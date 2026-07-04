Pune ketan Agarwal murder case Update: పూణే కేతన్ అగర్వాల్ మర్డర్ కేసులో ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. జూన్ 18న లోహగఢ్ కోటలో కేతన్ ను.. అతనికి కాబోయే భార్య సియా గోయల్, ఆమె ప్రియుడు చేతన్ చౌదరీలు అత్యంత దారుణంగా లోయలోకి తోసి చంపినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. కేతన్ ను చంపక ముందు వీరిద్దరు కలవడం, చేతన్ ఆతర్వాత స్పాట్ లో హుడీ వేసుకుని ఉండటం.. వీరిద్దరి మధ్య అఫైర్ఉన్న విషంయ కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. సియా సోదరుడు సాహిల్, ఆమె తల్లిదండ్రులుమాత్రం ఒకరికి మరోకరు భిన్నంగా స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చారు. ఇక పోలీసులు సియా, చేతన్ లకు రిమాండ్ గడువు ముగియడంతో పూణే కోర్టులో హజరుపర్చారు.
దీనిపై తాజాగా కోర్టు.. జులై 16 వరకు రిమాండ్ ను విధిస్తు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు సియా గోయల్ సెల్ ఫోన్ లలో డిలీట్ చేసిన డాటాను రికవరీ చేసే పనిలోపడ్డారు. తాజాగా.. పోలీసుల చేతికి మరో కీలక ఆధారం లభించింది. సియా గోయల్ పెళ్లి కోసం టికెట్లు బుక్ చేయడానికి ఆమె ఫ్రెంట్ ను ఆధార్ కార్డు ముందు వెనుకాల ఫోటో తీసి పంపాలని కోరింది.
జరగని పెళ్లికి నీ ఆధార్ కార్డు ఐడీ ఫోటోలను పంపు అన్నట్లుగా ఆ చాట్ లో ఉంది. ఇది కాస్త పోలీసుల చేతికి చిక్కింది. దీన్ని బట్టి సియాగోయల్ మొదట్లోనే మర్డర్ కు ప్లాన్ చేసిందని దీనిబట్టి పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. పలు మార్లు మర్డర్ కు అటెంప్ట్ కూడా చేసిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
మరోవైపు సియా గోయల్ ఇటీవల మీడియాకు, ఆమె పట్ల కోపంగా ఉన్న ప్రజలపై మిడిల్ ఫింగర్ చూపించడం కూడా పెను దుమారంగా మారింది. పోలీసులు జూలై 16 వరకు రిమాండ్ విధించడంతో కోర్టులో పోలీసులు లై డిటెక్టర్కు అనుమతించాలని కోరారు. దీనికి సియా, చేతన్ లు మాత్రం లైడిటెక్టర్ కు అనుమతి నిరాకరించారు.
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