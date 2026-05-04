Vijay Vs MGR: తమిళనాట ఎంజీఆర్ రికార్డు తిరగ రాసిన విజయ్..

Vijay Vs MGR: తమిళనాడులో నిశ్శబ్ద విప్లవం సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఓటర్లు విలక్షణ తీర్పునిచ్చారు. అధికార మార్పును కోరుకున్నారు. అధికారంలో ఉన్న ద్రావిడ మున్నేట్ర కళగం పార్టీని తిరస్కరించారు. ప్రజలకోసం... ప్రగతి కోసం... రాజకీయ సంస్కరణ లకోసం పుట్టుకొచ్చిన తమిళ వెట్రి కళగం పార్టీని ఆదరించారు. అంతేకాదు అప్పట్లో తమిళనాడులో ఎంజీఆర్ క్రియేట్ చేసిన  చరిత్రను విజయ్ తిరగరాసాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 4, 2026, 03:28 PM IST

తమిళనాడు ప్రజలు మరోసారి సినీ గ్లామర్ ను ఆదరించారు. అప్పట్లో ఎంజీఆర్ ను ఆదరించి అక్కున చేర్చుకున్న ప్రజలు.. ఇపుడు దాదాపు 5 దశాబ్దాల తర్వాత అదే సీన్ ను రిపీట్ చేశారు. ఎన్నికలకు ముందుగా సినీగ్లామర్ తో ఎవరితో పొత్తు లేకుండా  ఒంటరి పోరాటం చేసిన విజయ్ నాయకత్వాన్ని తమిళ ప్రజలు స్వాగతించారు. తమిళ వెట్రి కళగం రాజకీయపార్టీని ఆశీర్వదించారు.  తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఎంజీ రామచంద్రన్ తర్వాత... సినీ నటుడిగా హీరో విజయ్ అద్భుత విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. ఎంజీఆర్, విజయ్ మధ్యలో శివాజీ గణేషన్, విజయ కాంత్, శరత్ కుమార్, కార్తీక్,  కమల్ హాసన్ వంటి నాయకులు పార్టీలు పెట్టినా.. ఈ రేంజ్ సునామీని క్రియేట్ చేయలేకపోయారు. 

మొత్తంగా ఇన్నేళ్లకు తమిళనాడు గడ్డపై సరికొత్త రాజకీయం ఆవిష్కృతమైంది. 32 ఏళ్ల సినీ పరిశ్రమలో నటుడిగా ప్రజలను ఉత్తేజపరిచిన జోసెఫ్ విజయ చంద్రశేఖర్ ... ప్రజల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు. అగ్రహీరోలతో సమానంగా చిరు ప్రాయంలోనే విజయ్ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించారు. తమిళనాడు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి మహానగరాల్లోనూ విజయ్ ప్రతి ఇంటా అభిమానాన్ని పెంపొందించుకున్నారు. సినిమాల్లోకి వచ్చిన 30 యేళ్ల తర్వాత రాజకీయ పార్టీని స్థాపించి ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఎదిగారు. ఇపుడు తమిళనాడు రాజకీయాలను శాసించిన సరికొత్త రాజకీయ శక్తిగా విజయ్...ప్రజాశీర్వాదాన్ని చూరగొన్నారు.

సినీ గ్లామర్ తో ఎంతోమంది రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు.... ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోనూ క్రియాశీలక పాత్రపోషించిన సినీనటులున్నారు. తమిళనాడులో ఎంజీ రామచంద్రన్ 1972లో రాజకీయ పార్టీ స్థాపించి సంచలనం రేకెత్తించారు. ప్రజల ఆశీర్వాదం చూరగొని అన్నా ద్రావిడ మున్నేట్ర కజగం పేరుతో రాజకీయ పార్టీ ని స్థాపించి ప్రజల్లోకి వెళ్లారు. ఎన్నికల్లో రెండాకుల గుర్తుతో పోటీచేసి సంచలన విజయం నమోదు చేశారు. తమిళనాడు గడ్డపై 1977లో ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి సినీస్టార్ గా ఎంజీరామచంద్రన్  రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు. మూడు పర్యాయాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఎంజీ రామచంద్రన్ ప్రాతినిధ్యం వహించి... ప్రజాపాలనతో ప్రజాభిమానం చూరగొన్నారు. ప్రభుత్వ సంస్కరణలతో ప్రజల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు. ఆ తర్వాత తమిళ సూపర్ స్టార్లు శివాజీగణేశన్, రజినీకాంత్, విజయ్ కాంత్, కమల్ హాసన్ రాజకీయ పార్టీలను స్థాపించినా... ప్రజల్లో ఆదరాభిమానాలను చూరగొనలేకపోయారు.తాజా జోసెఫ్ విజయ్ తమిళ వెట్రి కళగం రాజకీయ పార్టీతో విజయభేరి మోగించారు.

