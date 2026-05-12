/TVK Vs AIADMK: విజయ్ మాస్టర్ స్ట్రోక్.. నిలువునా చీలిన AIADMK..

Vijay VS AIADMK MLAs: విజయ్ కు తమిళనాడు పాలిటిక్స్ అపుడే వంట పట్టాయి. ఎక్కడా తగ్గాలో.. ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు.. ఎక్కడ తొక్కాలో కూడా తెలిసినట్టు ఉంది ప్రస్తుతం విజయ్ చేస్తున్న రాజకీయాలు చూస్తుంటే. తాజాగా విజయ్ ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై కూర్చొనే విషయంలో ప్రతిపక్ష ఇండి కూటమిలో పెద్ద చిచ్చు ఏర్పడింది. విపక్ష డీఎంకే కూటమి నుంచి బయటకు వచ్చిన కాంగ్రెస్ విజయ్ కు మద్దుతు పలికింది. అటు వీసీకే, సీపీఎం, సీపీఐ, ఏయూఎంఎల్ వంటి పార్టీలు విజయ్ కు చెందిన టీవీకే కు మద్దుతు ఇచ్చాయి.అయితే .. అవి మద్దతు ఇచ్చేలా డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్ పావులు కదిపినట్టు తెలుస్తుంది.
తన పాలనలో జరిగిన అవినీతి, అక్రమాలు బయట పడకుండా తన కూటమిలోని భాగస్వామ్య పక్షాలను టీవీకేకు మద్దుతు పలికేలా తెర వెనక ఉండి అంతా తనే ఈ కథంత నడిపించాడనే టాక్ వినిపిస్తుంది. ఏది ఏమైతేనేం.. విజయ్ కు రాబోయే రోజుల్లో డీఎంకే నుంచి గట్టి సవాళ్లు ఎదురు కానున్నాయి. మరోవైపు డీఎంకే కూటమిలోని పార్టీలను నమ్మడానికి వీల్లేదు. అందుకే విజయ్ ముందు జాగ్రత్తగా ప్రతిపక్షంలోని రెండో అతిపెద్ద పార్టీ అయిన ఏఐఏడీఎంకేలోని ఓ వర్గాన్ని తన వైపు తిప్పుకున్నాడు. ఆ పార్టీలో పళని స్వామి వర్గం కాకుండా రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పనిచేసిన షణ్ముగం నేతృత్వంలోని 30 సభ్యులు ఓ వర్గంగా మారి అతన్నే తమ శాసనసభ పక్ష నాయకుడిగా ఎన్నుకున్నారు. మిగిలిన 17 మంది పళనిస్వామిని తమ నాయకుడిగా గుర్తిస్తున్నారు. అయితే అన్నాడీఎంకే నుంచి చీలిన షణ్ముగం వర్గం ఇప్పటికే విజయ్ తో టచ్ లోకి వెళ్లారు.
అయితే ఎన్నికల్లో పళనిసామి డీఎంకే అనుకూలంగా పనిచేయడం వలనే ఓడిపోయిందనే టాక్ బీజేపీ వర్గాల నుంచి వినిపిస్తుంది. ఓ రకంగా తమిళనాడులో ఎన్డీయేకు శల్యసారథ్యం వహించారు. ముఖ్యంగా పళనిసామి ఒంటెత్తు పోకడలు నచ్చకనే ఈ 30 మంది బయటకు వచ్చారు. అయితే వీరు ప్రస్తుతానికి టీవీకేకు బయట నుంచి మద్దుతు ఇస్తామని ప్రకటించారు. మా పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు టీవీకేలో విలీనం కారని చెప్పారు. గత కొన్నేళ్లుగా తమిళనాడులో ఏఐఏడీఎంకే వరుస ఓటమిలను చవిచూస్తుంది. అంతేకాదు డీఎంకే వ్యతిరేకంగా మా పార్టీ పురుడు పోసుకుంది. గత 53 యేళ్లుగా మా పార్టీకి సంబంధించిన రాజకీయాలు అలాగే కొనసాగుతున్నాయి. అయిత డీఎంకే మద్దుతుతో ఏఐఏడీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రపోజల్ వచ్చింది. మా పార్టీ సభ్యులెవరు దీనికి అంగీకరించలేదు. డీఎంకేతో పొత్తు పొట్టుకుంటే ఏఐఏడీఎంకే ఉనికే లేకుండా పోతుంది. అందుకే మా పార్టీ తరుపున గెలిచిన 47 సభ్యుల్లో ప్రస్తుతం 30 మంది బయటకు వచ్చాము. త్వరలో మిగిలిన సభ్యులు కూడా మా వెంట నడుస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. మా దృష్టి రాబోయే రోజుల్లో అన్నాడీఎంకే పార్టీని పునర్వైభవం తీసుకు రావాలనే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నట్టు తెలిపారు. ఇక రాబోయే రోజుల్లో విజయ్ పార్టీ నియమించే స్పీకర్.. ఎక్కువ సభ్యులున్న ఏఐఏడీఎంకే నేతనే ఆ పార్టీ శాసనసభ పక్ష నేత అవుతారు. ఏది ఏమైనా 30 మంది అన్నాడీఎంకే సభ్యుల మద్దుతు ఉన్న కారణంగా విజయ్ ప్రభుత్వానికి రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి డోకా ఉండదనే విషయం స్పష్టం అయింది.
