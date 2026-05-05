Vijay Victory: తమిళనాడులో విజయ్ విజయం వెనక ఉన్నది ఎవరో తెలుసా..త్రిష మాత్రం కాదు..

Vijay Become Tamilnadu Next CM : ఎలాంటి చడీ చప్పుడు లేకుండా కేవలం పదహారు సభల్లో మాత్రమే పాల్గొన్న విజయ్ పార్టీకి ప్రజలు పట్టం కట్టారు. ఈయన తమిళనాడు విజయంలో అతని అభిమానుల ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఓట్లుగా మారడంలో కపిల్ సాహు అనే వ్యక్తి కీలకంగా వ్యవహరించినట్టు తెలుస్తుంది. ఈయనక ఎలక్షన్ వ్యూహంలో పదేళ్ల అనుభవం ఉంది. 2019 సిక్కిం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎస్డీఎఫ్ ప్రచారానికి నాయకత్వం వహించారు. 2020 ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో ఆప్లో రాఘవ్ చద్దా నియోజకవర్గ స్థాయి ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు. ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఆప్ విస్తరణలో కీలక పాత పోషించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీతోనూ జాతీయ స్థాయిలో పని చేసిన అనుభవం ఉంది ఈయనకు.
గతంలో ఐప్యాక్లో పని చేసిన కపిల్ సాహు.. ఆ అనుభవంతో 12 మంది బృందంతో సొంత టీం ఏర్పాటు చేసుకుని స్వతంత్ర కన్సల్టెంట్గా మారారు. ఆ తర్వాత విజయ్ టీవీకేకు వ్యూహాలు అందించారు. డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలను ఢీకొట్టే విధంగా టీవీకే వ్యూహాలు రచించారు. టీవీకేకు ప్రచార సందేశాలను రూపొందించడం.. గ్రామీణ స్థాయి కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేయడం.. ఓటర్ల డేటాను విశ్లేషించి చేరువ చేసే వ్యూహాలను మెరుగుపరిచాడు. సాహు రూపొందించిన వ్యూహం టీవీకే పార్టీకి 100+ సీట్లలో ఆధిక్యం సాధించడానికి తోడ్పడింది.
రెండేళ్ల క్రితం ఐ ప్యాక్ నుంచి బయటకొచ్చిన కపిల్ సాహు.. ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో పని చేశారు. ఐప్యాక్ వ్యూహాలు ప్రస్తుత రాజకీయ పార్టీలకు గెలుపును అందించలేకపోవడంతో కపిల్ సాహూ తన కోర్ టీంతో 12 మంది సభ్యులతో బయటకొచ్చి స్వంతంగా రాజకీయ పార్టీలకు వ్యూహకర్తగా సేవలు అందించడం ప్రారంభించారు. ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి రాజకీయ వ్యూహకర్తగా వ్యవహరించి గెలుపును అందించారు. అనంతరం తమిళనాడులో సినీ హీరో విజయ్ పార్టీకి తన టీంతో కలిసి రాజకీయ వ్యూహకర్త గా వ్యవహరించారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ TVK పార్టీకి పనిచేయడం 2024 ఏడాదిలోనే ఆపేశారు. ఆ తర్వాత టీవీకే పార్టీ రాజకీయ వ్యూహకర్తగా పని చేసిన కపిల్ టీవీకే అభ్యర్థుల ఎంపిక, పార్టీ అభ్యర్థుల బలాబలాలు, పార్టీ నిర్మాణం, అధ్యక్షుడు విజయ్ ఎన్నికల ర్యాలీలు, ఎన్నికల వ్యూహాలు, సర్వే, డేటా, డిజిటల్, మీడియా కమ్యూనికేషన్స్ వంటి అంశాల్లో తన బృందంతో కలిసి విజయ్ పార్టీకి సేవలందించారు.
కపిల్ సాహు టీం ఫలితం వల్లే రెండేళ్ల ముందు ప్రారంభించిన టీవీకే పార్టీ తమిళ రాజకీయాల్లో సంచలన విజయం సాధించి అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించి చరిత్ర సృష్టించింది. 75 ఏళ్ల డీఎంకే, 52 ఏళ్ల అన్నా డీఎంకే వంటి రెండు సంప్రదాయ పార్టీలను టీవీకే అతిపెద్ద ఓటు బ్యాంకు కైవసం చేసుకుని చిత్తు చిత్తుగా ఓడించింది. గతంలో తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు రాజకీయ వ్యూహకర్తగా వ్యవహరించిన కపిల్ సాహు సేవలు విజయ్ పార్టీ భారీ గెలుపుకు దోహదం చేశాయి. ఇది టీవీకే పార్టీ అసాధారణ ఫలితాల వెనక ఉన్న అసలు వాస్తవాలు.ఇక ముఖ్యమంత్రి పీఠానికి అడుగు దూరంలో నిలిచిపోయిన విజయ్ కు కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టులు బేషరతుగా మద్దతు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. మరోవైపు ఎన్డీయే కూటమి కూడా టీవీకే కు బయట నుంచి మద్దతు ఇవ్వనున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఏది ఏమైనా ఈ నెల 7న విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం దాదాపు ఖాయమైంది.
