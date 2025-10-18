Vitthal temple staff received as chicken masala packets in Maharashtra: సాధారణంగా దీపావళి పండగ వేళ ఉద్యోగులకు కంపెనీలు స్వీట్ బాక్స్ లను గిఫ్ల్ లుగా ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా.. కొన్ని కంపెనీలు బోనస్ లు, కార్లు, ఇంక్రిమెంట్ లు ప్రకటిస్తాయి. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కొన్ని కంపెనీలు ఇటీవల లీవ్స్ కూడా ఇస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో మహారాష్ట్రలో ప్రసిద్దమైన పండరీ పురం ఆలయంలో దీపావళి గిఫ్ట్ గా సిబ్బందికి చికెన్ మసాల ప్యాకెట్లను పంపిణి చేయడం పెద్ద దుమారంగా మారింది.
మహారాష్ట్రలోని పంఢర్పూర్లో విఠలేశ్వర స్వామిని భక్తులు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. అంతేకాకుండా.. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భారీగా తరలి వచ్చి విఠలేశ్వరుడ్ని దర్శించుకుంటారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఆలయంలో పనిచేసే సెక్యూరిటీ గార్డులు, ఇతర ఉద్యోగులతో పాటు ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బందికి కూడా చికెన్ మసాలా ప్యాకెట్లను ఉన్నతాధికారులు బహుమతులుగా పంపిణీ చేశారు.
పూర్తిగా శాకాహార వాతావరణం ఉండే పవిత్రమైన ఆలయంలో.. మాంసాహారానికి సంబంధించిన మసాలా ప్యాకెట్లను కానుకగా ఇవ్వడం అందరినీ షాక్ కు గురిచేసింది. ఈ విషయం బయటకు తెలియడంతో స్థానికంగా పెద్ద చర్చ మొదలైంది. ఆలయ అధికారుల నిర్ణయంపై పలువురు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారడంతో నెటిజన్లు తమదైనశైలిలో స్పందిస్తున్నారు. పవిత్ర స్థలంలో ఇలాంటి బహుమతులు ఇవ్వడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటూ నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు. దీనిపై హిందు సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి.
