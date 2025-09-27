English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijay Thalapathy Arrest: హీరో విజయ్ దళపతి అరెస్ట్..?.. కరూర్‌సభ తొక్కిసలాటలో భారీగా పెరుగుతున్న మరణాలు.. సీఎం స్టాలీన్ సీరియస్..

Cm Stalin Serious on Karur Rally Stampede: టీవీకే విజయ్ దళపతి కరూర్ పార్టీ మీటింగ్ లో చోటుచేసుకున్న తొక్కిసలాటలో 40 మందికిపైగా ఊపిరాడక చనిపోయారు. ఈ క్రమంలో సీఎం స్టాలీన్ సైతం దీనిపై సీరియస్  అయ్యారు. ఘటన ప్రదేశంలో యుద్ద ప్రాతిపదికన సహయక చర్యల్ని నిర్వహించాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 27, 2025, 10:07 PM IST
  • కరూర్ విజయ్ సభలో భారీ తొక్కిసలాట..
  • స్టాలీన్ సీరియస్..

Vijay Thalapathy Arrest: హీరో విజయ్ దళపతి అరెస్ట్..?.. కరూర్‌సభ తొక్కిసలాటలో భారీగా పెరుగుతున్న మరణాలు.. సీఎం స్టాలీన్ సీరియస్..

Vijay thalapathy karur Rally Stampede several died: తమిళనాడులోని కరూర్ లో టీవీకే పార్టీ విజయ్ మీటింగ్ లో భారీ తొక్కిసలాట  సంభవించింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 40 మందికి పైగా మృతి చెందారు. మృతుల్లో ఆరు మంది చిన్నారులున్నారు.  మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.  ఈ క్రమంలో ఘటనపై సీఎం స్టాలీన్ సీరియస్ అయ్యారు. ఘటన ప్రదేశంలో యుద్ద ప్రాతిపాదికన సహయక చర్యల్ని చేపట్టాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు.

మరోవైపు పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు, వైద్యుల సిబ్బంది ఘటన ప్రదేశంకు చేరుకుంటున్నారు. మొత్తంగా  ఈ ఘటనకు కారణమైన టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ దళపతిని అరెస్ట్ చేయాలని కూడా తమిళ నాట వాదనలు విన్పిస్తున్నాయి.

గతంలో తెలంగాణలో పుష్ప2 ప్రీమియర్ షో నేపథ్యంలో చోటుచేసుకున్న తొక్కిసలాట నేపథ్యంలో రేవతి అనే మహిళ మరణించడంతో దీనిపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సీరియస్గా రియాక్ట్ అయ్యింది.

పోలీసులు ముందస్తు అనుమతిలేకుండా వచ్చినందుకు అల్లు అర్జున్ ను అరెస్ట్ కూడా చేశారు . మరీ ఇప్పుడు ఏకంగా 40 మంది వరకు దుర్మరణంకు కారణమై, అదే విధంగా అనేక మంది ఇంకా ఆస్పత్రిలో ప్రాణాపాయ  స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో విజయ్ దళపతిని అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ లు వస్తున్నాయి.

Read more: Vijay Thalapathy karur Rally Tragedy Video: విజయ్ దళపతి కరూర్ ర్యాలీలో తొక్కిసలాట.. 10 మంది దుర్మరణం, మరో 30 మంది సీరియస్.. వీడియో వైరల్..

దీనిపై తమిళనాడు స్టాలీన్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తుందో వేచి చూడాలి. ఇప్పటికైతే బాధితుల ఆర్తనాదాలతో ఆ ప్రదేశం పూర్తిగా విషాదకరంగా మారింది. తమ వారి కోసం బాధిత బంధువులు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. వైద్యులు గాయపడ్డవారికి చికిత్సను అందిస్తున్నారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

karur rally stampedevijay rally tragedytamil nadu stampedeTamilaga Vettri Kazhagamtamil nadu stampede news

