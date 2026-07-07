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వయానాడ్‌లో వర్ష బీభత్సం.. కొండచరియలు విరిగి ఐదుగురు మృతి

Massive Landslide At Kalladi Tunnel Project: కుండపోత వర్షాలతో కేరళలో బీభత్సం జరిగింది. భారీ ఈదురుగాలులు, వర్షాలతో వయానాడ్‌ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఒక్కసారిగా కొండ చరియలు విరిగిపడి భయానక వాతావరణం ఏర్పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు మరణించారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 07, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:04 PM IST
వయానాడ్‌లో వర్ష బీభత్సం.. కొండచరియలు విరిగి ఐదుగురు మృతి
Image Credit: Wayanad LandslideSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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