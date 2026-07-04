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Siya Goyal: కేతన్‌ అగర్వాల్‌తో పెళ్లి జరగదు.!. స్నేహితురాలితో చాట్‌లో బైటపడ్డ సియా గోయల్ బండారం.!. పోలీసుల చేతికి కీలక ఆధారం..

Ketan Agarwal Murder case: పూణే కేసులో పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. పోలీసులకు సియాగోయల్ నుంచి వాట్సాప్ చాట్ లను రికవరీ చేశారు. దీనిలో అసలు కేతన్ తో పెళ్లిజరగదని ఆమె స్పష్టంగా రాసుకొచ్చారు. దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 04, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:04 PM IST
Siya Goyal: కేతన్‌ అగర్వాల్‌తో పెళ్లి జరగదు.!. స్నేహితురాలితో చాట్‌లో బైటపడ్డ సియా గోయల్ బండారం.!. పోలీసుల చేతికి కీలక ఆధారం..
Image Credit: siyagoyal(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Siya Goyal: కేతన్‌ అగర్వాల్‌తో పెళ్లి జరగదు.. స్నేహితురాలితో చాట్‌లో బైటపడ్డ సియా గోయల్ బండారం.. పోలీసుల చేతికి కీలక ఆధారం..
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