తెలుగు నాట అన్న ఎన్టీఆర్ పార్టీ పెట్టిన తొమ్మిది నెలల్లోనే విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత పార్టీ పెట్టిన దాదాపు 14 నెలల తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చి సంచలనం రేపారు. సినీనటుడిగా కోట్లకు కోట్ల రూపాయలను సంపాదించి... సంపన్నుల్లో ఒకడిగా ఎదిగిన విజయ్...సమాజంలో జరుగుతున్న మార్పులను గమనించారు. రాజకీయ నాయకుల వైఖరితో ప్రజలు పడే ఇబ్బందులను స్వయంగా తెలుసుకున్నారు. రాజకీయ సంస్కరణలతో సమాజాన్ని ఉద్ధరించాలని సంకల్పించారు. రాజకీయ పార్టీతోనే సాధ్యమని... అధికారంలోకి వస్తే సమాజంలో సమూల ప్రక్షాళన చేస్తామని వాగ్దానం చేశారు. అట్టడుగు వర్గాలను అన్యాయం చేస్తున్నారనే విజయ ఆవేదనను, పాలకుల పాపాలను కడిగేస్తామన్న విజయ్ ఆవేశాన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు. ఎన్నికల్లో ఓటుతో అండగా నిలిచారు.. విజయ కాగడాను చేతికందించి... తమిళనాడులో రాజకీయ అంధకారాన్ని దూరంచేయాలని ప్రజలు కోరారు.

రాజకీయాలు స్వార్థంతో పనిచేస్తున్నాయని... దళపతి విజయ్ రోడ్ షోలు, ప్రజావేదికలు అద్దంపట్టాయి. విజయ్ రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించిన తీరు... జెండా ఆవిష్కరణ.. అజెండా ప్రకటన రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ఎన్నికల ముందుగా ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లాలని భావించిన విజయ్ కు అడుగడుగునా అధికార పార్టీ ఆటంకాలు కలిగించింది. రోడ్ షోల నిర్వహణకు అనుమతివ్వకుండా ఇబ్బందులకు గురిచేశారు. సభలు సమావేశాలు నిర్వహించుకోడానికి అనుమతివ్వకుండా అడ్డుకున్నారు. టీవీకే అధినేత విజయ్ మొండి పట్టుతో ముందుకు వెళ్లారు. విజయ్ నిర్వహించిన రోడ్ షోలు, కార్నర్ మీటింగులకు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తరలివచ్చారు. ఎన్నికలముందే విజయ్ నిర్వహించిన రోడ్ షోలు తన అభిమాన బలాన్ని...  ప్రజా బలప్రదర్శన సత్తాను చాటారు. అధికార పార్టీ డీఎంకే శ్రేణుల్లో దడపుట్టించారు. అంతేకాదు అతను నటించిన ‘జన నాయగన్’ సినిమా విడుదల కాకుండా అధికార డీఎంకే అడ్డు తగిలింది.  ఒకవైపు అధికారపార్టీని, మరోవైపు 11 రాజకీయ పార్టీలు కలిసిన ఎన్డీయేను ఎదుర్కొన్నారు. ఇపుడు తమిళనాడు గడ్డపై తిరుగులేని రాజకీయ శక్తిగా అవతరించారు. 

రాజకీయాలంటే ఆషామాషీ కాదు... ప్రజలకోసం... సమాజం కోసం.. దేశం కోసం.. కొత్త రాజకీయశక్తి... అదొక సంచలనం కావాలని విజయ్ ఆకాంక్షించారు. అదే జరిగింది. తమిళ ప్రజలు విలక్షణ తీర్పునిచ్చారు. దేశ రాజకీయాల్లో దళపతి విజయ్ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించారు. ఎన్నికల్లో నిలబెట్టేందు అభ్యర్థుల ఎంపికలోనూ ఆయన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. సామాన్యులను, సంపన్నులను దళపతి విజయ్ బేరీజు వేసుకోకుండా... ప్రజలకోసం పనిచేసే వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తించి అభ్యర్థులను ఖరారు చేశారు. విజయ్ నిలబెట్టిన అభ్యర్థులు మెజారిటీ స్థానాల్లో టీవీకే ప్రతినిధులుగా... విజయ్ చరిష్మాతో విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు.  క్రిస్టియన్లు, హిందువులు ఎక్కువగా ఉన్న తమిళనాడులో ఎవ్వరినీ తక్కువచేయకుండా.. అన్ని వర్గాల మనసులను చూరగొనడంలో విజయం సాధించారు. పుట్టుకతో క్రిస్టియానిటీని పుచ్చుకున్న విజయ్... హిందువుల  మనోభావాలను దెబ్బతీయకుండా వారి మనసుకు చేరువయ్యారు.

విజయ్ నటించిన సినిమాలు విశేష ప్రేక్షక ఆదరణ పొందాయి. హీరోగా విజయ్ నటించిన సినిమాలు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాయి. విజయ్ తండ్రి ఎస్.ఎ. చంద్రశేఖరన్ సినిమా డైరెక్టర్. విజయవంతమై సినిమాలకు ఆయన దర్శకత్వం వహించారు. చంద్రశేఖరన్ స్వతహాగా కథా రచయిత, దర్శకులు. 1980, 1990లో తమిళ సినిమా పరిశ్రమలో అద్భుతమైన సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు. తమిళంలో 1981లో చట్టం ఒరు ఇరుట్టై, తెలుగులో అనువాద సినిమాగా చిరంజీవి హీరోగా రూపుదిద్దుకున్న చట్టానికి కళ్లులేవు , 1984లో వెట్రి, 1985లో నాన్ సింగపు మణిదన్, 1993లో సెన్ దూరపాండి, 1994లో కొడుకు విజయ్ ను హీరోగా పరిచయంచేసిన రసిగన్ , 1995లో దేవా, 1997లో వన్స్ మోర్, 1999లో పెరియన్న సినిమాలు, తమిళ ప్రేక్షకులను అద్భుతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. కమర్షియల్ హిట్, బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలుగా నిలిచాయి. 

విజయ్ 1974 జూన్ 22 లో చెన్నైలో జన్మించారు. తల్లి శోభ, తండ్రి చంద్రశేఖరన్. విజయ్ తండ్రి సినిమా డైరెక్టర్ కావడం... చిన్నప్పటి నుంచే యాక్టింగ్, పాటలు పాడటంలో ప్రావీణ్యం సాధించిన విజయ్ ను తండ్రి వెండితెరకు పరిచయం చేశారు. 1994లో ‘రసిగన్’ సినిమాతో హీరోగా తమిళ ప్రేక్షకుల మెప్పుపొందిన విజయ్ ఎక్కడా వెనుదిరిగి చూడలేదు. ప్రేమ, కుటుంబ సంబంధ బాంధవ్యాలు, యాక్షన్ సినిమాల్లో నటించిన విజయ్ విశేష ప్రేక్షక ఆదరణపొందారు. తమిళనాడులు అగ్రహీరోలను తట్టుకుని సూపర్ స్టార్లను అధిగమించిన అగ్ర కథానాయకుళ్లలో ఒక్కడిగా నిలిచారు. బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలతో సినిమా బాక్సాఫీస్ ను బద్దలు కొట్టారు. విజయ్ నటించిన సినిమాలు గిల్లి, తుపాకీ, మెర్సల్, మాస్టర్ వంటి 70 సినిమాలకు బాక్సాఫీస్ వద్ద కోట్ల వర్షాన్ని కురిపించి హీరోగా అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టాయి. సినిమాల్లో నటిస్తూ... సమాజం పట్ల  ప్రత్యేక ఆకాంక్షతో ప్రజాసేవ చేయాలని ఉందని నిర్మించిన ‘జన నాయగన్’ సినిమా విడుదలకు ముందే సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.

జననాయగన్ సినిమా ప్రేరణతో 2024 ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన తమిళ వెట్రి కళగంపేరుతో రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు. చెన్నై మహానగరంలోని పెనయూర్ వేదికగా పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించి పార్టీ విస్తరణ కార్యకలాపాలను చేపట్టారు. 2024 విల్లుపురంలో నిర్వహించిన టీవీకే పార్టీ తరఫున నిర్వహించిన తొలి సభ విజయవంతమైంది. 2025 ఆగస్టులో మధురైలో నిర్వహించిన పార్టీ సభతో తమిళనాడు రాజకీయల్లో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. తాజా ఎన్నికల్లో పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి పోటీ చేసి రెండు చోట్ల విజయ కేతనం ఎగరేసారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

