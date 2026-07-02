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ప్రాణాలు కాపాడే చోటే పాశవికానందం.. 35 సెకన్లలో 10 సార్లు కాలితో తన్నులు.. రాయ్‌బరేలీ ఆసుపత్రిలో దారుణం..!!

Raebareli District Hospital: ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన వారే.. పాశవికానందం పొందారు. అప్యాయంగా చూసుకోవాల్సిన చేతులు.. అచేతనంలో ఉన్న రోగిపై దాడులు చేశాయి. యూపీలోని రాయ్ బరేలీ గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రిలో మానవత్వాన్ని సిగ్గుపడేల చేసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. బెడ్ పై కదల్లేని స్థితిలో ఉన్న ఒక రోగిని బూతులు తిడుతూ.. విచక్షణారహితంగా కాలితో తన్నింది మహిళా స్వీపర్. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ప్రభుత్వాసుపత్రిల్లో రోగుల భద్రతా ఇదేనా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 02, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:59 AM IST
ప్రాణాలు కాపాడే చోటే పాశవికానందం.. 35 సెకన్లలో 10 సార్లు కాలితో తన్నులు.. రాయ్‌బరేలీ ఆసుపత్రిలో దారుణం..!!
Image Credit: GOOGLESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రాణాలు కాపాడే చోటే పాశవికానందం.. 35 సెకన్లలో 10 సార్లు కాలితో తన్నులు.. రాయ్‌బరేలీ ఆసుపత్రిలో దారుణం..!!
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