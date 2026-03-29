TvK Vijay party: టీవీకే పార్టీ అభ్యర్థుల లిస్ట్ విడుదల.. పవన్ బాటలో టీవీకే చీఫ్ విజయ్.. రెండు స్థానాల నుంచి బరిలోకి..

Tvk announces candidates list: టీవీకే పార్టీ తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల బరిలో ఉండే తమ అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించింది. దీనిలో విజయ్ దళపతి పవన్ కళ్యాణ్ స్ట్రాటజీని ఫాలో అయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 29, 2026, 12:42 PM IST
Tvk party announces candidates for tamil nadu assembly elections: తమిళ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారిన టీవీకే పార్టీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచే తమ అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించింది. విజయ్ దళపతి రెండు స్థానాల నుంచి బరిలో నిలుస్తున్నారు. విజయ్ ఎవరితోనూ పొత్తు లేకుండా పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి పోటీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.   చెన్నైలో జరిగిన కార్యక్రమంలో టీవీకే పార్టీ చీఫ్ విజయ్ ఈ ప్రకటన చేశారు. ఏప్రిల్ 23న తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్న విషయం తెలిసిందే.  ఏపీలో పవన్ కళ్యాణ్ 2019లో రెండు స్థానాల నుంచి బరిలోకి దిగారు. అదే స్ట్రాటజీనీ టీవీకే విజయ్ ఫాలో అవుతున్నారని రాజకీయాల్లో కొత్త వాదన చక్కర్లు కొడుతుంది. 

పెరంబూర్ నుంచి ఆర్.డి. శేఖర్, ట్రిచి ఈస్ట్ నుంచి ఇనిగో ఎస్. ఇరుదయరాజ్ ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నారు. ఇది కేవలం అభ్యర్థుల పేర్ల ప్రకటన మాత్రమే కాదని సాధారణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చి ప్రజలకు సేవలు చేయాలన్న సంకల్పం వీరికి ఉందన్నారు. ఇక ఇతర అభ్యర్థుల విషయానికి వస్తే.. కొలత్తూరులో డీఎంకే నేత, ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌తో టీవీకే వీఎస్‌బాబు తలపడనున్నారు.

చెపాక్‌లో ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఎంకే స్టాలిన్ కుమారుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్‌పై పోటీ చేసేందుకు విజయ్ టీవీకేలో చేరిన మాజీ కాంగ్రెస్ నేత సెల్వంను బరిలో దింపారు. TVK ప్రధాన కార్యదర్శి ఆధవ్ అర్జున విల్లివాక్కం నుండి అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచారు.   గోబిచెట్టిపాళయం నుండి సెంగోట్టయన్‌ను  టీవీకే పార్టీ బరిలోకి దింపింది. మరోవైపు ఇప్పటికే టీవీకే విజయ్ తమ పార్టీ గెలిస్తే తమిళనాడును మాదకద్రవ్య రహితంగా మారుస్తానని, 29 ఏళ్ల తర్వాత ఉద్యోగాలు రాని వారికి నెలవారీ సహాయం అందిస్తానని, ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలలో జవాబుదారీతనం, పారదర్శకత కోసం చట్టం తీసుకువస్తానని హామీ ఇచ్చారు.

ఇక తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ మాత్రం కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందని రాజకీయా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. కింగ్ లేదా కింగ్ మేకర్ కావడానికి విజయ్  కు పుష్కలంగా చాన్స్ లు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. విజయ్ అభ్యర్థుల ప్రకటనతో తమిళ రాజకీయాలు మరింత హీట్ ఎక్కాయని చెప్పుకొవచ్చు.
 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

