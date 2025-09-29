Vijay Bomb Threat: నటుడు తలపతి విజయ్ ఇంట్లో బాంబు? చెన్నైలో హై అలర్ట్!!

Bomb Threat To Vijay: తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) చీఫ్, తమిళ నటుడు విజయ్ ఇంటికి బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. చెన్నైలోని నీలంకరైలోని విజయ్ నివాసం వద్ద బాంబు అమర్చినట్లు చెన్నై పోలీసులకు ఫోన్ కాల్ వచ్చిందని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ హెచ్చరిక తర్వాత, పోలీసు సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకోవడంతో పాటు బాంబు నిర్వీర్య దళాన్ని మోహరించారు. నిపుణులు ప్రాంగణం లోపల, వెలుపల క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. విజయ్ నివాసం వెలుపల భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
అంతకుముందు తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపత్యంలో కరూర్లో విజయ్ ప్రచార ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి సంఖ్య 41కి పెరిగింది. తాజాగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఒక మహిళ తీవ్రమైన గాయాలతో మరణించింది.
కరూర్ జిల్లాకు చెందిన సుగుణ (65) ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో వెంటిలేటర్ సహాయంతో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. మృతుల్లో 18 మంది మహిళలు, 13 మంది పురుషులు, ఐదుగురు యువతులు, ఐదుగురు యువకులు ఉన్నారు. దీంతో మొత్తం మృతుల సంఖ్య 41కి చేరుకుంది. ఇప్పటివరకు, కరూర్ జిల్లాకు చెందిన 34 మంది బాధితులు, ఈరోడ్.. తిరుప్పూర్, దిండిగల్ జిల్లాల నుండి ఇద్దరు, సేలం జిల్లా నుండి ఒకరు ఉన్నారు.
తమిళనాడులోని కరూర్లో తన ర్యాలీ సందర్భంగా జరిగిన దురదృష్టకర తొక్కిసలాటలో మృతుల కుటుంబాలకు రూ.20 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ.2 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని విజయ్ ప్రకటించారు.
ఇదిలా ఉండగా, కరూర్ తొక్కిసలాట దుర్ఘటనపై అధికారిక విచారణ పూర్తయ్యే వరకు విజయ్ పార్టీ తమిళగ వెట్రి కజగం బహిరంగ సభలు, ర్యాలీలు లేదా సమావేశాలు నిర్వహించకుండా నిరోధించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్ను మద్రాస్ హైకోర్టు ఆదివారం విచారించింది.
జస్టిస్ ఎన్ సెంథిల్కుమార్ సాయంత్రం 4:30 గంటలకు ఈ అత్యవసర పిటిషన్ను విచారించారు. శనివారం కరూర్లో జరిగిన సంఘటన నేపథ్యంలో ఈ పిటిషన్ వచ్చింది. టీవీకే ప్రచార కార్యక్రమంలో భారీ జనసమూహం తొక్కిసలాటకు దారితీసింది. దీని ఫలితంగా కనీసం 41 మంది మరణించారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు.
జవాబుదారీతనం లేకుండా పెద్ద ఎత్తున రాజకీయ సమావేశాలను కొనసాగించడం వల్ల మరింత ప్రాణనష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉందని.. కొత్త ర్యాలీలకు అనుమతి ఇచ్చే ముందు రాష్ట్రం సమగ్ర దర్యాప్తును పూర్తి చేయాలని పిటిషనర్ వాదించారు.
మరోవైపు తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది. సీనియర్ అధికారులు మరియు ఉన్నత స్థాయి పోలీసులు ఈ లోపాలను సమీక్షిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్, ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎడప్పాడి కె పళనిస్వామి.. కేంద్ర నాయకులు సహా పార్టీ శ్రేణులకు అతీతంగా రాజకీయ నాయకులు విచారం వ్యక్తం చేశారు. పునరావృతం కాకుండా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
శనివారం దాదాపు 40 మంది ప్రాణాలను బలిగొన్న కరూర్ తొక్కిసలాటపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) లేదా స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ (సిట్) దర్యాప్తు కోరుతూ టీవీకే చీఫ్ విజయ్ ఆదివారం మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
