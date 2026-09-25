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Uttar Pradesh: పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు.!. 59 ఏళ్ల వయసులో టీచర్ జాబ్.. యూపీ వ్యక్తి సక్సెస్ స్టోరీ చూస్తే గూస్ బంప్స్ పక్కా.!.

Up man become teacher in 59 age: ఇటీవల యూపీకి చెందిన విజయ్ కుమార్ శర్మ సీఎం యోగి ఆదిత్యానాథ్ చేతుల మీదుగా సంస్కృతం టీచర్ గా నియామక పత్రాలను అందుకున్నారు.ఈ క్రమంలో ఆయన సక్సెస్ జర్నీ నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 25, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 06:00 PM IST
Uttar Pradesh: పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు.!. 59 ఏళ్ల వయసులో టీచర్ జాబ్.. యూపీ వ్యక్తి సక్సెస్ స్టోరీ చూస్తే గూస్ బంప్స్ పక్కా.!.
Image Credit: upteacherVijaykumarsharm(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Uttar Pradesh: పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు.. 59 ఏళ్ల వయసులో టీచర్ జాబ్.. యూపీ వ్యక్తి సక్సెస్ స్టోరీ చూస్తే గూస్ బంప్స్ పక్కా.!.
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