English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Diwali Festival: పండరీపురం ఆలయంలో షాకింగ్ ఘటన.. దీపావళికి గిఫ్ట్‌లుగా చికెన్ మసాలా ప్యాకెట్లు.. భగ్గుమన్న హిందు సంఘాలు..

Diwali Festival: పండరీపురం ఆలయంలో షాకింగ్ ఘటన.. దీపావళికి గిఫ్ట్‌లుగా చికెన్ మసాలా ప్యాకెట్లు.. భగ్గుమన్న హిందు సంఘాలు..

Maharashtra vitthal Temple: ఆలయ సిబ్బందికి దీపావళి గిఫ్ట్ లుగా చికెన్ మసాల ప్యాకెట్లు ఇవ్వడంతో పెద్ద వివాదం రాజుకుంది. దీనిపై ఉద్యోగులు మండిపడుతున్నారు. స్థానికంగా హిందు సంఘాలు దీనిపై నిరసనలు చేపట్టాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 18, 2025, 03:38 PM IST
  • ఉద్యోగులకు చికెన్ మసాలా ప్యాకెట్ల పంపిణి..
  • భగ్గుమన్న హిందు సంఘాలు..

Trending Photos

Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
5
Motorola Edge 60
Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
6
EPS Pension
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
6
pension hike
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
Diwali Festival: పండరీపురం ఆలయంలో షాకింగ్ ఘటన.. దీపావళికి గిఫ్ట్‌లుగా చికెన్ మసాలా ప్యాకెట్లు.. భగ్గుమన్న హిందు సంఘాలు..

Vitthal temple staff received as chicken masala packets in Maharashtra: సాధారణంగా దీపావళి పండగ వేళ  ఉద్యోగులకు కంపెనీలు స్వీట్ బాక్స్ లను గిఫ్ల్ లుగా ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా.. కొన్ని కంపెనీలు బోనస్ లు, కార్లు, ఇంక్రిమెంట్ లు ప్రకటిస్తాయి. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కొన్ని కంపెనీలు ఇటీవల లీవ్స్ కూడా ఇస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో మహారాష్ట్రలో ప్రసిద్దమైన పండరీ పురం ఆలయంలో దీపావళి గిఫ్ట్ గా సిబ్బందికి చికెన్ మసాల ప్యాకెట్లను పంపిణి చేయడం పెద్ద దుమారంగా మారింది.

మహారాష్ట్రలోని పంఢర్‌పూర్‌లో విఠలేశ్వర స్వామిని భక్తులు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. అంతేకాకుండా..  ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భారీగా తరలి వచ్చి విఠలేశ్వరుడ్ని దర్శించుకుంటారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఆలయంలో  పనిచేసే సెక్యూరిటీ గార్డులు, ఇతర ఉద్యోగులతో పాటు ఔట్‌సోర్సింగ్ సిబ్బందికి కూడా చికెన్ మసాలా ప్యాకెట్లను ఉన్నతాధికారులు బహుమతులుగా పంపిణీ చేశారు. 

పూర్తిగా శాకాహార వాతావరణం ఉండే పవిత్రమైన ఆలయంలో.. మాంసాహారానికి సంబంధించిన మసాలా ప్యాకెట్లను కానుకగా ఇవ్వడం అందరినీ షాక్ కు గురిచేసింది. ఈ విషయం బయటకు తెలియడంతో స్థానికంగా పెద్ద చర్చ మొదలైంది. ఆలయ అధికారుల నిర్ణయంపై పలువురు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Read more: Fire at Mps Flats Delhi Video: ఢిల్లీలో షాకింగ్ ఘటన.. ఎంపీల నివాస సముదాయాల్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. వీడియో వైరల్..

ప్రస్తుతం ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారడంతో నెటిజన్లు త‌మ‌దైన‌శైలిలో స్పందిస్తున్నారు. పవిత్ర స్థలంలో ఇలాంటి బహుమతులు ఇవ్వడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటూ నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు. దీనిపై  హిందు సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

MaharashtraVitthal TemplePandharpur TempleDiwali giftsMaharashtra temple

Trending News