మ్యాగీ అంటే అందరికీ ఇష్టం. చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఇష్టంతో తింటారు. అయితే ఈ మ్యాగీ ధర కూడా తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంటుంది. వేడి వేడి మ్యాగీ ఆస్వాదిస్తూ తినడం అంటే చాలామందికి ఇష్టమే. అయితే కొండ ప్రాంతాల్లో ఒక వ్యక్తి ఈ మ్యాగీ విక్రయిస్తూ ఏకంగా లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు. మీరు నమ్మరు కానీ.. ఇది సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతుంది. అత్యధికంగా పర్యాటకులు వచ్చే కొండ ప్రాంతాల్లో మ్యాగీ విక్రయిస్తూ ఈ వ్యక్తి కళ్ళు చెదిరే ఆదాయం సంపాదిస్తున్నాడు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 29, 2026, 05:42 PM IST

Video: AI వల్ల జాబ్‌ పోతుందనే భయమెందుకు బ్రో.. ఇలా ఒక మ్యాగీ స్టాల్‌ పెట్టేయండి, లక్షల ఆదాయం గ్యారెంటీ..!

Villager Make Huge Profits By Selling Maggie: మ్యాగీ అంటే అందరికీ ఇష్టం. చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఇష్టంతో తింటారు. అయితే ఈ మ్యాగీ ధర కూడా తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంటుంది. వేడి వేడి మ్యాగీ ఆస్వాదిస్తూ తినడం అంటే చాలామందికి ఇష్టమే. అయితే కొండ ప్రాంతాల్లో ఒక వ్యక్తి ఈ మ్యాగీ విక్రయిస్తూ ఏకంగా లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు. మీరు నమ్మరు కానీ.. ఇది సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతుంది. అత్యధికంగా పర్యాటకులు వచ్చే కొండ ప్రాంతాల్లో మ్యాగీ విక్రయిస్తూ ఈ వ్యక్తి కళ్ళు చెదిరే ఆదాయం సంపాదిస్తున్నాడు.

 ఇది ఎక్కడో కాదు హిమాలయ ప్రాంతంలోని ఓ గ్రామంలో జరిగింది. ఈ కొండ ప్రాంతంలో ఈ గ్రామస్తుడు మ్యాగీ విక్రయిస్తూ ఏకంగా లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నాడు. ఒకరోజు ఆదాయం చూసి నెటిజెన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో బాదల్ ఠాకూర్ అనే కంటెంట్ క్రియేటర్ కొండ ప్రాంతంలో ఈ మ్యాగీ దుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ప్రతిరోజు వందల మంది పర్యాటకులు ఇక్కడికి వస్తారు. ఒక్క ప్లేట్‌ మ్యాగీ రూ. 70 విక్రయిస్తున్నాడు. చీజ్ మ్యాగీ అయితే ఏకంగా రూ.100. రోజుకు ఇలా 300 ప్లేట్ల మ్యాగీ విక్రయిస్తున్నాడు. అలా రోజంతా రూ.21,000 సంపాదిస్తున్నాడు. 

 ఈ లెక్క ప్రకారం లో సాఫ్ట్‌వేర్ వైట్ కలర్ జాబ్స్ కూడా పనికిరావు. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో అతను ఈజీగా సంపాదిస్తున్నాడు. సగటున 300 నుంచి 350 ప్లేట్ల మ్యాగీ విక్రయిస్తునట్లు ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. పర్వతాలలో చల్ల చల్లని వాతావరణం వల్ల వేడి వేడి మ్యాగీ ఆస్వాదిస్తూ తినడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పర్యాటకులంతా అక్కడ మ్యాగీ తింటున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోను నాలుగు మిలియన్లకు పైగా వీక్షించారు. ఎంతోమంది లైక్స్‌ కూడా కొట్టారు. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 సోషల్ మీడియాలో ఈ న్యూస్ రెండు రోజులుగా వైరల్ అవుతూ ఉంది. రోజుకు రూ.21,000 సంపాదించినా.. 30 రోజులకు గాను ఏకంగా ఆరు లక్షల సంపాదిస్తున్నాడు అని నెట్టింట రచ్చ మొదలైంది. ఇంజనీర్ కూడా ఈ జాబ్ శాశ్వతంగా ఉండదు.. మ్యాగీ విక్రేతకు మాత్రం శాశ్వతమైన జాబ్ దొరికింది. అయితే రూ.21 వేలతో ఆయన మ్యాగీ ప్యాకెట్లు కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు గ్యాస్, సిలిండర్ ఖర్చు, ప్లేట్స్, స్పూన్స్, రవాణా ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. ఇది తీసేసినా కూడా ఆయనకు లక్షల్లో జీతం ఖాయం అని సోషల్ మీడియా వేదికగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఎంతైనా సొంత బిజినెస్ సొంత అదే అంటున్నారు. ఏఐ వచ్చిన తర్వాత జాబులు ఉస్టింగ్ జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో సొంత బిజినెస్ లు చేయటం వల్ల లక్షల్లో ఆర్జించవచ్చు అనే నమ్మకం పెరిగింది.

