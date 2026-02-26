Virosh Wedding Venue: విజయ్‌ రష్మికల స్పెషల్‌ డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్‌.. ఇక్కడ ఒక్కరోజు రూమ్‌, ప్లేట్‌ భోజనం ఖరీదు ఎంతో తెలుసా? మరి పెళ్లి ఖర్చు ఎంత?

Virosh Wedding Venue ITC Mementos Udaipur Rooms Cost: విజయ్ దేవరకొండ రష్మిక విరోష్ జంట వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టేసింది. 2026 ఫిబ్రవరి 26 అంటే ఈరోజు ఉదయం 10:10 గంటలకు విజయ్ రష్మిక మెడలో మూడు ముళ్లు వేశారు. మొదటగా హిందూ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో వీరు వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే ఇదే రోజు సాయంత్రం 4:30 గంటలకు కొడుగు సాంప్రదాయంలో వివాహం జరగనున్నట్లు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు కొత్త జంటకు సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్టులు పెడుతూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
విజయ్ రష్మికలు కొన్ని రోజులుగా వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి.అయితే, వీరు స్పెషల్ వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్ కూడా మరింత ప్రత్యేకం. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ ప్రముఖుల పెళ్లిళ్లు కూడా ఇక్కడ జరిగాయి. విరోష్ల పెళ్లి 'ది వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్' అనే పేరు కూడా పెట్టారు. వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఉదయపూర్ వేదికగా ఐటీసీ మూమెంటస్ లగ్జరీ వెన్యూ.. ఆరవలి పర్వతాల మధ్య ఇది అద్భుతంగా ఉంటుంది. సెంట్రల్ ఉదయపూర్ కు 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో మొత్తంగా ఇక్కడ 117 రూమ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. 3,000 మంది వరకు ఇక్కడ స్టే ఉండవచ్చు.
బెస్ట్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్..
డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ చేసుకోవాలనే జంటలకు ఇది ఒక అద్భుతమైన లొకేషన్. ఇక్కడ అవుట్ డోర్ గార్డెన్ కూడా అద్భుతం.. వెడ్డింగ్ ఐటీసీ ఉదయపూర్ లో పెళ్లి చేసుకుంటే ఒక్కరోజు స్టే ఎంత ఉంటుంది? మెనూ ధర ఎంత? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
ITC మూమెంటస్ హోటల్లో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మొత్తంగా 200 మంది వరకు గెస్టులు ఆహ్వానించవచ్చు. మొత్తం పెళ్లి ఖర్చు రూ.90 లక్షల నుంచి రూ.1.4 కోట్ల వరకు అవుతుందని అమితేష్ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్స్ తెలిపింది.
మీడియం సైజు రేంజ్ రెండు రోజులపాటు.. ఒక 200 మంది గెస్టులను ఆహ్వానిస్తే రూ.2.5 కోట్ల వరకు ఖర్చు అవుతుందని ఫిస్ట్రో ఈవెంట్స్ రిపోర్టుల ప్రకారం తెలుస్తోంది.
రెండు బంక్వెట్ హాల్స్ ఉన్నాయి. అవుట్డోర్ సెట్టింగ్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పచ్చని చెట్లు, గ్రాస్ ఫ్లోర్ మధ్య పక్కనే స్విమ్మింగ్ పూల్స్ మొత్తంగా ఇక్కడ ఐదు కేటగిరీల్లో రూమ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఒకటి మూమెంట్ ఆఫ్ సూట్, ఆరవలి సూట్, వ్యాలీ వ్యూ విల్లా, లేక్ వ్యూ విల్లా, ప్రీమియం విల్లా క్యాటగిరీలుగా చేశారు.
ప్రైవేట్ రూమ్ ధర ఎంత?
ప్రైవేట్ రూమ్ ఒక్క రాత్రి ధర రూ.20 వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు ఉంటుంది. షేర్ చేసుకుంటే మరింత తక్కువ ధర. అయితే ఐటీసీ హోటల్ వెబ్సైట్ ప్రకారం ప్రీమియం సూట్ రూ. 71,499 ఒక రాత్రికి ఖర్చు అవుతుంది. ఒక 45 స్క్వేర్ మీటర్ విల్లా నలుగురు గెస్ట్ లకు రూ.35,499 ఒక రాత్రికి అవుతుంది. ఇవి కాకుండా ట్యాక్స్ అదనం.
ప్లేట్ ఖర్చు?
ఇక్కడ క్యాటరింగ్ చార్జీలు వచ్చేసి ఒక్కొక్కరికి రూ.3 వేల నుంచి రూ.6 వేలు. ఆయా ఫుడ్ మెనూ ప్రకారం ఖర్చు అవుతుంది .ఇక్కడ కార్ పార్కింగ్, వాలెట్ సర్వీస్ ,వైఫై, ప్రత్యేక డైనింగ్ రూమ్, చేంజింగ్ రూమ్స్, ఎయిర్ కండిషన్స్ ప్రత్యేక రూమ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఇక విజయ రష్మికల వివాహం ఉదయపూర్ వేదికగా మూడు రోజుల పాటు జరుగుతోంది. ప్రీ వెడ్డింగ్ జపనీస్ స్టైల్ లో స్పెషల్ డిన్నర్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తంగా విజయ రష్మికలు తమ వివాహానికి దాదాపు రూ.2.5 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారని అంచనా. ఈ జంట గత సోమవారమే ఇక్కడికి చేరుకుంది. అత్యంత తక్కువ మంది అతిథులను ఈ వివాహానికి ఆహ్వానించారని సమాచారం. వీళ్లు ఫోన్ కూడా తమతోపాటు తీసుకువెళ్లకూడదు. వీరి వివాహం నేపథ్యంలో మహారాణా ప్రతాప్ ఎయిర్పోర్టులో భద్రత కూడా భారీ ఎత్తున పెంచారు. విరోష్లు ఎప్పటికప్పుడు ఫొటోస్ కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేస్తూనే ఉన్నారు. పూల్ పార్టీ, వాలీబాల్ గేమ్ వంటివి నిర్వహించారు. అయితే మొత్తంగా గెస్టులు ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్తో పాటు 100 మంది ఉన్నారని సమాచారం.
