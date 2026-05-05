Vijay TVK: సినిమాలనే కాదు.. రాజకీయాలను కూడా రీమేక్ చేసి హిట్ కొట్టిన విజయ్..

Vijay Political Remakes: విజయ్ .. ప్రస్తుతం తమిళనాటతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా మారు మోగిపోతున్న పేరు. పార్టీ పెట్టిన 2 యేళ్లలోనే  అధికార పీఠానికి  వచ్చి సంచలనం రేపారు. అయితే విజయ్ సినిమాల్లోనే మాదిరే రాజకీయాల్లోను రీమేక్ చేసి హిట్ కొట్టాడు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 5, 2026, 12:10 PM IST

Vijay Political Remake Kahani: విజయ్ తండ్రి దర్శకుడు ఎస్.ఏ.చంద్రశేఖర్ తమిళంలో మాస్ డైరెక్టర్ గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఈయన తెలుగులో చిరంజీవి హీరోగా చట్టానికి కళ్లులేవు, దేవాంతకుడు వంటి సినిమాలను డైరెక్ట్ చేశాడు. ఆయన తనయుడిగా చిన్నపుడే బాల నటుడిగా చిత్ర రంగ ప్రవేశం చేసాడు. అంతేకాదు సినీ రంగంలో ప్రవేశించే సమయంలో విజయ్ ను చూసి హేళన చేసిన వారున్నారు. ఇతడేం హీరో అన్న వారి చేత హీరో అంటే ఇలానే ఉండాలనే తరహాలో సినిమా సినిమాకు తన రేంజ్ పెంచుకుంటూ వెళ్లాడు. 

ముఖ్యంగా తెలుగు, హిందీ ఇతర భాషల్లో హిట్టైన సినిమాలను తమిళంలో రీమేక్ చేసి బ్లాక్ బస్టర్స్ అందుకున్నాడు. పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తమ్ముడు సినిమాను తమిళంలో ‘బద్రి’గా రీమేక్ చేశాడు. అంతకు ముందు శ్రీకాంత్  పెళ్లి సందడితో పాటు వేణు నటించిన ‘చిరునవ్వుతో’, వెంకటేష్ నటించిన ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’, కళ్యాణ్ రామ్ నటించిన ‘అతనొక్కడే’  వంటి సినిమాలను రీమేక్ చేసి అక్కడ స్టార్ అయ్యాడు. 

ఇక తెలుగులో మహేష్ బాబుకు స్టార్ ఇమేజ్ తీసుకొచ్చిన ‘ఒక్కడు’  సినిమాను తమిళంలో ‘గిల్లి’గా రీమేక్ చేసి బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నాడు. ఆ సినిమా సక్సెస్ తర్వాత విజయ్ వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు నటించిన ‘పోకిరి’ సినిమాను తమిళంలో ‘పొక్కిరి’గా రీమక్ చేసి సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్నాడు. అలా తెలుగు సినిమాల రీమేక్స్ తోనే ఎక్కువ హిట్స్ అందుకున్నాడు.  ఇక ఇతను నటించిన కొన్ని సినిమాలు ఇతర భాషల్లో రీమేక్ అయ్యాయి. పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘ఖుషీ’, అన్నవరం, సుస్వాగతం,  చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ఖైదీ నంబర్ 150, నాగార్జున హీరోగా నటించిన ‘నువ్వు వస్తావని’, కళ్యాణ్ రామ్ నటించిన ‘విజయ దశమి’, వడ్డే నవీన్ ప్రేమించే మనుసు, జగపతి బాబు నటించిన ‘శుభాకాంక్షలు’ సినిమాలు విజయ్ హీరోగా నటించి బ్లాక్ బస్టర్స్ కు రీమేక్స్. 

తాజాగా విజయ్ చివరి చిత్రం అని చెబుతున్న ‘జన నాయగన్’ సినిమా కూడా తెలుగులో బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాకు అఫీషియల్ రీమేక్. ఈ చిత్రాన్ని కొన్ని మార్పులు చేర్పులతో తెరకెక్కించారు. మొత్తంగా సినిమాల్లో మాదిరే రాజకీయాల్లో ఎమ్జీఆర్, ఎన్టీఆర్, చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ మార్గంలో రాజకీయాలను కూడా రీమేక్ చేసాడు. అంతేకాదు అక్కడ తొలి ప్రయత్నంలోనే బ్లాక్ బస్టర్ అందుకోవడం విశేషం. మొత్తంగా సినిమాలోతోనే కాదు. రాజకీయాల్లోను రీమేక్ చేసి హిట్ కొట్టిన హీరోగా నిలిచారు. అది కూడా రాజకీయ శూన్యత ఉన్న సమయంలో సరిగ్గా గురి చూసి రంగంలోకి దిగాడు. ఏది ఏమైనా విజయ్ ను ముఖ్యమంత్రిగా కాకుండా ఇపుడు ఏ శక్తి అడ్డుకోలేదనే చెప్పాలి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

