीं देखा तो देख लो ..... pic.twitter.com/5ezEsblad3
— Sharwan Somra (@SomraSharwan) February 5, 2026
ఇక ఈ వీడియో చూసిన నెట్టిజెన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. 'ఆహా కొడుకు ప్రేమను అంగీకరించి స్పాట్లోనే నిశ్చితార్థం పెట్టేసారే' అంటూ తల్లిదండ్రులను ప్రశంసిస్తున్నారు. మరికొందరు ఇలాంటి నిశ్చితార్ధం ఎక్కడా చూడలేదమ్మా' అంటూ.. ఇంకొందరు 'ఓ మై గాడ్ ఈ తంతు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లోనే జరిగిపోతుందా? అంటూ రాసుకొచ్చాడు. (However, it remains unclear whether the video is genuine or staged. With social media increasingly blurring the line between reality and performance, such viral moments often leave viewers guessing about their authenticity.)
