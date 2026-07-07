Kalladi Tunnel Project: కేరళలో భారీ వర్షాలు పడుతుండడంతో బీభత్సం జరిగింది. కుండపోత వర్షాలతో భారీ ఎత్తున ప్రాణనష్టం.. ఆస్తినష్టం సంభవించింది. వయానాడ్ జిల్లాలో కొండచరియలు విరిగిపడి తీవ్ర విషాదం ఏర్పడింది. కొండలు విరిగిపడడంతో భారీ ఎత్తున ప్రమాదం సంభవించింది. ఇప్పటివరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం ఐదు మంది కార్మికులు మృతి చెందినట్లు.. పదుల సంఖ్యలో గాయాలపాలైనట్లు తెలుస్తోంది. వెంటనే అప్రమత్తమైన కేరళ ప్రభుత్వం సహాయ చర్యలకు ఆదేశించింది.
వయనాడ్లో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. వయనాడ్ జిల్లాలోని కల్లాడి, మెప్పాడి ప్రాంతాల్లో భారీగా కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంతో భయపడిన ప్రజలు ప్రాణ భయంతో పరుగులు పెట్టుకున్నారు. వాటికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్గా మారాయి. అయితే వర్షం తగ్గాక పరిస్థితి మరింత భయానకంగా మారింది. బురదలో పెద్ద ఎత్తున కార్మికులు చిక్కుకున్నట్లు సమాచారం.
మలప్పురం, వయనాడ్ జిల్లాలను కలిపే ప్రతిష్టాత్మకంగా 'అనక్కోంపోయిల్-మెప్పాడి' సొరంగ ప్రాజెక్టు జరుగుతోంది. ఈ సొరంగ ప్రాజెక్టు పనులు జరుగుతున్న మీనాక్షి వంతెన సమీపంలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. సొరంగం పనులతోపాటు రహదారి నిర్మాణ పనుల్లో నిమగ్నమైన వందలాది మంది కార్మికులు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నట్లు సమాచారం. కొండచరియ విరిగిపడిన తీవ్రతకు కార్మికులు బస చేస్తున్న తాత్కాలిక షెడ్లు పూర్తిగా నీట మునిగిపోయాయి. అనేక వాహనాలు బురద కింద కూరుకుపోయాయి.
బురద, వరదల్లో కార్మికులు కొట్టుకుపోయి ఉంటారని అక్కడి స్థానికులు చెబుతున్నారు. బురదను తొలగిస్తే అందులో కూరుకున్న కార్మికులను వెలికితీయవచ్చని.. వరదలో కొట్టుకుపోయిన వారి ఆచూకీ తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. కొండచరియలు విరిగిపోవడంతో పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. వర్షాలు తగ్గాక తక్షణమే స్థానిక పోలీసులు, అధికారులతోపాటు ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సహాయ చర్యలు చేపట్టారు. ముఖ్యమంత్రి సతీశన్ వెంటనే స్పందించి ప్రమాదంపై వివరాలు ఆరా తీశారు. ఇక వయనాడ్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం ప్రకటించారు. వెంటనే ముఖ్యమంత్రితోపాటు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు వెంటనే సహాయ చర్యల్లో నిమగ్నమవ్వాలని ప్రియాంక గాంధీ సూచించారు.
కేరళలో ల్యాండ్ స్లైడ్ సీసీటీవీ దృశ్యాలు
వయనాడ్ జిల్లా కల్లాడిలోని ట్విన్-టన్నెల్ ప్రాజెక్ట్ సైట్ వద్ద కొండచరియలు విరిగిపడ్డ దృశ్యాలు https://t.co/lZP2EmlOuP pic.twitter.com/cYzXA8leRH
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 7, 2026