Today Trending Viral Video: ఆ గ్రామంలో మెడకు ముళ్ల తీగలతో ప్రజలు.. ఎందుకంటే..?

Today Trending Viral Video: పూణేలోని పింపార్కేడ్ గ్రామంలో చిరుత పులుల దాడులు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. దీంతో గ్రామస్తులు బయటకు వచ్చే సమయంలో మెడకు ముళ్ల తీగలు ధరించి వస్తున్నారు. ఎక్కడ నుంచి వచ్చి చిరుత దాడి చేస్తోందనని భయంతో గడుపుతున్నారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Nov 22, 2025, 01:15 PM IST

Today Trending Viral Video: చిరుత పులి బెడద నుంచి పూణేలోని పింపార్కేడ్ గ్రామ ప్రజలు వినూత్నంగా ఆలోచించారు. వ్యవసాయ కూలీలు చిరుత పులి దాడుల నుంచి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి మెడ చుట్టూ ముళ్ల తీగలు ధరిస్తున్నారు. తమ గ్రామంలో చిరుత పులి దాడులు ఎక్కువ అయ్యాయని.. దీంతో వ్యయసాయ పనులు వెళ్లాలంటే భయమేస్తోందని చెబుతున్నారు. వాటి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇలా మెడకు స్పైక్డ్ కాలర్లను ధరిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. 

ఒక కి.మీ లాక్కెళ్లింది..
 
"చిరుత పులులు ఎప్పుడైనా వచ్చి దాడులు చేయవచ్చు. అందుకే మెడకు ముళ్ల తీగలు ధరిస్తున్నాము. ఇక్కడ మాకు వ్యవసాయమే మా జీవనాధారం. చిరుత పులి భయంతో మేము ఇంట్లో ఉండలేకపోతున్నాం. మాకు ప్రతిరోజూ చిరుత పులులు కనిపిస్తాయి. నెల క్రితం చిరుత పులి దాడిలో నా తల్లి చనిపోయింది. అంతకు ముందు ఒక చిన్న అమ్మాయిపై దాడి చేసి చంపింది. నా తల్లి ఉదయం 6 గంటలకు పశువులకు మేత వేయడానికి వెళ్లగా.. ఒక చిరుతపులి ఆమెపై దాడి చేసింది. చెరకు తోటల గుండా దాదాపు కిలోమీటరు దూరం లాక్కెళ్లింది. చిరుత పులి కారణంగా మా గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరూ భయపడుతున్నారు. అందుకే మేము బయటకు వెళ్లినప్పుడల్లా ఈ కాలర్లను ధరించి వెళుతున్నాము. ప్రభుత్వం ఏదైనా చర్య తీసుకోవాలని మేము కోరుతున్నాము." అని పింపార్కేడ్ గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి చెబుతున్నాడు.

ప్రభుత్వం స్పందించాలి..

గత కొన్ని నెలలుగా చిరుతపులి దాడులు ఎక్కువగా ఉన్నాయని గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. ఎక్కువగా చెరకు పొలాలు ఉండడంతో చిరుత పులి దాక్కొని దాడులు చేస్తున్నాయని అంటున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి.. చిరుతపులిని పట్టుకుని సురక్షితమైన ప్రదేశానికి తరలించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అటవీ శాఖ బోనులను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. అదేవిధంగా నిఘా పెంచుతామని భరోసా ఇస్తోంది. 

 

ఇవి సరిపోవు.. ఇంకా..

రెండు వారాల క్రితం అటవీ శాఖ, రెస్క్యూ బృందం సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్‌లో ఒక చిరుతపులిని కాల్చి చంపారు. అయినా ఇంకా చిరుత పులుల బెడద కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం అధికారులు తీసుకుంటున్న చర్యలు సరిపోవని గ్రామస్తులు అంటున్నారు. ఇంకా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. గ్రామ ప్రజలు మెడకు ముళ్ల తీగలు ధరించే ఐడియా సూపర్ అని నెటిజన్లు మెచ్చుకుంటున్నారు. అయితే ప్రభుత్వం వారికి భరోసాను కల్పించి.. అక్కడి చిరుత పులులను తరిమేయాలని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

