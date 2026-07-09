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ఒకే ఒక్కడు సినిమాను గుర్తు చేసిన విజయ్.. రియల్ హీరో అనిపించుకున్న ఇళయ దళపతి..

Vijay Sudden Visit: ముఖ్యమంత్రిగా పాలనా పగ్గాలు చేపట్టిన విజయ్.. పాలనతో తనదైన దూకుడు ప్రదర్శిస్తున్నారు.అంతేకాదు ప్రభుత్వ పనితీరులో జవాబుదారి తనం పెంచేలా అన్ని శాఖలపై తనదైన పర్యవేక్షణ చేస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్.. తమిళనాడులో ఎగ్మోర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సడెన్‌గా విజిట్ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 09, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:50 PM IST
ఒకే ఒక్కడు సినిమాను గుర్తు చేసిన విజయ్.. రియల్ హీరో అనిపించుకున్న ఇళయ దళపతి..
Image Credit: Vijay (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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