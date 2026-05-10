/Vijay Telugu Speech: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ తెలుగు స్పీచ్ అదరగొట్టాడు..సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్

Vijay Tupaki Telugu Speech: తమిళనాడు రాజకీయ యవనికపై ఒక నూతన శకం ఆరంభమైంది. దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న ద్రవిడ రాజకీయాల ముసాయిదాను చెరిపివేస్తూ, విజయ్ ఒక ప్రభంజనంలా దూసుకొచ్చారు. అద్భుతమైన మెజారిటీతో విజయం సాధించి, నేడు ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించారు. అయితే ఈ వేడుకల వేళ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ విజయ్ పేరు మార్మోగిపోతోంది. దానికి కారణం ఆయన గతంలో మాట్లాడిన ఒక తెలుగు ప్రసంగం మళ్లీ వెలుగులోకి రావడమే!
తెలుగుతో విడదీయలేని అనుబంధం
విజయ్ సినిమాలకు తమిళనాడుతో సమానంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ భారీ క్రేజ్ ఉంది. ఆయన రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఇక్కడి అభిమానులు ఎప్పటి నుంచో కోరుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన సీఎం కావడంతో.. ఏపీ, తెలంగాణలో ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
2012లో 'తుపాకి' సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం హైదరాబాద్ వచ్చిన విజయ్, స్టేజ్ మీద అనర్గళంగా తెలుగులో మాట్లాడి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండ్ అవుతోంది. "నాకు తెలుగు భాష అంటే చాలా ఇష్టం. ఇక్కడి ప్రేక్షకులు నాపై చూపిస్తున్న ప్రేమకు కృతజ్ఞతగా నేను తెలుగులోనే మాట్లాడాలని ప్రయత్నించాను" అని ఆయన ఆనాడు చెప్పారు.
మధ్యమధ్యలో తెలుగు పదాలను ఎంతో స్పష్టంగా పలుకుతూ, తెలుగు వారితో తనకున్న ప్రత్యేక అనుబంధాన్ని చాటుకున్నారు. తమిళ రాజకీయాల్లో అత్యున్నత స్థానానికి చేరుకున్న తరుణంలో, విజయ్ నాటి వినయం, ఇతర భాషలపై ఆయనకున్న గౌరవం చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
ఎంజీఆర్, ఎన్టీఆర్ బాటలో..
సినిమా గ్లామర్తో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి విజయకేతనం ఎగురవేసిన విజయ్, ఇప్పుడు అసలైన పాలనా పర్వంలోకి అడుగుపెట్టారు. గతంలో ఎన్టీఆర్, ఎంజీఆర్ వంటి మహానాయకులు వెండితెర నుంచి ప్రజల గుండెల్లో ఎలాగైతే గూడు కట్టుకున్నారో, విజయ్ కూడా అదే స్థాయిలో ప్రజాపాలన అందిస్తారని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. దళపతిగా మొదలైన ఈ ప్రస్థానం, ఒక గొప్ప జన నాయకుడిగా చరిత్రలో నిలిచిపోవాలని కోట్లాది మంది అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
