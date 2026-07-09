/ఒకే ఒక్కడు సినిమాను గుర్తు చేసిన విజయ్.. రియల్ హీరో అనిపించుకున్న ఇళయ దళపతి..

CM Vijay Vistis Tamilnadu Hospitals: తమిళనాడులోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అవినీతి, అపరిశుభ్రతపై వస్తున్న వరుస ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో వాటికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ముఖ్యంగా విజయ్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. ఎటువంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా వాటి పరిశీలన చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలోనే చెన్నైలోని ఎగ్మూర్ ప్రభుత్వ పిల్లల ఆసుపత్రి ని ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా వార్డుల్లోకి రావడంతో ఆసుపత్రి అధికారులు, సిబ్బంది ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు.
చెన్నైలోని ఎగ్మూర్ ప్రభుత్వ పిల్లల ఆసుపత్రిలో ఆకస్మిక తనిఖీలు..
ఆసుపత్రిలోని ప్రతి వార్డును పరిశీలించిన సీఎం విజయ్.. అక్కడ అందుతున్న వైద్య సేవలు, కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలపై రోగులను, వారి కుటుంబ సభ్యులను స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆసుపత్రి సిబ్బంది పనితీరు ఎలా ఉంది? మందులు ఉచితంగా ఇస్తున్నారా? ఎవరైనా లంచాలు అడుగుతున్నారా? అంటూ ఆరా తీశారు. ఈ క్రమంలో అక్కడున్న చిన్నారి శిశువులను ఎత్తుకుని ముద్దాడిన సీఎం, బాలింతలతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితులను, అందుతున్న పౌష్టికాహారం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఆసుపత్రిలో అపరిశుభ్రతపై తీవ్ర సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన విజయ్..
తనిఖీల సందర్భంగా ఆసుపత్రి ఆవరణలో, వార్డుల పరిసరాల్లో అపరిశుభ్రత ఉండటం చూసి సీఎం విజయ్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. పసిపిల్లలు ఉండే ఆసుపత్రిని ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంచుతారా అంటూ అక్కడున్న ఉన్నతాధికారులపై, శానిటేషన్ సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వచ్చే పేద ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యంతో పాటు పరిశుభ్రమైన వాతావరణం అందించడం ప్రభుత్వ బాధ్యతని, ఇందులో ఎలాంటి అలసత్వాన్ని సహించేది లేదని హెచ్చరించారు.
వార్డువార్డు తిరుగుతూ రోగులతో స్వయంగా మాట్లాడిన సీఎం..
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ వైద్యరంగంలో జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో ముందస్తు ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా , తానే స్వయంగా తనిఖీలు చేస్తానన్నారు. ఈ మధ్య పసి పిల్లలు, అదృశ్యమైన ఘటనలు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం స్వయంగా రంగంలోకి దిగడంతో అధికారులు, ఆసుపత్రి సెక్యూరిటీ జాగ్రత్తగా విధులు నిర్వహిస్తారంటున్నారు ప్రజలు.
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