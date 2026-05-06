Vijay TVK: ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం విజయ్ విజయ్ ముందున్న దారేది..? చిన్నా చితక పార్టీలపై చూపు..

Vijay Government in Tamil Nadu: తమిళనాడు ఎన్నికల్లో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే వంటి సాంప్రదాయ పార్టీలపై ముఖం మొత్తిన అక్కడ ప్రజలకు విజయ్ ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపించారు. మరోవైపు డీఎంకే నేతల ఆంటీ హిందూ స్టేట్ మెంట్స్ కూడా ఆ పార్టీ పుట్టిని ముంచాయి. పైగా ఉదయనిధి స్టాలిన్.. సనాతన ధర్మాన్ని డెంగ్యూ, మలేరియాతో పోల్చడం.. మరోవైపు తిరుపరంకుండ్రంలో దీపం పెట్టానికి కోర్టు అనుమతించినా.. ప్రభుత్వం ఈ విషయమై సానుకూలంగా స్పందించలేదు. పైగా మంత్రులు ఇష్టమొచ్చినట్టు మాట్లాడిన వారిని స్టాలిన్ ఆచ్చొసిన ఆంబోతులుగా విడిచిపెట్టాడు. దీంతో ప్రభుత్వంపై కసి పెరిగి అది విజయ్ కు విజయాన్ని కట్టబెట్టింది. అయితే అది కూడా 10 సీట్ల దూరంలో ఆగిపోయింది. 234 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు 118 స్థానాలు అవసరం. విజయ్ పార్టీ టీవీకే 108 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మరో 10 సీట్లు కావాల్సింది. కానీ విజయ్ రెండు చోట్లా పోటీ చేయడం కారణంగా ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది.దీంతో ఆ పార్టీ బలం 107కు పరిమితమైంది. మరోవైపు ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత స్పీకర్ ను ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది టీవీకే నుంచే ఉంటారు. అతను న్యూట్రల్ గా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ కు 12 సీట్ల మద్దతు అవసరం.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఎవరి మద్దతు తీసుకోవాలనే దానిపై విజయ్ పార్టీ మల్లగుల్లాలు పడుతుంది. అటు డీఎంకే కూటమిలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తన 5 సభ్యుల మద్దతు టీవీకేకు ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. మరోవైపు సీపీఐ 2, సీపీఎం 2, VCK 2, IUML 2 , డీఎండీకే 1సీట్లలో విజయం సాధించాయి. కూటమి కట్టుబాట్లను దాటి ఈ పార్టీలు టీవీకే మద్దతు ఇస్తాయా అనేది చూడాలి. తమను ఓడించిన పార్టీకి ఎలా మద్దతు ఇస్తారనేది డీఎంకే నేతలు చెబుతున్న మాట.డీఎంకే పై పోరాడిన విజయ్.. ఆ పార్టీ మద్దతును కోరకపోవచ్చు. కాంగ్రెస్ మద్దతుతో పాటు రెండు మంత్రి పదవులను ఆశిస్తుంది.
ఒక వేళ కాంగ్రెస్ మద్దతు తీసుకుంటే కేంద్రంతో పెద్ద పేచి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. . ఒక బీజేపీ నేతృత్వంలోని అన్నాడీఎంకే మద్దతు తీసుకుంటారా అనేది చూడాలి. కేంద్రంతో సఖ్యతగా ఉంటేనే తాను ఇచ్చిన హామిలను అమలు చేయడానికి వీలవుతుంది. బీజేపీకి చెందిన ఎన్డీయేతో పొత్తు పెట్టుకుంటే భవిష్యత్తులో తన ఓటు బ్యాంకుకు గండి పడుతుందనే అనుమానం టీవీకే పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉంది. ఏ కూటమితో వెళ్తే భవిష్యత్తులో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందనే భయం టీవీకేను వెంటాడుతుంది. ఒకవేళ 47 సీట్లున్న అన్నాడీఎంకే పార్టీ మద్దతు కోరితే మొత్తం పార్టీనే తన గుప్పిట్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అది సాధ్యం కానీ పని. కొంత మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దుతు కోరితే ఫ్యూచర్ లో అనర్హత వేటు సమస్యలొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.మొత్తంగా డీఎంకే కూటమిలోని కొన్ని పార్టీలు.. అన్నాడీఎంకే కూటమిలోని పార్టీలు ఇపుడు విజయ్ కు కన్నుగీటుతున్నాయి. మొత్తంగా విజయ్ ఈ పరిస్థితి నుంచి ఎలా గట్టెక్కుతాడనేది చూడాలి. మొత్తంగా ముఖ్యమంత్రి పీఠం ముందున్న దాన్ని అందుకోవడానికి విజయ్ నానా పాట్లు పడుతున్నాడు. ఏది ఏమైనా రేపు 7వ తేదిన విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చకచకా జరిగిపోతున్నాయి.
