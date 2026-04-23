West Bengal 1st Phase Assembly Poll 2026: మొదటి విడతలో పశ్చిమ బంగాల్ లో 152 స్థానాలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్..

West Bengal Assembly Poll 2026: ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో అందరి చూపు పశ్చిమ బెంగాల్ పైనే ఉంది. ఇక్కడ రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మొదటి విడతలో భాగంగా 152 శాసనసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు ప్రారంభమయ్యాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 23, 2026, 07:20 AM IST

West Bengal Assembly Election 2026: దేశ రాజకీయాల్లో పశ్చిమ బంగాల్ కు ప్రత్యక స్థానం ఉంది. అక్కడ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ కంచుకోటగా ఉన్న ఈ రాష్ట్రం.. ఆ తర్వాత కమ్యూనిస్టులు సుధీర్ఘ కాలం  పాలించారు. ఆ తర్వాత మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ గత మూడు పర్యాయాలు అక్కడ గెలుస్తూ వస్తోంది. ఈ సారి ఈమెకు ప్రత్యర్ది భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి గట్టి పోటీ ఎదుర్కుంటుంది. గత ఎన్నికల్లో 7 విడతలుగా జరిగిన ఎన్నికలు ఈ సారి ఈసీ 2 విడతల్లో నిర్వహిస్తోంది. మొదటి విడతలో 152 స్థానాలకు తాజాగా పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఓటర్లు కూడా పోలింగ్ కేంద్రాలకు క్యూ కడుతున్నారు. 

గతంలో మాదిరి టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ పై డైరెక్ట్ ఎటాక్ కాకుండా అంశాల వారీగా టీఎంసీనీ ఎన్నికల్లో ఎండగడుతూ వస్తోంది బీజేపీ. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ, హోం మంత్రి అమిత్ షా .. బెంగాల్ లో ఎలాగైనా పాగా వేయాలని అక్కడ కాళ్లకు బలపం కట్టుకొని మరి తిరుగుతున్నారు. తాజాగా మోడీ.. ఓ దుకాణంలో ఝాల్ మురి (మరమరాలు) కొన్న వీడియో బాగా పాపులర్ అయింది. 
ఇప్పటి వరకు  మమతాబెనర్జీకి  సమకాలీన పరిస్థితులు...అక్కడి రాజకీయాలు  కలిసొచ్చాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఆమె తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు.

హ్యాట్రిక్ సీంగా  ఎన్నికైన మమతాబెనర్జీ నాల్గోసారి ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తారా. మార్పు కోసం బీజేపీ పట్టం కడతారా అన్నది  రెండో విడత ఎన్నికల తర్వాత తేలనుంది.  ఎన్నికల్లో గెలవడానికి  మమతాబెనర్జీ సంక్షేమ పథకాలను నమ్ముకుంటే, ప్రతిపక్ష బీజేపీ మాత్రం  మమతా సర్కార్  అవినీతి ఆరోపణలతో పాటు అది కూడా సంక్షేమ పతాకాలనే నమ్ముకొని బరిలో దూకుతుంది. వంగ దేశంలో  జెండా పాతేందుకు తృణమూల్ కాంగ్రెస్, భారతీయ జనతాపార్టీలు రెండు గట్టిగానే పోటీపడుతున్నాయి. ఇంతకీ బెంగాల్ ప్రజలు ఎవరికి పట్టంగట్టబోతున్నారు అనేది నేడు తేలనుంది.  మొదటి విడతలో భాగంగా 3 కోట్ల 60 లక్షల మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. రెండో విడత పోలింగ్ ఈ నెల 29న జరగనుంది. ఎన్నికల కౌంటింగ్ మే 4న జరగనుంది. ఆ రోజు పశ్చిమ బంగాల్ తో పాటు తమిళనాడు, అస్సాం, కేరళ, పుదుచ్చేరి ఎన్నికల ఫలితాలు కూడా వెల్లడి కానున్నాయి.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

