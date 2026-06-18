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Vishakha tilkar Suicide: బాత్రూమ్ దగ్గర కూడా సీసీ కెమెరాలు.. పెళ్లి చేసుకున్న 48 రోజులకే నవవధువు ఆత్మహత్య.. కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న ఘటన..

Woman commits suicide in Maharashtra: పెళ్లి చేసుకున్న రెండో రోజు నుంచి భర్త, అత్తింటి వారి వేధింపులతో విశాఖ తిల్కర్ ఎంతో ఒత్తిడికి గురైంది. పుట్టింటికి ఫోన్ చేసి తనపై జరుగుతున్న దారుణాలు చెప్పింది. వారు వచ్చేలోగా ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. మహరాష్ట్రలోని అంబర్ నాథ్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన తీవ్ర దుమారంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 18, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:58 PM IST
Vishakha tilkar Suicide: బాత్రూమ్ దగ్గర కూడా సీసీ కెమెరాలు.. పెళ్లి చేసుకున్న 48 రోజులకే నవవధువు ఆత్మహత్య.. కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్న ఘటన..
Image Credit: maharashtranews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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