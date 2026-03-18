Bengaluru Ice Rain Video: బెంగళూరును వణికించిన వడగళ్ల వాన.. భయపడిపోతున్న జనాలు.. వీడియో..

Weather update Heavy rain lashes in Bengaluru city video: దేశమంతట కూడా వాతావరణ పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. ఒకప్పుడు ఏ సీజన్ లో ఆ సీజన్ సిట్యువేషన్ ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. సమ్మర్ లో వర్షం, వర్షంలో చలి అన్నట్లు మారిపోయింది. ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజన్ నడుస్తొంది. కానీ బంగాళా ఖాతంలో ఏర్పడిన ద్రోణి ప్రభావం, వాతావరణంలో మార్పుల కారణంగా దేశంలో సమ్మర్ లో బీభత్సంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇక కర్ణాటకలోని బెంగళూరు నగరం భారీ వర్షానికి అతలాకుతలం అయ్యింది. ఎక్కడ చూసిన రోడ్లంతా నీళ్లతో నిండిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయం అయిపోయాయి. అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకురావద్దని అధికారులు హెచ్చరికలుజారీ చేశారు.
ఎక్కడ చూసిన రోడ్ల మీద ఐస్ ముక్కలు కన్పిస్తున్నాయి. కొంత మంది యువతీ, యువకులు రోడ్ల మీదకు వచ్చి వర్షంలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది సమ్మర్ సీజన్ లో ఈ వర్షాలు ఏంటని నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. ఇక అకాల వర్షాలతో రైతన్నలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. పలు చోట్ల చేతికి వచ్చిన పంటలు అన్ని వరద నీళ్లలో మునిగిపోయాయి.
నిల్వఉంచిన పంటలపై వానలు పడటంతో అవి పూర్తిగా నానిపోయాయి. ఇకసమ్మర్ లో వచ్చే మామిడి కాయలు, ఎండుమిర్చిలు మొదలైన వాటిపై వర్షం ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. దీంతో రైతన్నలు మాత్రం చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
మరోవైపు రానున్న మరోవారం పాటు దేశ వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల వానలు విస్తారంగా పడుతాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ ను జారీచేసింది. ఇక సమ్మర్ లో వానలతో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ఎదురౌతాయి. ముఖ్యంగా ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణులు హెచ్చిరిస్తున్నారు. ఇక బెంగళూరుకు చెందిన వడగళ్ల వానల వీడియోలు తీసి నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు.