Virat Kohli Instagram Active Again: అర్థరాత్రి నుంచి విరాట్ కోహ్లి ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కనిపించకపోవడం తెలిసిందే. ఇది అప్పటినుంచి రచ్చగా మారింది. విరాట్ కోహ్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ మళ్ళీ యాక్టివేట్ అయింది. ఇది ఫ్యాన్స్కు గుడ్ న్యూస్ దీంతో వాళ్ళు పండగ చేసుకుంటున్నారు అన్న వచ్చేశాడు అంటూ మీమ్స్ కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అయితే అర్థరాత్రి నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఎందుకు కనిపించలేదు అన్నది మాత్రం ప్రశ్నగా మారింది. 'యూజర్ నాట్ ఫౌండ్' అని చూపించింది. దీంతో టెక్నికల్ గ్లిచ్ వల్ల ఇలా అయిందా? లేదా? ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉంటాయా? అనే క్లారిటీ రావాల్సింది. దీనిపై అధికారికంగా విరాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా స్పందించలేదు.
టీం ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఇన్స్ట్రాగ్రామ్ అకౌంట్ అవడంతో ఫ్యాన్స్ ఆందోళనకు గురయ్యారు. అకౌంట్ లో పొద్దున్నే యూజర్ నాట్ ఫౌండ్ అని చూపించింది. దీనికి సంబంధించి స్క్రీన్ షాట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేసి కామెంట్లు పెట్టారు. అకౌంట్ టెంపరరీగా డియాక్టివేట్ అయిందా? లేదా? కోహ్లీనే ఇన్స్టాగ్రామ్కు గుడ్ బై చెప్పారే అనే సందేహం కూడా వచ్చింది. ఆయనకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో దాదాపు 274 మిలియన్ల మంది ఫాలోయర్లు ఉన్నారు..
దీంతో ఫ్యాన్స్ అంతా విరాట్ కోహ్లి ఖాతా కనిపించకపోవడంతో క్లారిటీ కోసం ఆయన భార్య అనుష్క శర్మను ప్రశ్నించారు. వదిన అన్న అకౌంట్ ఎక్కడ అంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా విరాట్ సోదరుడు వికాస్ కోహ్లీ అకౌంట్ కూడా కనిపించలేదు. కోహ్లీ అకౌంట్ మాత్రం యాక్టివ్ గా ఉంది. ఫాలోయర్స్, పోస్టులు కనిపించలేదు. దీంతో ఫాన్స్ ఆందోళనలో మొదలై ఇంత ఫాలోవర్స్ ఉన్న ఆయన వెరిఫైడ్ అకౌంట్ ప్రొఫైల్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ గా చూపించడంతో వారు క్లారిటీ కోసం అనుష్కను కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.
అయితే, ఉన్నట్టుంటి విరాట్ అకౌంట్ మళ్ళీ యాక్టివేట్ అవ్వడంతో ఫ్యాన్స్ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ లెజెండరీ క్రికెటర్ ఇంస్టాగ్రామ్ కనిపించలేదు కానీ, ఎక్స్ ఖాతా మాత్రం యాక్టివ్ గా కనిపించింది. ఇక క్రీడాకారులు అత్యధిక మంది కలిగిన ఫాలోయర్స్ జకోవిక్ తోపాటు విరాట్ కోహ్లీ నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. కాగా ఇటీవల విరాట్ కోహ్లీ న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 124 రన్స్ కూడా చేసి ఐసీసీ ఓడి బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్ లో నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచారు.
