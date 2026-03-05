English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hardik Pandya: ముంబైలో హార్దిక్ పాండ్యా సందడి.. సిద్ధివినాయక సన్నిధిలో మహికా శర్మతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు! పెళ్లికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లేనా?

Watch Video of Hardik Pandya With Girlfriend In Siddhi Vinayaka Temple: టీమిండియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా కొన్ని రోజులుగా మహికా శర్మతో డేటింగ్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల వాలెంటైన్స్ డే రోజు కూడా ఆమె పేరు 'M' చేతిపై టాటూ వేసుకొని ఉన్న ఫోటో వైరల్ అయింది. తాజాకా తన లేడీ లవ్ మహిక శర్మతో ఆయన ముంబైలోని ప్రముఖ సిద్ధి వినాయక ఆలయంలో దర్శనం చేసుకున్నారు. అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. తనతో పాటు ప్రియురాలిపై షాల్ వేసి మరి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అంటే వీళ్లు పెళ్లికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టేనా? అని నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 5, 2026, 09:27 AM IST

Hardik Pandya: ముంబైలో హార్దిక్ పాండ్యా సందడి.. సిద్ధివినాయక సన్నిధిలో మహికా శర్మతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు! పెళ్లికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లేనా?

Watch Video of Hardik Pandya With Girlfriend In Siddhi Vinayaka Temple:  టీమిండియా ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి ముంబైలోని ప్రముఖ దేవాలయాల్లో ఒకటైన సిద్ధి వినాయక ఆలయ దర్శనం చేసుకున్నారు. అక్కడ తన ప్రియురాలు మహీకా శర్మతో కలిసి ఆయన ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. క్రికెటర్ కుర్తా ధరించగా.. మహిక సల్వార్‌ సూట్ ధరించి కనిపించింది. ఈ వార్త విన్న అతని ఫాన్స్ పెద్ద ఎత్తున ఆలయం వద్ద గుమిగూడారు. జంటను చూడటానికి, వారితో సెల్పీలు దిగడానికి ప్రయత్నించారు. ఇద్దరూ కలిసి ఒకే షాల్‌ తమమై వేసుకుని మరీ ఈ పూజలు చేశారు.  ఈసారి మరింత ప్రత్యేకంగా ఇద్దరు కలిసి షాల్‌ ధరించి మరీ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. కేవలం భార్య భర్తలు మాత్రమే ఇలా చేస్తారు అంటూ వైరల్ అవుతుంది. అంతేకాదు అక్కడ ఉన్న ఫోటోగ్రాఫర్లకు కూడా వీళ్లు కాసేపు పోజులు కూడా ఇచ్చారు. గుడికి వచ్చిన భక్తులు సైతం వీరిని చూడటానికి ఉత్సాహం చూపించారు. కొంతమంది భక్తులు హార్దిక్ వద్దకు దూసుకుని వచ్చినప్పుడు వారికి ప్రత్యేకంగా షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇచ్చాడు. 

మాజీ భార్య పుట్టినరోజే ఎందుకు?
 అయితే ఇదే రోజు తన మాజీ భార్య నటాషా స్టాంకోవిక్‌ 34వ పుట్టినరోజు కూడా జరుపుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసుకుంది. హార్దిక్ పాండ్యా మాజీ భార్య పుట్టినరోజు ఇలా ముంబైలోని వినాయకుని ఆలయంలో తన ప్రియురాలు మహికా శర్మతో ఆయన ప్రత్యేక పూజలు జరిపించడం గమనార్హం. 

 

 

హార్దిక్ మహీక రిలేషన్ షిప్ లో చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారని అందరూ అనుకుంటున్నారు. త్వరలో వీరు పెళ్లి కూడా చేసుకుంటారనే వార్తలు నెట్టింటా వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ జంట ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయితే ఈ వీడియోలో పూజ చేస్తున్న సమయంలో మహిక శర్మ చేతికి ఓ డైమండ్ రింగ్ కూడా కనిపించింది అనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక హార్దిక్ ఆడుతున్న ప్రతి మ్యాచ్‌కు కూడా మహిక హాజరవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. 

 మహిక శర్మ ఏం చేస్తుంది..?
 కొన్ని రోజులుగా డేటింగ్ చేస్తున్న హార్దిక్ పాండ్యా మహిళా శర్మల గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. హార్దిక్ భారత క్రికెట్‌ ఆల్ రౌండర్. మహిక శర్మ ఒక మోడల్. వీరు గత సంవత్సరం అక్టోబర్ నుంచి సోషల్ మీడియా వేదికగా వారి డేటింగ్ ఫొటోస్ షేర్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అప్పటి నుంచి వీళ్ళ మధ్య బంధం బయటపడింది. వాలెంటైన్స్ డే రోజున కూడా హార్దిక్ 'M' లెట్టర్‌ టాటూను షేర్ చేశాడు. అంతే కాదు వివిధ ప్రాంతాలకు ఈ జంట ప్రయాణాలు చేస్తోంది. పబ్లిబ్‌గానే ఈవెంట్లలో కూడా కనిపిస్తున్నారు. ఇక 2026లో కరోనా సమయంలో హార్దిక్ పాండ్యా నటాషా స్టాంకోవిక్‌ను పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. నాలుగేళ్ల తర్వాత వీరు విడిపోయారు. వీరికి ఒక కొడుకు అగస్త్య కూడా ఉన్నాడు.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

