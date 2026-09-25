/Uttar Pradesh: పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు.!. 59 ఏళ్ల వయసులో టీచర్ జాబ్.. యూపీ వ్యక్తి సక్సెస్ స్టోరీ చూస్తే గూస్ బంప్స్ పక్కా.!.

UP Vijay kumar sharma finally become govt teacher job at 59 age: సమాజంలో సర్కారు కొలువుకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఏ డిపార్ట్ మెంట్ అయిన కూడా ప్రభుత్వ శాఖలో ఏదైన ఉద్యోగం చేస్తున్నాడంటే వారిని చాలా గొప్పగా చూస్తుంటారు. అలాంటి వారికి మంచి పెళ్లి సంబంధాలు కూడా వస్తాయని చెప్పవచ్చు. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ కూతుళ్లుకు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉన్న అబ్బాయిలకు మాత్రమే ఇస్తామంటూ మంకుపట్టుకు దిగుతున్నారు. అందుకే చాలా మంది యువకులు ఎంత కష్టమైన, ఏళ్లు గడిచిన కూడా ప్రభుత్వ కొలువే టార్గెట్ గా కష్టపడి నోటిఫికేషన్ ల కోసం ఎదురుచూస్తు ప్రిపేర్ అవుతారు.
అయితే... కొంత మంది నోటిఫికేషన్ లు రావడంలేదని లేదా ఒకరి రెండు అటెంప్ట్ లు చేసి ఎగ్జామ్ మంచి మార్కులు రాకుంటే వెంటనే తమ రూట్ మార్చేస్తారు. వేరే జాబ్ ను వెతుక్కొవడం లేదా బిజినెస్ చేయడం చేస్తారు. కానీ కొంత మంది మాత్రమే చివరి వరకు ఎన్ని సవాళ్లు అయిన ఎదుర్కొని, చివరకు తమ ఏజ్ ను సైతం పణంగా పెట్టి మరీ ఎగ్జామ్ ల కోసం ప్రిపేర్ అవుతారు. చివరకు వారి విజయం సాధించి అందరికి ఆదర్శంగా నిలుస్తారు.
ఈ కోవకు చెందిన ఒక సక్సెస్ స్టోరీ యూపీలో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక వ్యక్తి తనకు కావాల్సిన టీచర్ జాబ్ కోసం ఏకంగా 27 ఏళ్లు కష్టపడ్డాడు. ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయిన, చుట్టుపక్కల వారు వెనక్కు లాగిన తగ్గెదెలా అన్నట్లు చదివి, ఎగ్జామ్ రాసి చివరకు తనకు కావాలనుకున్న జాబ్ ను సాధించాడు.
ఉత్తర ప్రదేశ్లోని బాఘ్పత్కు చెందిన విజయ్ కుమార్ శర్మ ఇటీవల సంస్కృతం టీచర్ గా ఎంపికయ్యాడు. దీని కోసం అతను 1999 నుంచి ఎగ్జామ్ లకు ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. దాదాపు.. 27 మార్లు ప్రయత్నాలు చేసి చివరకు ఇటీవల 59 ఏళ్ల వయసులో సంస్కృతం టీచర్ గా ఎంపికై సీఎం యోగి ఆదిత్యానాథ్ చేత నియామక పత్రాన్ని అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో శర్మ మాట్లాడుతూ.. తనకు చిన్నప్పటి నుంచి టీచర్ జాబ్ అంటే ఎంతో ఇష్టమని, దీన్ని ఎలాగైన సాధించాలని పట్టుదలతో చదివినట్లు చెప్పాడు.
పలు మార్లు ఎగ్జామ్ లలో ఉత్తీర్ణత సాధించినప్పటికీ, ఇంటర్వ్యూ దశలో విజయం సాధించలేకపోయానని శర్మ చెప్పారు. ఎనిమిది సార్లు ఇంటర్వ్యూ పిలుపులు వచ్చినా, ప్రతిసారీ విఫలమయ్యానని చెప్పుకొచ్చాడు. గడిచిన 27 ఏళ్లలో.. టీజీటీ నియామకానికి ఆరుసార్లు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ (పీజీటీ) నియామకానికి నాలుగుసార్లు రాత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు చెప్పారు.
అయితే.. ఈసారి, నియామక ప్రక్రియ నుంచి ఇంటర్వ్యూ దశను తొలగించడంతో శర్మ ఎంపికయ్యానని చెప్పాడు.
అంతే కాకుండా.. తన జర్నీలో.. 26 సంవత్సరాలుగా బరౌత్ సమీపంలోని డూన్ పబ్లిక్ స్కూల్లో ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశానని చెప్పాడు. ఒకవైపు పిల్లలకు పాఠశాలలో బోధిస్తూనే, మరోవైపు నియామక పరీక్షలకు సిద్దమయ్యేవాడినని చెప్పుకొచ్చాడు.
శర్మ తండ్రి లక్ష్మణ్ సింగ్ కూడా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడే. శర్మకు ఐదుగురు పిల్లలు. వారిలో ఉత్తర ప్రదేశ్ పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ లో ఇద్దరు కుమారులు, ముగ్గురు కుమార్తెలు పనిచేస్తున్నారు. ఆయన కుమార్తెల్లో ఒకరు కూడా ఉపాధ్యాయ పోస్టుకు ఎంపికై, ప్రస్తుతం వెయిటింగ్ జాబితాలో ఉన్నారు. తనకు ఈ విజయం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని, గొప్ప విజయమని శర్మ పేర్కొన్నారు.
ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ తన తప్పులను సరిదిద్దుకుంటూ, తన పనితీరును మెరుగుపరుచుకుంటూ వచ్చానని శర్మ చెప్పారు. ఈ జర్నీలో తనకు మద్దతు ఇచ్చినందుకు, తాను పనిచేసిన పాఠశాలలకు, తన విద్యార్థులకు కూడా శర్మ ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇటీవల సెప్టెంబర్ 22న లక్నోలోని ఇందిరా గాంధీ ప్రతిష్ఠాన్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నుంచి శర్మ తన నియామక పత్రాన్ని అందుకున్నారు.
ఆయన షామ్లీ జిల్లాలోని ఒక ఎయిడెడ్ సెకండరీ పాఠశాలలో టీజీటీ సంస్కృత ఉపాధ్యాయుడిగా నియమితులయ్యారు. మరోవైపు శర్మకు సుమారు 59 సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలల వయస్సు ఉన్నప్పుడు ఆయన నియామకం జరిగింది. యూపీలో ఉపాధ్యాయులకు పదవీ విరమణ వయస్సు 62 సంవత్సరాలు.
ప్రస్తుతం 59 ఏళ్ల వయసులో టీచర్ జాబ్ సాధించిన విజయ్ కుమార్ శర్మ పై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. జీవితంలో ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని కష్టపడి పనిచేస్తే.. విజయం ఎప్పటికైన వరిస్తుందని చెప్పడానికి శర్మ ఉదంతమే నిలువెత్తు నిదర్శనం అని నెటిజన్లు ఈ స్పూర్తిదాయక జర్నీపై ఫిదా అవుతున్నారు.